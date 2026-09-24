Procurorul Alexandru Gaina a fost propus pentru promovarea evaluării externe de integritate

Procurorul din cadrul Procuraturii Anticorupție (PA), Alexandru Gaina, a fost propus pentru promovarea evaluării externe de integritate, anunță joi, 24 septembrie, Comisia de evaluare a procurorilor.

„Completul B al Comisiei de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare a integrității etice și financiare a procurorului Alexandru Gaina din Procuratura Anticorupție. În urma examinării, Completul B a constatat că procurorul întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute la art. 11 din Legea nr. 252/2023 și a propus promovarea evaluării externe”, a anunțat Comisia.

Raportul de evaluare a fost transmis subiectului și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să se pronunțe asupra acestuia, în conformitate cu prevederile legale.

Alexandru Gaina a fost audiat în ședință publică de Completul B la 17 iulie 2026. Înregistrarea audierii este disponibilă aici.

în cadrul audierii lui Alexandru Gaina, procuror la PA, membrii Completului au adresat întrebări în legătură cu achiziționarea a două bunuri imobile și a două autovehicule, precum și privind un dezechilibru dintre venituri și cheltuieli identificat pentru mai mulți ani din perioada supusă evaluării.

Pe parcursul audierii, procurorul a avut posibilitatea să răspundă la întrebările adresate, precum și să prezinte documente și alte probe în susținerea poziției sale. La solicitarea procurorului, la audiere a participat și un martor care a oferit explicații atât la întrebările Completului, cât și ale procurorului, care se refereau la modalitatea de stabilire a valorii unor bunuri imobile.

Gaina activează în calitate de procuror din anul 2014. Anterior, din 2003, acesta a fost angajat în cadrul organului de urmărire penală al Centrului Național Anticorupție.

În perioada 2014-2015, a fost procuror în raionul Fălești, iar în 2015-2016 – procuror în Secția conducerea urmării penale a organelor centrale ale Ministerului Afacerilor Interne și Serviciului Vamal. Din 11 iulie 2016, activează în cadrul Procuraturii Anticorupție.