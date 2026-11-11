Președinta va participa la summitul Comunității Politice Europene de la Dublin

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa joi, 12 noiembrie, la summitul Comunității Politice Europene, organizat în capitala Irlandei, Dublin, a transmis Președinția într-un comunicat. În cadrul evenimentului, șefa statului va avea discuții cu mai mulți lideri europeni, axate pe avansarea aderării R. Moldova la Uniunea Europeană și pe consolidarea parteneriatelor de securitate.

Pe 11 noiembrie, în ajunul reuniunii, Maia Sandu va avea o întrevedere bilaterală cu prim-ministrul Irlandei, Micheál Martin. Irlanda este gazda summitului și deține în acest semestru președinția rotativă a Consiliului UE.

Tot astăzi, în prezența celor doi lideri, va fi semnat acordul dintre Guvernul R. Moldova și Guvernul Irlandei privind securitatea socială.

„Documentul prevede că perioadele de muncă din ambele țări vor fi luate în considerare la stabilirea dreptului la pensie pentru cetățenii care au muncit legal atât în R. Moldova, cât și în Irlanda. În Irlanda locuiesc aproximativ 30 000 de cetățeni ai țării noastre”, explică Președinția.

Comunitatea Politică Europeană este o platformă de dialog politic la cel mai înalt nivel, care reunește șefi de stat și de guvern din aproape 50 de state europene, precum și conducerea instituțiilor europene. Creată în 2022, după declanșarea invaziei la scară largă a Rusiei în Ucraina, Comunitatea Politică Europeană oferă liderilor un cadru pentru a discuta despre securitatea și stabilitatea pe întreg continentul. Reuniunile au loc de două ori pe an, alternativ într-un stat membru al UE și într-un stat din afara Uniunii. R. Moldova a găzduit summitul Comunității Politice Europene la 1 iunie 2023, la Bulboaca.