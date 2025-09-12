Procurorul anticorupție Mihail Ivanov, desemnat de către CSP în Consiliul INJ

Procurorul anticorupție Mihail Ivanov a fost desemnat de către Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) în componența Consiliului Institutului Național al Justiției (INJ). Pentru numirea acestuia au votat, în ședința CSP de vineri, 12 septembrie, toți membrii, în afară de ministra Justiției, Veronica Mihailov-Moraru.

Conform membrei CSP care a raportat subiectul, Elena Roșior, pentru funcție au candidat trei procurori: Mihail Ivanov, Elena Cazacov și Vadim Prisacari. Cazacov și-a retras candidatura ulterior.

Desemnarea lui Mihail Ivanov vine după ce procurorul Ghennadi Epure, care era membru al Consiliului INJ, a fost ales director adjunct al Institutului.

Pe 8 august, Comisia de evaluare a procurorilor l-a audiat în ședință publică pe Mihail Ivanov. Comisia nu a emis deocamdată o decizie în privința lui.

Din iunie 2023, Mihailov a fost numit procurorul de legătură al R. Moldova la Agenția Uniunii Europene pentru Cooperare în Materie de Justiție Penală (Eurojust).

Procurorul anticorupție Mihail Ivanov și-a anunțat închierea activității în funcția de adjunctul interimar al șefei Procuraturii Anticorupție Veronica Dragalin în aprilie 2023. Mihail Ivanov a fost desemnat în această funcția în noiembrie 2022, de către Consiliul Superior al Procurorilor.

ZdG a relatat în 2023 despre declarațiile fostului Ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale Andrei Spînu privind persoanele din structurile de drept ale statului care ar trebui să fie concediate, fiind menționat și procurorul Mihail Ivanov.

„Ivanov, care toată lumea știe în ce relație de afinitate este cu Morari (fostul șef al PA Viorel Morari n.r.). Eu nu sunt Procuratura Generală. Eu nu sunt șef la CNA, SIS, Procuratura Anticorupție și în altă parte. Sunt vicepreședinte al unui partid care a făcut campanie să scăpăm de regimul construit de Vlad Plahotniuc. Atunci când am făcut campanie și am ajuns la putere, am avut și am așteptarea în continuare ca acești oameni să fie scoși de la funcțiile pe care le au pentru ca să permită ca aceste structuri să se reformeze. Eu văd că mie mi se deschis dosare, unul pe 28 aprilie, unul pe 29, parcă la comandă unul după altul. CNA se ocupă de declarațiile lui Șor mai mult decât de ce a făcut Șor propriu zis”, a declarat Andrei Spînu.

Pe de altă parte, Mihail Ivanov a spus atunci că „oamenii politici din Moldova, care susțin că anume ei sunt aceia care vor edifica un stat de drept, trebuie să înțeleagă că într-un stat de drept, nu politicienii decid asupra carierei judecătorilor și a procurorilor și cu atât mai mult nu ei decid cine trebuie să fie investigat și cine nu”.

Mihail Ivanov a fost numit în funcția de procuror în cadrul Procuraturii Anticorupție în noiembrie 2010. Acesta gestionează urmărirea penală în dosarul privind finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”. De asemenea, Ivanov a fost și conducătorul grupului de anchetă în dosarul celor 13 ex-deputați transfugi.

Anterior, Mihail Ivanov a gestionat urmărirea penală în dosarul privatizării „Air Moldova”, precum și în dosarul licitațiilor de sute de milioane de lei câștigate de firma „Bass System”.