„Dominatorul politicii moldave își pregătește teren de victimizare”. Ce spun persoanele despre care Andrei Spînu a declarat că ar fi trebuit să „plece imediat din funcție”, pentru că ar fi „slujit regimul Plahotniuc”

„Cred că persoanele care urmează să lupte cu corupția trebuie să fie în primul rând persoane care au studii în domeniu.

În activitatea mea am avut două cazuri, când mi s-au propus bani, și ambele sunt în presă. Prima dată fiind ofițer de investigație, iar a doua oară deja chiar în funcție de șef al unei subdiviziuni. Când mie mi s-au propus bani și au în ambele cazuri am făcut reținerea personal. Personal am declarat aceste două acte de corupție, cu mita care mi-a fost propusă. În ambele cazuri persoanele au recunoscut vina iar materialele au ajuns în instanța de judecată, sunt condamnări. Mai mult de 15 cazuri de corupție, care sunt pe site-ul SIS, pe care eu le-am condus personal, în activitatea mea de mai bine de 12 ani în cadrul Șerviciului. Am participat la lupta anticorupție din prima zi în care am început a activa în Serviciu.

Am văzut că a spus că a încercat să se curețe. Dacă v-aș pune la dispoziție CV-ul meu ați vedea că am studii inclusiv peste hotare, studii în cadrul unui Centru european de studii de securitate, făcute în perioada activității. O bună perioadă de timp, am deținut calitatea de expert național pe lângă Consiliul UE în problematica activității Centrului Antiterorist (…). Eu nu am nevoie să-mi spăl numele de careva aspecte. Am peste 12 medalii și distincții de stat. Eu am încercat de fiecare dată când mi-am făcut activitatea să am în spate un act, o lege, ordin, înscris a șefului ierarhic superior. În cazul profesorilor turci, nu am avut nici un rol de coordonare și gestionare”, a afirmat Sergiu Mițelescu.