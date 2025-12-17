Martorii lui Plahotniuc. Andrian Candu, audiat în instanță

Andrian Candu, fost președinte al Parlamentului și finul de cununie al ex-liderului democrat Vladimir Plahotniuc, a compărut în calitate de martor în instanță, în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc.

Miercuri, 17 decembrie 2025. Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”, ajuns la faza de examinare a probelor apărării.





Vladimir Plahotniuc, la ședința din 17 decembrie 2025

În calitate de martor, în ședința din 17 decembrie, a compărut finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, fostul președinte al Parlamnetului Andrian Candu.



Andrian Candu, martor în instanță. Ședința din 17 decembrie 2025 în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc



Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de Plahotniuc

Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului.

Printre martorii apărării, se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul administratori ai Băncii de Economii, Ion Ropot și Grigore Olaru; fostul administrator special al Unibank, Grate Ruslan; fostul administrator special al Băncii Sociale, Sergiu Berghie; fostul președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman; fostul premier Iurie Lenacă; fostul vicepremier Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță;fostul președinte al BEM, Ivan Crivceanschii; fostul președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Victor Bodiu; fostul președinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot; fostul președintele al consiliului de administrare al Unibank, Viorel Melnic; fostul președinte al comitetului de conducere al Victoriabank,Natalia Politov-Cangaș; fostul director de filială la Victoria Bank, Vitalie Lupu; Vladimir Andronachi; Olga Bondarciuc; Denis Ulanov; Olga Dnistrean; Angel Agachi și Alina Deleanu.