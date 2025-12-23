Fără Plahotniuc și fără martori, la ultima ședință de judecată din acest an

La ultima ședință de judecată din acest an, inculpatul Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat, preferând să rămână în penitenciar pentru a studia materialele dosarului, după cum au anunțat avocații lui. Ședința din 23 decembrie 2025 s-a desfășurat și fără prezența martorilor, iar avocații lui Plahotniuc au declarat că nu au putut asigura prezența niciunuia. Până în prezent au fost audiați 7 dintre cei 20 de martori ai apărării acceptați de instanță.

„Instanța a solicitat acte care dovedesc confirmarea asigurării tuturor acțiunilor făcute de apărători pentru a fi prezenți acei martori. Nu au fost prezentate astfel de acte. Nu a fost prezent nici inculpatul. De aceea considerăm că se creează premise pentru a tergiversa în continuare examinarea cauzei”, a declarat procurorul Alexandru Cernei.

El a precizat că până în prezent au fost desfășurate în total 27 de ședințe de judecată. „În jumătate dintre ele au fost examinate probele acuzării și cam jumătate – probele apărării. De aceea, suntem cu respectarea egalității armelor”, a adăugat procurorul. El a spus că a mai rămas un singur volum din materialele părții apărării de prezentat în fața instanței.

În cadrul ședinței au fost audiate materialele dosarului prezentate de partea apărării, între care s-au numărat informații din sentința de condamnare a lui Ilan Șor și din Raportul Kroll. Din datele prezentate reiese că beneficiari ai tranzacțiilor efectuate de compania Zenit Management, folosită în fraudarea sistemului bancar, ar fi fost Ilan Șor, Veaceslav Platon și Vlad Filat, și că Raportul Kroll nu l-ar fi identificat pe Vladimir Plahotniuc în spatele companiei Zenit Management.

În acest context, procurorul de caz, Alexandru Cernei, a declarat că „relevanța acestor probe este discutabilă”.

ZdG: Am văzut că din ceea ce se citește astăzi, cel puțin, nu se prezintă o legătură clară cu Vladimir Plahotniuc. Se vorbește despre compania „Zenit Management” și se face trimitere la sentința pe numele lui Ilan Șor, la Raportul Kroll, în care ca beneficiari sunt prezentați Ilan Șor, Vlad Filat, Veaceslav Platon și nicidecum Vladimir Plahotniuc. Aveți o dovadă în această privință, clară, care să lege furtul miliardului de Vladimir Plahotniuc?

Alexandru Cernei: Am mai spus și anterior că toate aceste probe o să le dăm apreciere la etapa cuvenită, nu le dăm acum o apreciere. Și la fel am mai spus că ele sunt prezentate din perspectiva apărării. Ei își prezintă probele așa cum consideră de cuviință. Iar relevanța acestor probe la fel este discutabilă, deoarece chiar și același Raport Kroll la care se face trimitere foarte des nu este utilizat în calitate de mijloc de probă de către acuzator.

La ședința de luni, 22 decembrie, lui Vladimir Plahotniuc i s-a extins cu încă 30 de zile termenul de aflare în arest preventiv la Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Astfel, Plahotniuc va sta după gratii până pe data de 23 ianuarie 2026, adică pe toată perioada sărbătorilor de iarnă, dar și de ziua sa, pe 1 ianuarie, când va împlini 60 de ani. Avocatul lui, Lucian Rogac, a declarat că va contesta cu recurs decizia de menținere în arest.

Ședințele de judecată în dosarul Plahotniuc vor fi reluate pe data de 5 ianuarie 2026. Anterior, când se stabileau ședințele pentru anul viitor, avocații lui Vladimir Plahotniuc, Lucian Rogac, Ion Vîzdoagă și Victoria Burduja (avocată din oficiu), au cerut ca prima să fie stabilită începând cu data de 14 sau 15 ianuarie 2026, pentru că, spuneau ei, aveau planificate vacanțe. Instanța, însă, a stabilit primele două ședințe pe 5 și 6 ianuarie.