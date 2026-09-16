Un nou sistem pentru protejarea intereselor financiare ale UE: În R. Moldova va fi instituit Sistemul informațional „Monitorizarea și coordonarea antifraudă”

În R. Moldova va fi instituit Sistemul informațional „Monitorizarea și coordonarea antifraudă” (SI „MCAF”), destinat creării infrastructurii necesare mecanismului național antifraudă. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în ședința de miercuri, 16 septembrie, a Guvernului.

Instituirea sistemului urmărește alinierea infrastructurii informaționale aferente mecanismului național antifraudă la standardele europene și eficientizarea proceselor de monitorizare și gestionare a riscurilor de fraudă, susțin reprezentanții Guvernului într-un comunicat.

SI „MCAF” ar urma să permită centralizarea și gestionarea informațiilor privind neregulile, fraudele și riscurile asociate, precum și schimbul securizat și operativ de date între autoritățile competente. Sistemul va fi interoperabil cu sistemele informaționale relevante, contribuind la evitarea dublării colectării și prelucrării datelor.

Sistemul va fi gestionat de Inspectoratul Control Financiar de Stat, iar accesul la date va fi realizat prin intermediul serviciului guvernamental de autentificare și control al accesului MPass.

La nivel național, Inspectoratul Control Financiar de Stat a fost desemnat în calitate de Unitate antifraudă și punct național de contact pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii Europene în R. Moldova.