Rusia a primit ceea ce SUA și Kievul au numit un „cadru de pace actualizat și rafinat” pentru a pune capăt războiului din Ucraina și îl va discuta săptămâna viitoare, a confirmat Kremlinul vineri, 28. noiembrie.

Președintele rus Vladimir Putin a declarat pe 27 noiembrie că proiectele preliminare de propuneri de pace discutate de Statele Unite și Ucraina la Geneva ar putea deveni baza unor viitoare acorduri pentru a pune capăt conflictului, dar că, în caz contrar, Rusia va continua să lupte.

„Aceste detalii ne-au fost transmise, da, și va exista o discuție la Moscova săptămâna viitoare”, a declarat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, reporterilor.

Steve Witkoff, trimis special al președintelui american Donald Trump, urmează să poarte discuții la Moscova săptămâna viitoare cu Putin pe această temă.

Liderul de la Kremlin susține că Moscova vrea să discute pe tema planului de pace propus de SUA, dar pune mai multe condiții, inclusiv retragerea armatei ucrainene din mai multe poziții-cheie pe care aceasta le controlează și respinge legitimitatea actualei conduceri ucrainene.

Acesta a avertizat că din punctul de vedere al Rusiei, deocamdată nu există „variante finale” ale acestui plan.

Putin a afirmat că Statele Unite iau în considerare poziția Rusiei, dar că unele aspecte trebuie încă discutate.

Vladimir Putin a emis și o revendicare cheie către Ucraina.

„Trupele ucrainene trebuie să se retragă din teritoriile pe care le controlează, iar apoi luptele vor înceta. Dacă nu pleacă, atunci vom realiza acest lucru prin mijloace armate. Asta este”, a spus Putin.

Putin a specificat ulterior că Donbas și Crimeea ar trebui să fie tema cheie a discuțiilor Rusia-SUA.

Totodată, Putin a mai spus că actuala conducere ucraineană este ilegitimă și, prin urmare, este imposibil din punct de vedere legal să semneze un acord cu Ucraina, astfel încât este important să se asigure că orice acord era recunoscut de comunitatea internațională și că comunitatea internațională recunoștea câștigurile Rusiei în Ucraina.