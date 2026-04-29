Președintele României, despre declarația Maiei Sandu legată de unire: „Dacă va exista majoritate în R. Moldova pentru acest proiect, noi suntem gata”

Președintele României Nicușor Dan a declarat miercuri, 29 aprilie, fiind întrebat despre o posibilă unire cu Republica Moldova, că „dacă va exista majoritate (în R. Moldova, n.r.) pentru acest proiect, noi suntem gata”, scrie G4Media.

El a fost întrebat de un jurnalist la o conferință de presă în Croația cum interpretează declarația Maiei Sandu despre unire ca posibilă variantă de accelerare a aderării R. Moldova la UE. Șeful statului român a amintit votul din 2018 din Parlamentul României.

„Din partea României nu s-a schimbat nimic față de votul unanim al Parlamentului din 2018, care a spus că România e pregătită în orice moment în care cetățenii din R. Moldova o vor dori. Acum depinde de aspirațiile democratice ale cetățenilor R. Moldova. Dacă va exista majoritate pentru acest proiect, noi suntem gata”, a spus Nicușor Dan.

Maia Sandu a declarat în mai multe rânduri în acest an că o posibilă unire cu România ar fi o posibilitate ca Republica Moldova să intre mai rapid în UE.

Cel mai recent, Maia Sandu a vorbit despre posibila unire în urmă cu două zile, într-un interviu pentru Le Monde.