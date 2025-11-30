Președintele Poloniei a anulat întâlnirea cu Orban după vizita premierului Ungariei la Moscova

Președintele polonez Karol Nawrocki a anulat o întâlnire cu Viktor Orban după ce premierul maghiar a călătorit la Moscova pentru a discuta despre legăturile energetice dintre Rusia și Ungaria, a anunțat biroul lui Nawrocki pe 30 noiembrie, potrivit The Kyiv Independent.

Nawrocki și Orban urmau să se întâlnească la o zi după summitul Grupului de la Vișegrad din Ungaria, din 3 decembrie, unde se vor reuni președinții Cehiei, Ungariei, Poloniei și Slovaciei.

„Președintele K. Nawrocki a decis să limiteze programul vizitei sale în Ungaria exclusiv la summitul președinților Grupului de la Vișegrad”, a postat pe X Marcin Przydacz, șeful biroului de politică internațională al președinției poloneze.

„Securitatea Europei depinde de acțiuni de solidaritate, inclusiv în domeniul energiei”, a scris Przydacz, referindu-se la vizita lui Orban la Moscova.

UE elimină treptat importurile de gaze, energie nucleară și petrol rusesc. Ungaria, care depinde de Rusia pentru 86% din petrolul său, potrivit Consiliului Atlantic, în creștere față de 61% înainte de invazia la scară largă, a protestat în repetate rânduri față de politicile europene care vizează încetarea importurilor de energie rusească.

Orban a declarat pe 14 noiembrie că Ungaria va da în judecată UE pentru decizia sa de a interzice importurile de gaze rusești.

Radoslaw Sikorski, ministrul polonez de externe și membru al partidului Coaliției Civice, blocul politic opus lui Nawrocki, a descris respingerea lui Orban ca fiind „interesantă” într-o postare pe X.