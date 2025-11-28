Orbán se întâlnește cu Putin la Moscova pentru a consolida aprovizionarea cu energie a Ungariei și pentru a discuta despre planul de pace propus de SUA

Prim-ministrul ungar Viktor Orbán s-a întâlnit vineri, 28 noiembrie, la Moscova cu președintele rus Vladimir Putin pentru a consolida aprovizionarea cu energie a Ungariei și a discuta „eforturile de a pune capăt războiului din Ucraina”, potrivit CNN.

După ce a respins șansele de a-și reduce dependența de combustibilii fosili ruși, Ungaria se confrunta cu un șoc economic violent după ce administrația Trump a impus luna trecută sancțiuni celor mai mari doi producători de petrol ai Rusiei. Înainte de anunțarea sancțiunilor, Orbán avertizase că, fără importurile de energie din Rusia, economia Ungariei va fi pusă „în genunchi”.

Dar Orbán, un populist de extremă dreapta și un favorit al mișcării MAGA, a fost ferit de acest șoc după ce președintele american Donald Trump a acordat Ungariei o scutire de un an de la sancțiuni, spunând că a fost „dificil” pentru aliatul său să desființeze țara de petrolul rusesc, deoarece este fără ieșire la mare.

„Am călătorit recent la Washington pentru a obține scutirea Ungariei de sancțiunile americane asupra energiei rusești: am reușit. Acum trebuie să facem următorul pas, garantând că livrările către Ungaria continuă fără întrerupere”, a scris Orbán pe rețelele de socializare vineri.

„De aceea merg astăzi în Rusia: pentru a mă asigura că aprovizionarea cu energie a Ungariei rămâne sigură și accesibilă în această iarnă și în anul următor”, a adăugat el.

Deși Trump, explicând de ce ia în considerare acordarea unei scutiri Ungariei, a spus că i-a fost „foarte dificil (lui Orbán) să obțină petrol și gaze din alte zone”, deoarece „nu au porturi”, analiștii au contestat acest raționament.

În timpul întâlnirii de vineri de la Moscova, Orbán și Putin au discutat, de asemenea, despre eforturile recente conduse de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina. Putin nu a exclus posibilitatea unui summit la Budapesta cu Trump, a relatat presa de stat rusă, potrivit CNN.

Putin și Trump conveniseră în octombrie să se întâlnească în capitala Ungariei pentru a discuta despre încheierea conflictului, dar aceste planuri au fost rapid abandonate, Trump declarând că nu dorește ca discuțiile să fie o pierdere de timp.