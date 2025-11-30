Delegația ucraineană merge în SUA pentru discuții de pace cu secretarul de stat american Marco Rubio și trimisul special Steve Witkoff

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat sâmbătă, 29 noiembrie, că o delegație condusă de secretarul consiliului de securitate, Rustem Umerov, se află în drum spre Statele Unite pentru a continua discuțiile privind un acord de punere capăt războiului Rusiei în Ucraina, scrie Reuters.

Umerov a fost numit la conducerea delegației ucrainene după ce negociatorul principal anterior, puternicul șef de cabinet al lui Zelenski, Andriy Yermak, a demisionat vineri, 28 noiembrie, la câteva ore după ce detectivii anticorupție i-au percheziționat apartamentul.

Zelenski a declarat că se așteaptă ca rezultatele întâlnirilor anterioare cu SUA la Geneva, care au avut loc weekendul trecut, să fie acum „definite”.

Secretarul de Stat american Marco Rubio, trimisul special Steve Witkoff și ginerele președintelui american Donald Trump, Jared Kushner, se vor întâlni duminică, 30 noiembrie, în Florida cu oficiali ucraineni, a declarat pentru Reuters un înalt oficial american. Întâlnirile de la Geneva au permis Ucrainei să prezinte o contraofertă la propunerile prezentate de secretarul american al armatei, Dan Driscoll, liderilor de la Kiev în urmă cu aproape două săptămâni.

„Rustem a prezentat astăzi un raport, iar sarcina este clară: să elaboreze rapid și substanțial pașii necesari pentru a pune capăt războiului”, a scris Zelenski pe X.

Ucraina se confruntă cu presiuni semnificative din partea Washingtonului pentru a accepta termenii unui acord de pace, în timp ce Zelenski se află în cea mai dificilă situație politică și militară de la începutul invaziei Rusiei din 2022.

Repercusiunile politice ale unui scandal de corupție din sectorul energetic de 100 de milioane de dolari au dus la demiterea a doi miniștri și acum a mânii drepte a președintelui. Yermak a declarat pentru New York Post la câteva ore după demisia sa că „merge pe front”. „Sunt o persoană onestă și decentă”, a spus el.

Rusia face progrese pe linia frontului, iar orașele ucrainene suferă ore întregi de întreruperi de curent în fiecare zi din cauza unui bombardament continuu al rețelei sale electrice. Zelenski a declarat că Ucraina se află într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria sa, dar i-a promis poporului său într-un discurs dramatic de săptămâna trecută că nu va trăda țara.