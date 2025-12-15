Martorii lui Plahotniuc. O fostă președintă a Victoriabank, prima audiată

Cu acuzații la adresa procurorilor și laude adresate lui Vladimir Plahotniuc, fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, a depus depoziții în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Politov-Cangaș este primul martor al apărării audiat în instanță dintre cei 27 acceptați judecători în dosar.

Luni, 15 decembrie 2025. După o pauză de peste o săptămână, timp în care și-a motivat absența prin pregătirea întrebărilor pentru martorii propuși de apărare, Vladimir Plahotniuc a compărut din nou în fața instanței în dosarul numit generic „Frauda bancară”, ajuns la faza de examinare a probelor apărării.

„Mi-a promis că mă scoate de pe dosar dacă depun depoziții împotriva lui Plahotniuc”

Primul dintre cei 27 de martori ai apărării audiați în instanță este fosta președintă a Victoriabank, Natalia Politov-Cangaș, vizată într-unul dintre episoadele dosarului „Frauda bancară”, cauză care se află la faza de urmărire penală.

Politov-Cangaș a declarat în instanță că, în 2020, atunci când a fost inițiat dosarul, Ruslan Popov i-a propus, în schimbul clasării dosarului, să depună depoziții împotriva lui Vladimir Plahotniuc. Fosta președintă a Victoriabank însă susține că a refuzat, întrucât se declară nevinovată, acționând în conformitate cu legea. În continuare, aceasta a insistat că Popov i-ar fi sugerat să depună mărturii „măcar împotriva lui Șor”.



„Mi-a promis că mă scoate de pe dosar dacă depun depoziții împotriva lui Plahotniuc, că a creat și condus un grup criminal organizat”, a declarat Politov-Cangaș.

Întrebată dacă Plahotniuc i-a dat indicații în timp ce ea conducerea Victoriabank, Politov-Cangaș a declarat că „Plahotniuc nu s-a implicat niciodată. Eu eram cea care ducea contul de banii deponenților. Nu am primit niciodată indicații de la niciun acționar”.

Martora, cuvinte de laudă la adresa lui Plahotniuc

Primul care a adresat întrebări a fost chiar inculpatul Plahotniuc, nu înainte însă de a se saluta prietenos și a face schimb de zâmbete cu Natalia Politov-Cangaș.

Răspunzând la întrebările lui Plahotniuc, aceasta a relatat instanței detalii despre parcursul său profesional: cum a ajuns de la Banca de Economii a Moldovei la Victoriabank, la propunerea lui Viorel Țopa.

După mai multe întrebări adresate de Vladimir Plahotniuc cu referire la activitatea lui Victor și Viorel Țopa la Victoriabank, Politov-Cangaș a continuat cu cu critici la adresa celor doi și laude adresate lui Plahotniuc.

„Domnul Plahotniuc era mai exigent, spunea: puneți accent pe atragerea clientelei care aduce venituri din comisioane! El a pus accentul pe dezvoltarea centrului de deservire a cardurilor”, a explicat fosta președintă a Victoriabank.

Procurorul contestă relevanța declarațiilor martorei

Deși a fost audiată preț de mai bine de două ore, procurorul de caz Alexandru Cernei spune că declarațiile martorei sunt irelevante pentru speța cercetată.

„Referitor la întrebările concrete cu privire la cauza pe care noi o examinăm cu referire la tranzacțiile de țin de anumite companii care au deținut conturi bancare la Victoriabank, dumneaei a comunicat că aceste operațiuni nu erau în atribuțiile sale de serviciu, nu poate oferi detalii cu privire la acele tranzacții, la acele companii. De aceea, considerăm că declarațiile depuse astăzi nu sunt relevante pentru obiectul cauzei care se examinează”, a explicat Cernei.

De cealaltă parte, avocatul Lucian Rogac a declarat că depozițiile depuse de martoră, în cumul cu alte probe, confirmă poziția apărării.

„Dumneaei a depus anumite declarații relevante poziției apărării. Relevanța circumstanțelor pe care le-a declarat dumenaei vor fi prezentate de apărare la etapa cuvenită și anume la etapa dezbaterilor judiciare”, a punctat Rogac.

Instanța a acceptat audierea a 27 de martori dintre cei 164 propuși de Plahotniuc

Instanța a acceptat 27 de martori dintre cei 164 propuși de apărare în dosarul „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc. Printre aceștia, mai mulți învinuiți pentru implicare în furtul miliardului.

Printre martorii apărării, se numără fostul guvernator al Băncii Naționale a Moldovei (BNM), Dorin Drăguțanu; foștii viceguvernatori al BNM, Ion Sturzu și Emma Tăbîrță; fostul administratori ai Băncii de Economii, Ion Ropot și Grigore Olaru; fostul administrator special al Unibank, Grate Ruslan; fostul administrator special al Băncii Sociale, Sergiu Berghie; fostul președinte al Comisiei Naţionale a Pieţei Financiare, Artur Gherman; fostul premier Iurie Lenacă; fostul vicepremier Andrian Candu; fostul ministru al Finanțelor, Anatolie Arapu; fostul președinte al Parlamentului, Marian Lupu; fostul vicepreședinte al Parlamentului, Sergiu Sîrbu; foștii deputați Oleg Reidman și Veaceslva Ioniță; fostul președinte al BEM, Ivan Crivceanschii; fostul președinte al Consiliului de Administrare al BEM, Victor Bodiu; fostul președinte al consiliului de administrare al Băncii Sociale, Sergiu Albot; fostul președintele al consiliului de administrare al Unibank, Viorel Melnic; fostul președinte al comitetului de conducere al Victoriabank,Natalia Politov-Cangaș; fostul director de filială la Victoria Bank, Vitalie Lupu; Vladimir Andronachi; Olga Bondarciuc; Denis Ulanov; Olga Dnistrean; Angel Agachi și Alina Deleanu.

Acuzațiile aduse de procurori

În iulie 2023, PA anunța despre trimiterea în instanța de judecată, pentru examinare în fond, a cauzei penale de învinuire a lui Vladimir Plahotniuc, fiindu-i incriminată săvârșirea infracțiunii de creare și conducere a unei organizații criminale, escrocherie și spălarea banilor (art.284 alin.(1), art. 30, 42 alin.(3), 190 alin.(5) și art. 30, 243 alin.(3) lit. a) și b) din Codul penal).

Conform probatoriului administrat, Vladimir Plahotniuc ar fi beneficiat de mijloace financiare sustrase din Banca de Economii, Unibank și Banca Socială, în sumă totală de 39 284 000 USD și 3 518 705 EUR, „despre care cunoștea cu certitudine că provin din surse ilicite, fiind obținute din creditele bancare frauduloase acordate de către BC Banca de Economii S.A., BC Unibank S.A. și BC Banca Socială S.A., societăților comerciale din grupul „Șor””.