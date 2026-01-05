Prima ședință din acest an în dosarul Plahotniuc: fostul premier Iurie Leancă, audiat ca martor al apărării

Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a reluat luni, 5 ianuarie 2026, reexaminarea dosarului „Frauda bancară”, episodul Vladimir Plahotniuc. Fostul lider democrat este prezent la ședință. Instanța urmează să-l audieze astăzi pe fostul prim-ministru Iurie Leancă, scrie News Maker.

Până în prezent au fost audiați 7 dintre cei 20 de martori ai apărării acceptați de instanță.

La ședința de luni, 22 decembrie, lui Vladimir Plahotniuc i s-a extins cu încă 30 de zile termenul de aflare în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău.

Acuzațiile aduse de procurori

În iulie 2023, PA anunța despre trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art.284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) din Codul penal).

Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, „despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „Șor””.