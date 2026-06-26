Retragerea autorizațiilor a doi administratori care gestionau peste 80 de companii, inclusiv cu capital de stat. Detalii privind încălcările care ar fi fost admise de administratorul unei companii care s-a aflat aproape 15 ani în insolvabilitate

Pentru prima dată în activitatea sa de circa zece ani, Comisia de autorizare și disciplină a administratorilor autorizați (CADAA) a propus retragerea autorizației a doi administratori – cea mai severă formă de sancțiune prevăzută de lege, după ce a constatat abateri disciplinare. Este vorba despre Veaceslav Timotin, care administra 52 de companii aflate în proces de insolvabilitate sau faliment, inclusiv mai multe întreprinderi de stat sau cu capital parțial de stat, și Anna Mazur, care era responsabilă de 29 de companii.

Comisia a constatat că Timotin și-a achitat aproape jumătate de milion de lei fără aprobarea necesară a creditorilor uneia dintre companiile de care s-a ocupat începând din 2008, a dat dovadă de „lipsă de diligența necesară în protejarea intereselor creditorilor şi a patrimoniului debitorului”, dar și că a „încălcat grav norma imperativă din legea insolvabilității”.

Noua componență a Comisiei de autorizare şi disciplină a administratorilor

Noua componență a CADAA a fost formată prin ordinul ministrului Justiției, Vladislav Cojuhari, în luna martie, după expirarea mandatului de patru ani al foștilor membri. Comisia anterioară a aplicat în activitatea sa patru sancțiuni disciplinare, dintre care două avertismente, o suspendare și o amendă. De cealaltă parte, Comisia actuală a emis, în mai puțin de două luni, două decizii de retragere a autorizației și o sancțiune sub formă de avertisment.

CADAA este formată din nouă membri, având alți nouă supleanți: trei reprezentanţi desemnaţi de Ministerul Justiţiei; un reprezentant desemnat de Ministerul Economiei; un profesor universitar în drept, desemnat prin concurs public de Ministerul Justiţiei; un profesor universitar în ştiinţe economice, desemnat prin concurs public de Ministerul Economiei; trei reprezentanţi desemnaţi de Uniunea administratorilor autorizaţi din rândul administratorilor care au o vechime în profesie de cel puţin 3 ani şi o reputaţie ireproşabilă. Legea prevede că membrii Comisiei beneficiază pentru fiecare ședință la care participă de o indemnizație echivalentă cu a zecea parte din salariul mediu lunar pe economie prognozat pentru anul în curs (1740 de lei în 2026, n.r.), însă aceasta se oferă pentru cel mult 3 ședințe pe lună.

În cazul celor trei decizii adoptate de Comisie în noua componență, administratorul autorizat Marcel Lungu, care este la al doilea mandat, a exprimat opinii separate. Ceilalți doi colegi de breaslă ai acestuia, Elvira Coltun și Ruslan Vasiliev, au formulat opinii separate în cazul retragerii autorizației Annei Mazur, iar Coltun – și în cazul deciziei privind sancționarea lui Veaceslav Timotin. Opiniile separate nu au fost publicate deocamdată, Lungu declarând, când a fost contactat de ZdG, că în cazul Annei Mazur a considerat că nu a existat o abatere disciplinară, iar sancțiunea aplicată în privința lui Timotin ar fi prea dură și ar fi trebuit să fie amânată luarea unei decizii, așa cum a cerut el atunci.

O fostă uzină din capitală, în care statul deține o cotă-parte, în insolvabilitate și faliment de aproape 20 de ani. Șase sesizări la CADAA

În șase sesizări depuse la CADAA, Nichita Ipate s-a plâns pe acțiunile administratorului autorizat Veaceslav Timotin, care a deținut funcția de administrator al insolvabilității S.A. ,,Alimentarmaş” în perioada martie 2008 – iulie 2021.

Conform datelor din iunie, Timotin, care și-a luat autorizația în ianuarie 2015, era implicat în 52 de proceduri de insolvabilitate, inclusiv a SA „Cariera Micăuți” și a mai multor întreprinderi de stat – Colegiul Naţional de Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău, Moldaeroservice și Protecția Solurilor și Îmbunătățirii Funciare. ZdG a scris anterior că soția acestuia, Mariana Timotin, a fost membră a Consiliului Superior al Magistraturii, dar și că Timotin a deținut funcția de administrator al insolvabilității „Valiexchimp” SRL, companie care a exploatat rezervele de petrol și gaze naturale din sudul țării.

Acesta a fost desemnat în calitate de lichidator al S.A. „Alimentarmaș” printr-o hotărâre a Curții de Apel Centru din septembrie 2024. Statul are o cotă de 30,08 % în compania înregistrată în 1994 în Chișinău, a cărei activitate a fost de „fabricare şi realizare a maşinilor şi utilajului pentru ramurile complexului agroindustrial, industriei alimentare şi alte ramuri ale economiei naționale”. Capitalul social al societății pe acțiuni era în 2024 de circa 24 de milioane de lei. Aceasta a intrat în insolvabilitate în 2008, iar în faliment – în 2021.

„A fost o uzină. A fost un simbol industrial. Acum este o procedură care durează 19 ani. În 2007 a început procedura de insolvabilitate. În 2026, procedura continuă. 19 ani. Un copil născut în 2007 este astăzi adult. Procedura nu este încheiată. 14 ani în «procedura planului». 14 ani în care relansarea nu s-a produs. Activele s-au diminuat. Creanțele au crescut. 2021 – trecerea la faliment. 2025 – apare o ofertă de executare pentru stingerea integrală a creanțelor și ieșirea din faliment. Ulterior, procedura se blochează artificial. Întârzieri. Demersuri. Contestări. Iar timpul continuă să curgă. Întrebarea care nu mai poate fi evitată: cum ajunge o procedură de insolvabilitate cu participație a statului să dureze 19 ani? Cine explică această durată? Cine răspunde pentru eficiență? Cine răspunde pentru protecția participației publice?” se arată pe o pagină web care a publicat mai multe documente „transmise instituțiilor competente pentru examinare”.

Acuzații: salariu de 475 de mii de lei, chirie neachitată de peste 300 de mii de lei, angajarea unei contabile și achitarea a peste trei milioane de lei „în baza unor facturi ilegale sau fictive”

Nichita Ipate, în calitate de reprezentant al debitorului ÎCS ,,Activrecargado” SRL, susține că Veaceslav Timotin a admis neachitarea serviciilor de locațiune și comunale față de S.A. ,,Alimentarmaş” din partea locatarului „Ultra Distribution” SRL, pretinzând că acesta nu a achitat peste 300 de mii de lei, aducând întreprinderii un prejudiciu în proporții considerabile. ZdG a scris despre Ultra Distribution în investigația „Stăpânii magazinelor de electrocasnice. Concurenți cu același stăpân”.

Conform unui raport privind rezultatele inspectării financiare efectuate la Societatea pe Acțiuni „Alimentarmaş”, în procedură de faliment din 2025, consultat de ZdG, contractul cu Ultra Distribution a fost încheiat pentru două spații de depozitare cu suprafața totală de 1438 de metri pătrați, care au fost transmise în locațiune la un preț negociat de 15 lei/m²/lună – 21 570 de lei/lună sau 17 975 de lei/lună fără TVA. Ulterior, în baza unui acord din 2023, părțile au modificat cuantumul cheltuielilor pentru serviciile comunale, „în special la apa, la canalizarea şi la întreținerea rețelelor electrice”.

„La alți locatari, pentru 1–2 luni de neachitare a serviciilor de locațiune, Timotin Veaceslav le expediază somații de reziliere a contractului de locațiune, or față de această entitate se comportă total diferit, punându-i pe alţi locatari într-o poziție discriminatorie comparativ cu «Ultra Distribution» SRL”, a semnalat Ipate.

Nichita Ipate a invocat că administratorul a angajat din octombrie 2024 o contabilă fără acordul organelor creditorilor, deși exista deja un contract de servicii contabile în vigoare din 2015 cu o companie, contra unei plăți lunare în mărime de 17 mii de lei. Contabilei i-a fost stabilit un salariu net lunar în mărime de 15 mii de lei.

În același timp, Ipate a declarat și că Timotin ar fi primit ilegal un salariu de 475 de mii de lei.

„Timotin Veaceslav a transferat de pe contul bancar al S.A. «Alimentarmas», pe care îl administrează el personal, la contul bancar al său personal, suma de 475 de mii de lei cu destinația «Onorariu administratorului conform procesului-verbal al adunării creditorilor din 12.24», în lipsa la careva facturi fiscale. Indică şi achitarea de către lichidator a sumei totale 1 512 650 de lei din contul debitorului către Ultra Distribution, în baza unor facturi fiscale fictive, în lipsa actelor primare și servicii neprestate. Invocă şi darea în locațiune a spațiilor depozitare cu 15 lei 1m2 lunar contrar anexei a legii bugetului de stat pentru anii 2023, 2024 şi 2025. Invocă achitarea avocatului Andrei Iosip din contul debitorului a onorariului de peste 1,85 milioane de lei în baza unor facturi ilegale şi fictive, în lipsa documentelor primare şi în lipsa documentelor privind valoarea însumată a onorariilor care ar demonstra dacă este justificată și echitabilă. Invocă achitarea din contul debitorului către membrii comitetului creditorilor a sumei de peste 1,2 milioane de lei în formă de retribuții stimulative, contrar legii și în formă de compensare a cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al Comitetului creditorilor fără prezentarea actelor şi documentelor justificative, fără documente primare”, se arată în decizia Comisiei.

În 2025, o companie din România – Rose AC, s-a oferit să acopere datoriile Alimentarmaş. Astfel, Ipate a acuzat că Timotin, în perioada 17 noiembrie – 1 decembrie 2025, prin inacțiune, „urmărind un scop ilegal şi meschin”, a refuzat să execute încheierea Judecătoriei Chişinău de a distribui sumele consemnate în contul special bancar de către ofertantul „Rose AC” SRL, de peste 8,5 milioane de lei, pentru a stinge creanțele creditorilor, cu ulterioara ieșire din procedura de faliment a debitorului S.A. ,,Alimentarmaş”. Rose AC este o companie din Iași, România, iar domeniul său de activitate este „comerţ cu ridicata al florilor şi al plantelor.”

Salariul de aproape jumătate de milion de lei – o „calificare juridică greşită”

În explicațiile prezentate de Timotin Comisiei, acesta a indicat că acuzația privind onorariul de 475 de mii de lei „porneşte de la o calificare juridică greşită: tratează executarea unui drept legal la remunerație ca pe un act discreționar al lichidatorului şi încearcă să transforme o chestiune procedurală într-o pretinsă abatere disciplinară.”

„Este esențială distincția dintre naşterea dreptului şi momentul plății. Dreptul la remunerație se naşte în perioada în care atribuțiile sunt exercitate. Dacă remunerația aferentă anilor 2019–2021 nu a fost achitată integral la timp, creanța de remunerație există şi rămâne restantă. Plata efectuată în 2024–2025 nu creează acest drept şi nu îi modifică natura; ea stinge o obligație deja existentă”, a susținut ex-administratorul autorizat în argumentele prezentate Comisiei.

Despre angajarea unei contabile, Timotin a declarat că Comitetul creditorului a aprobat în iulie 2025 „funcția de contabil și salariul de funcție în statele de personal ale societății”.

„Nu există încălcare de normă, deoarece angajarea specialistului este permisă de lege și a fost supusă controlului organului creditorului prin aprobarea funcției și a salariului. Nu este demonstrat nici prejudiciul, întrucât prestația a fost efectiv realizată, ceea ce exclude ipoteza unei cheltuieli fără contraprestație”, a indicat Timotin.

În legătură cu achitarea unui onorariu de peste 1,85 milioane de lei „în baza unor facturi ilegale şi fictive” avocatului Andrei Iosip din contul Alimentarmaș, Timotin a notat că „critica factuală” se sprijină pe constatarea din raportul Inspectoratului Control Financiar de Stat din subordinea Ministerului Finanțelor, întocmit în noiembrie 2025.

„Raportul nu afirmă că serviciile juridice nu au fost prestate şi nu califică plățile ca deturnare ori însușire frauduloasă. Critica este formulată în registrul documentării contabile: pentru o parte din facturile emise de Cabinetul avocatului în perioada 10 august 2022 – 30 august 2024, acestea nu ar fi fost însoțite de rapoarte/acte de prestări servicii, iar raportul face trimitere la modelul de raportare din hotărârea Uniunii Avocaților din 27 mai 2022, concluzionând, la nivel administrativ, o abatere de la cerințele din Legea contabilităţii pentru suma totală de 1 445 000 de lei”, a argumentat fostul administrator.

Referitor la neexecutarea încheierii prin care a fost acceptată oferta depusă de „Rose AC” SRL, care ar fi scos din faliment compania, Timotin a declarat că „încheierea de acceptare a ofertei a fost casată integral în control judiciar și cauza a fost trimisă la rejudecare”.

„Faptele invocate nu întrunesc elementele unei abateri disciplinare și solicită Comisiei de Autorizare și Disciplină a Administratorilor Autorizați să dispună respingerea sesizărilor ca neîntemeiate, cu încetarea procedurii disciplinare”, a concluzionat acesta.

Concluziile CADAA: mai multe încălcări grave

Comisia de Autorizare şi Disciplină a Administratorilor Autorizați a constatat că, deși în privința SRL ,,Ultra Distribution” existau „restanțe semnificative cu privire la plata chiriei, Comisiei nu i-au fost prezentate probe de către administratorul autorizat privind aplicarea unor măsuri similare în raport cu alți locatari pentru recuperarea creanțelor restante”.

Potrivit Raportului Inspecției Financiare, până la data de 23 octombrie 2025, „Ultra Distribution” SRL a achitat integral restanțele aferente locațiunii, în sumă de 323 de mii de lei.

„Comisia apreciază că inacțiunea administratorului autorizat în raport cu acumularea restanțelor de către Ultra Distribution SRL, diferențiat față de alți locatari, reprezintă neexecutarea corespunzătoare a atribuțiilor prevăzute de legea insolvabilității”, se arată în decizie.

Cât despre salariul de aproape jumătate de milion de lei, CADAA a observat că, potrivit Raportului Inspecției Financiare din iulie 2022, la data de 31 decembrie 2021, datoria S.A. „Alimentarmaş” față de Veaceslav Timotin era de 2500 de lei – „circumstanță care contravine susținerilor privind existența unui onorariu restant în cuantumul încasat de 475 de mii de lei”.

Comisia a mai subliniat că prin decizia Comitetului creditorilor din 2008, remunerația administratorului insolvabilității a fost aprobată în cuantum lunar de 3500 de lei, acesta fiind în vigoare pentru perioada exercitării atribuțiilor în procedura planului, până în iulie 2021. Ulterior, prin hotărârea adunării creditorilor din septembrie 2022, a fost stabilită remunerația lichidatorului în sumă de 28 de mii de lei lunar pentru anul 2022.

Comisia a atestat că prin încheierea Judecătoriei Chişinău din 4 februarie 2026, instanța de insolvabilitate a reținut expres că „societatea insolvabilă a calculat şi achitat onorarii administratorului autorizat Veaceslav Timotin pentru perioada precedentă 20.08.2019 – 21.08.2021 fără aprobarea Comitetului creditorilor sau a Adunării creditorilor, generând cheltuieli în sumă totală de 475 de mii de lei”.

„Instanța de insolvabilitate, prin încheierea Judecătoriei Chişinău din 4 februarie 2026, a concluzionat că membrii Comitetului creditorilor au dorit ulterior să legalizeze acțiunile deja realizate de lichidator prin aprobări post-factum, după efectuarea achitărilor”, a atras atenția CADAA.

Totodată, Comisia a conchis că administratorul autorizat Veaceslav Timotin a încălcat dispozițiile din legea insolvabilității prin angajarea şi remunerarea unei contabile din patrimoniul debitorului fără aprobarea prealabilă a Comitetului creditorilor.

Cât despre achitarea a peste un milion și jumătate de lei către „Ultra Distribution” SRL, Comisia a constatat că plățile au fost făcute când funcția de lichidator al S.A.,,Alimentarmaş” era exercitată de către alte persoane, iar Ipati „nu a prezentat probe care să demonstreze caracterul fictiv al serviciilor facturate ori inexistența prestațiilor corespunzătoare”.

Cu privire la onorariile achitate avocatului Iosip Andrei, Comisia a constatat că contractul de asistență juridică din iulie 2022, precum şi acordurile adiționale din 2023–2024 au fost încheiate de lichidatorii anteriori, Timotin semnând doar un singur acord adițional.

„Comisia apreciază critic acțiunile administratorului Timotin Veaceslav, or, administratorul autorizat era obligat să manifeste prudență sporită și diligență în administrarea cheltuielilor masei debitoare, inclusiv prin raportare la proporționalitatea şi rezonabilitatea onorariilor achitate. Se evidențiază că din materialele cauzei, suma totală de aproximativ 1 850 000 de lei achitată pentru servicii juridice depăşea cuantumul creanțelor validate existente la data de 22 mai 2025, care constituiau 1 359 873 de lei conform tabelului creanțelor. În acest context, Comisia apreciază la limită încălcarea practică a dispozițiilor din legea insolvabilității, or, administratorul era obligat să aprecieze oportunitatea şi necesitatea achitării unor onorarii disproporționate în coraport cu însăşi suma creanțelor validate. Se subliniază totodată că această acțiune nu este apreciată distinct ca încălcare separată de către Comisie, dar prezintă relevanță vizavi de generalitatea acțiunilor/inacțiunilor comise și diligența unui bun profesionist (…)”, se menționează în documentul adoptat de Comisie.

Privind membrii Comitetului creditorilor „care au aprobat efectuarea unor plăți periodice către sine, sub forma compensării cheltuielilor de exercitare a funcției de membru al Comitetului creditorilor, în cuantum de 10 mii de lei lunar”, Comisia a constatat o abatere.

„Omiterea contestării unor asemenea hotărâri, în contextul diminuării masei debitoare cu aproximativ 1,2 milioane de lei, prevede lipsa diligenței necesare în protejarea intereselor creditorilor şi a patrimoniului debitorului”, a susținut CADAA.

În privința acceptării ofertei de executare a creanțelor creditorilor depusă de „Rose AC” SRL, care ar fi scos compania din faliment, Comisia a conchis că administratorul autorizat/lichidatorul Veaceslav Timotin „a încălcat grav norma imperativă din legea insolvabilității”.

„Argumentele administratorului autorizat referitoare la existenţa unor măsuri de sistare a tranzacţiilor dispuse de Serviciul Fiscal de Stat nu pot fi reținute de Comisie drept justificare a neexecutării obligației. Nedistribuirea mijloacelor băneşti către creditori şi neexecutarea încheierii instanţei de insolvabilitate din 21 octombrie 2025 de către administratorul Timotin Veaceslav nu are nicio justificare obiectivă şi reprezintă o încălcare gravă”, a atras atenția CADAA.

Comisia a constatat și că „consimțirea la calcularea penalităților în cuantum exorbitant de 9 192 409 lei, în coraport cu suma creanțelor validate de 1 265 880 de lei, atestă o încălcare a prevederilor imperative ale legii insolvabilității.”

Comisia a menționat și încheierea Judecătoriei Chişinău din 6 aprilie 2026, prin care instanţa de insolvabilitate a constatat că lichidatorul S.A. „Alimentarmaş”, Veaceslav Timotin, a încălcat legea nedistribuind sumele băneşti creditorilor în ordinea stabilită, „ceea ce constituie temei de destituire a acestuia”. Astfel, CADAA a luat act şi de circumstanţele în baza cărora a fost destituit administratorul autorizat Veaceslav Timotin din funcția de lichidator al S.A. „Alimentarmaş”.

Timotin nu a contestat deocamdată în instanță ordinul ministrului din 8 iunie, având la dispoziție 30 de zile de la data comunicării. Contactat de ZdG și întrebat despre contestare, acesta a spus că „sunt întrebările sale personale”.

Ulterior, a expediat un mesaj în care a spus că „atât decizia CADAA, cât și ordinul Ministerului Justiției vor fi contestate în instanța de judecată, în condițiile și termenele prevăzute de lege”.

„Consider inoportun și nu voi comenta fondul cauzei în afara cadrului procesual. Poziția mea va fi prezentată în fața instanței competente, iar eventuale declarații suplimentare vor putea fi făcute după soluționarea litigiului”, a afirmat Timotin.

Acesta a obținut pe 29 decembrie 2025 licență de avocat.

„Anna Mazur a manifestat un neprofesionalism profund în legătură cu obligațiile pe care le-a avut în calitate de lichidator”

În cazul Annei Mazur, Comisia a fost sesizată în iulie 2024 de Ludmila Rimanscaia, administratoare a SRL „Bulevard Trade”, privind încălcările adminstratoarei autorizate în procesul de insolvabilitate față de SRL „Adelun Logistics”.

Mazur deținea autorizația din ianuarie 2015, administrând 29 de companii. Una dintre acestea este Î.S. „Gările și Stațiile Auto”, pentru care a fost desemnată în calitate de lichidatoare în martie 2024.

Mazur a fost învinuită de Ludmila Rimanscaia că „la propria sa discreție, a încălcat hotărârea creditorilor”, stabilind în anunțul unei licitații alte condiții decât cele stabilite de creditori. Mai exact, este vorba despre anunțul privind organizarea licitației ,,cu strigare” a 16 unități de transport ale SRL „Adelun Logistics”.

Anna Mazur a explicat că au avut loc „erori gramaticale şi de redactare” – în aşa fel, în loc de 5 % din valoarea bunului expus la licitație, a fost „indicat în mod eronat” mărimea acontului de 20 %; în loc de 500 de lei – taxa de participare pentru persoanele fizice, a fost indicată suma de 2000 de lei; în loc de 1000 de lei – taxa de participare pentru persoanele juridice, a fost indicată suma de 3000 de lei.

Aceasta a declarat că afirmaţiile potrivit cărora ar fi favorizat anumite persoane sau ar fi continuat procedura de valorificare cu încălcarea suspendării dispuse de instanţă sunt „contrazise de actele oficiale ale procedurii, de cronologia publică a evenimentelor şi de conținutul Monitorului Oficial”.

„Din ansamblul faptelor și al actelor procedurale rezultă fără echivoc că lichidatorul a acționat constant şi exclusiv în limitele legii, cu respectarea strictă a competențelor sale legale şi a hotărârilor instanței de insolvabilitate, inclusiv în executarea dispozițiilor instanței. Mai mult, neparticiparea petiționarului la adunările creditorilor a împiedicat inclusiv exprimarea votului şi prezentarea eventualelor argumente sau probe în susținerea acuzațiilor formulate împotriva lichidatorului. În lipsa unei asemenea implicări, pretențiile acestuia au rămas la nivel declarativ, fără suport factual sau probator”, a comunicat Mazur.

Comisia nu a considerat credibilă explicația Annei Mazur cu privire la faptul că publicarea greșită a informațiilor constituie o eroare gramaticală şi de redactare.

Scopul unui acont de 5 % din valoarea expunerii, a taxei de participare în sumă de 500 de lei pentru persoanele fizice şi în sumă de 1000 de lei pentru persoanele juridice, a fost pentru a atrage un număr mai mare de participanți, iar ca rezultat – „realizarea avantajoasă și rapidă a masei debitoare pentru stingerea datoriilor față de creditori”, a notat Comisia.

„Lichidatorul Anna Mazur a publicat un anunț cu sume vădit exagerate față de cele stabilite de adunarea creditorilor, ceea ce a dus la înregistrarea unui singur participant. La următoarele licitații, când mărimea acontului şi a taxelor de participare (de exemplu, pentru licitația din 19 mai 2023) a corespuns cu cea stabilită de adunarea creditorilor din 28 noiembrie 2022, s-a înregistrat un număr mai mare de participanți”, conform Comisiei.

Membrii CADAA au constatat că o altă abatere disciplinară admisă de Anna Mazur a avut loc pe data de 3 martie 2023, când a emis decizia prin care a respins ca neîntemeiată notificarea SRL ,,Bulevard Trade” privind includerea acesteia în tabelul definitiv al creanțelor cu suma de 1,2 milioane de lei, pentru că „contractul de cesiune nu prevede careva acte juridice”. Totodată, administratoarea autorizată a respins notificările celorlalți trei cesionari.

„În situația în care lichidatorul ar fi avut dubii la faptul că contractele de cesiune nu prevăd careva acte, urma a întreprinde acțiuni de concretizare sau clarificare de la solicitanți, dar nu să respingă/restituie notificările din motive formale”, a subliniat Comisia.

Prima instanța a dispus înlocuirea creditorului F.P.C. ,,Ungar” SRL cu creditorii ,,Bulevard Trade” SRL, Ludmila Rimanscaia, Ghenadie Goncear şi Anastasia Turculeț. Totuși, Mazur a executat abia în septembrie încheierea judecătoriei Chişinău, sediul Central, din 22 aprilie 2024.

„Ca rezultat, şi în acest caz, Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizați constată în inacțiunile lichidatorului SRL «Adelun Logistics» în procedura falimentului, Mazur Anna, abatere disciplinară, manifestată prin nerespectarea intenționată a normelor de drept, ce confirmă lipsa de profesionalism şi încălcarea intenţionată a drepturilor petiționarei”, se arată în decizia din 8 mai.

Comisia a reținut ca întemeiată și solicitarea SRL ,,Bulevard Trade” de a constata ca abatere disciplinară refuzul Annei Mazur de a convoca adunarea creditorilor în mai 2024.

În plus, Comisia a considerat întemeiat argumentul SRL ,,Bulevard Trade” că Anna Mazur a admis abatere disciplinară prin faptul că a continuat valorificarea bunurilor în pofida faptului că nu exista o soluție finală cu privire la contestațiile depuse de cesionari.

„Comisia de autorizare şi disciplină a administratorilor autorizați constată că administratorul autorizat Anna Mazur a manifestat un neprofesionalism profund în legătură cu obligațiile pe care le-a avut în calitate de lichidator al debitorului SRL «Adelun Logistic» , a admis nenumărate încălcări a normelor materiale de drept, precum şi a normelor de drept procedural, a acționat contrar intereselor creditorilor, dar şi contrar intereselor debitorului SRL «Adelun Logistics», iar abaterile disciplinare constatate sunt de o asemenea complexitate şi gravitate, încât nu pot fi calificate decât ca încălcare intenționată a atribuţiilor prevăzute de lege, care a afectat drepturile şi interesele legitime ale SRL «Bulevard Trade»”, a concluzionat organul colegial.

La două zile de la emiterea ordinului de către ministrul Justiției, Mazur, care deține și licență de avocat, a contestat în instanță documentul, solicitând anularea deciziei Comisiei și a ordinului ministrului din 25 mai. Ulterior, Mazur a cerut și suspendarea executării ordinului ministrului până la soluționarea definitivă a cauzei.

În fața instanței, Mazur a susținut că există „suspiciuni serioase și rezonabile privind legalitatea ordinului contestat”, invocând pretinse încălcări admise în cadrul procedurii disciplinare – „lipsa unei analize autonome și individualizate din partea Ministerului Justiției, caracterul disproporționat al sancțiunii aplicate și lipsa unei evaluări efective a tuturor circumstanțelor relevante cauzei”. Vladislav Holban de la Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a respins la 11 iunie cererea ex-administratoarei.

Contestarea ordinului ministrului Justiţiei privind încetarea activităţii administratorului nu suspendă executarea acestuia.

Legea prevede că administratorul este obligat să-şi depună autorizaţia la Ministerul Justiţiei în termen de 5 zile din data la care a fost înştiinţat privind emiterea ordinului de încetare a activităţii. Mazur nu a prezentat autorizația la Ministerul Justiției până la 22 iunie. „În aceste condiții, Ministerul Justiției a expediat la 15 iunie 2026 o solicitare în care i-a fost solicitat expres acest lucru”, se arată în răspunsul oferit de instituție.

Solicitată de ZdG, Mazur a transmis că „atât decizia CADAA, cât și ordinul Ministerului Justiției au fost contestate în fața instanței de judecată competente”.