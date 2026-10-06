LIVE TEXT În ciuda intensificării atacurilor rusești, 62% dintre ucraineni sunt pregătiți să îndure războiul cât timp va fi nevoie, arată un sondaj. Război în Ucraina, ziua 1686

UPDATE 17:00 Aproximativ 62% dintre ucraineni sunt pregătiți să îndure războiul Rusiei atât timp cât este necesar, potrivit unui sondaj al Institutului Internațional de Sociologie din Kiev (KIIS) publicat pe 6 octombrie, scrie The Kyiv Indepedent.

Proporția a rămas în mare parte neschimbată de la sfârșitul lunii iulie și începutul lunii august, în ciuda începerii intensificării atacurilor rusești cu drone cu reacție și a atacurilor asupra infrastructurii civile în perioada studiului. KIIS a declarat că rezultatele arată că atacurile nu au dus la o scădere a disponibilității ucrainenilor de a îndura războiul până la 21 septembrie.

Alți 4% dintre respondenți au declarat că sunt pregătiți să îndure războiul timp de aproximativ un an, în timp ce 23% au spus că ar putea continua doar câteva luni sau până la șase luni. Restul de 11% erau indeciși.

„În ciuda intensificării terorismului rusesc împotriva populației civile și a faptului că răspunsul partenerilor noștri occidentali nu a fost întotdeauna suficient de decisiv sau susținut de acțiuni concrete, ucrainenii sunt pregătiți să continue să suporte povara războiului până când se va realiza o pace acceptabilă”, a declarat directorul executiv al KIIS, Anton Grushetskyi.

Studiul a fost realizat în perioada 12-21 septembrie, când Rusia a început o nouă campanie de atacuri cu drone cu reacție și atacuri asupra infrastructurii civile. KIIS a menționat că studiul a fost finalizat înainte de atacurile ulterioare asupra podurilor peste râul Dnipro.

Rezultatele arată, de asemenea, că 79% dintre ucraineni cred că Ucraina va câștiga în cele din urmă războiul, inclusiv 47% care sunt siguri de victorie și 32% care au spus că mai degrabă cred că Ucraina va învinge. Doar 7% cred că Rusia va câștiga, în timp ce 14% au fost indeciși.

Cu toate acestea, încrederea într-o eventuală victorie a Ucrainei a scăzut de la sfârșitul lunii iulie. La acea vreme, 85% au spus că cred că Ucraina va câștiga, inclusiv 60% care erau siguri de acest lucru.

Până în septembrie, ponderea celor care erau siguri de victorie scăzuse la 47%.

În același timp, 69% au declarat că ar susține un armistițiu imediat de-a lungul liniei frontului actuale dacă Ucraina nu recunoaște legal teritoriile ocupate ca fiind rusești, nu continuă să-și consolideze armata și nu își menține calea către Uniunea Europeană și NATO.

Sondajul a fost realizat prin interviuri telefonice asistate de calculator cu 1.002 adulți din toate regiunile Ucrainei controlate de guvern.

Locuitorii teritoriilor ucrainene care nu sunt controlate de Kiev și cetățenii ucraineni care au părăsit țara după 24 februarie 2022 nu au fost incluși.

UPDATE 16:20 Rușii au lovit din nou o zonă rezidențială din Zaporijjea; a fost confirmat un atac asupra unei clădiri înalte, a anunțat Mîkhailo Semikin, șeful interimar al Administrației Militare Regionale Zaporijjea.

„Rusia a lovit din nou o clădire rezidențială din Zaporijjea. Un apartament de la etajul șapte a fost lovit. A izbucnit un incendiu”, se arată în postare.

Informațiile despre victime sunt încă în curs de verificare.

UPDATE 15:20 Forțele rusești au atacat o stradă din regiunea Odesa de mai multe ori în timpul zilei de 6 octombrie, a relatat pe Telegram, Oleh Kiper, șeful Administrației Militare Regionale Odesa.

„Rusia a efectuat o serie de atacuri pe un drum din regiunea Odesa. Camioane și vehicule de pasageri au fost avariate. Până în prezent, cinci persoane au fost rănite”, se arată în comunicat.

Guvernatorul regional a adăugat că două dintre persoanele rănite au fost spitalizate și că una dintre ele se află în stare extrem de gravă.

UPDATE 14:00 Cel puțin 13 persoane au fost ucise și alte 104 rănite în atacurile rusești din Ucraina din ultima zi, după ce un atac aerian rusesc a avariat un spital din Krîvîi Roh, au anunțat autoritățile locale pe 6 octombrie, scrie The Kyiv Indepedent.

În orașul Krîvîi Roh, regiunea Dnipropetrovsk, Rusia a atacat spitalul cu rachete Banderol, a relatat președintele Consiliului de Apărare a Orașului, Oleksandr Vilkul. Racheta Banderol este o rachetă de croazieră rusească ieftină, adesea folosită pentru a viza orașele din prima linie.

Guvernatorul regional, Oleksandr Hanzha, a declarat că patru persoane au fost rănite în atac, inclusiv doi lucrători medicali.

În alte părți ale regiunii Dnipropetrovsk, atacurile rusești au ucis o persoană și au rănit alte trei în ultima zi.

În total, în noaptea de 6 octombrie, forțele ruse au lansat 137 de drone de atac de tip Shahed, inclusiv 49 de versiuni cu reacție, precum și drone capcană Gerbera și Parodiya, au declarat Forțele Aeriene ale Ucrainei .

Apărarea aeriană ucraineană a doborât sau a suprimat 114 drone, în timp ce atacuri au fost înregistrate în 17 locații. Resturi de la dronele doborâte au căzut în patru locații, a declarat Forțele Aeriene.

În nord-estul regiunii Harkiv, Rusia a atacat în ultima zi orașul Harkiv și așezările din regiunea înconjurătoare, ucigând șapte persoane și rănind 70, inclusiv copii, a declarat guvernatorul regional, Oleh Syniehubov.

Harkiv a avut cel mai mult de suferit, zeci de persoane fiind rănite într-un atac cu bombă planată rusesc din 5 octombrie.

„Rusia a atacat Harkiv cu cel puțin trei bombe glisante (KAB), iar loviturile au fost înregistrate în districtul Slobidskîi”, a declarat primarul Harkivului, Ihor Terekhov.

În estul regiunii Donețk, trei persoane au fost ucise și 11 au fost rănite în atacurile rusești din regiune în ultima zi, a declarat guvernatorul regional, Vadîm Filashkin.

În nord-estul regiunii Sumî, în urma atacurilor cu drone rusești, un bărbat în vârstă de 49 de ani a fost ucis și patru persoane au fost rănite, au declarat autoritățile regionale.

În sudul regiunii Herson, atacurile rusești din regiune au ucis o persoană și au rănit alte patru, a declarat guvernatorul regional, Oleksandr Prokudin.

În sud-estul regiunii Zaporijjea , în ultima zi, Rusia a efectuat 955 de atacuri asupra a 58 de așezări din regiune – opt persoane au fost rănite în atacuri, au declarat autoritățile regionale.

UPDATE 12:50 În Sumî, două persoane au fost rănite preliminar în urma unui atac cu drone rusești, printre acestea fiind un băiat de 16 ani

Una dintre drone a lovit nivelul etajului patru al unui bloc de locuințe cu 10 etaje. Salvatorii au verificat zona și le-au oferit locatarilor ajutorul necesar.

UPDATE 11:40 Cinci persoane au fost rănite în urma atacului combinat cu bombe aeriene și drone asupra orașului Zaporijjea. Victimele primesc îngrijirile medicale necesare.

La trei adrese au izbucnit incendii. Au ars un camion și mai multe autoturisme. De asemenea, au fost deteriorate carosabilul și echipamentele unei benzinării din apropiere.

Salvatorii au lichidat incendiile.

La fața locului au intervenit toate serviciile de urgență din oraș.

UPDATE 10:45 Regiunea Donețk: o persoană a murit, iar alte patru au fost rănite în urma atacurilor rusești asupra orașului Kramatorsk

În seara zilei de 5 octombrie, trei drone rusești au lovit un bloc de locuințe cu nouă etaje. O femeie a murit, iar o altă femeie a fost rănită. În urma atacului, a izbucnit un incendiu în patru apartamente, care a fost localizat de pompieri. Intervenția a fost suspendată din cauza riscului unor atacuri repetate.

Un alt atac cu drone a provocat un incendiu pe teritoriul unei instituții medicale. Au ars trei ambulanțe. Trei persoane au fost rănite. Salvatorii au lichidat incendiul.

De asemenea, în urma unui bombardament a izbucnit un incendiu într-un bloc de locuințe cu patru etaje. Pompierii au localizat incendiul, însă lucrările au fost suspendate din cauza riscului unui nou atac rusesc.

UPDATE 9:30 Numărul persoanelor rănite în urma atacului rusesc asupra unui bloc de locuințe din Zaporijjea a crescut la cinci. Printre victime se numără trei bărbați și două femei.

Alți 11 locatari, inclusiv doi copii, au fost salvați de salvatori din clădirea cuprinsă de fum, cu ajutorul autoscărilor și al aparatelor de oxigen.

Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență au oferit asistență pentru 33 de persoane, dintre care trei copii.

Lucrările de intervenție și salvare au fost finalizate. În prezent, serviciile comunale din oraș efectuează lucrări de reparație și restabilire.

UPDATE 8:20 În noaptea de 6 octombrie, începând cu ora 18:00 pe 5 octombrie, forțele ruse au atacat cu 137 de drone de atac de tip Shahed, Gerbera, „Bandarol”/„Dan-T”, precum și cu drone-imitație de tip „Parodie”.

Dronele au fost lansate din direcțiile Oriol, Kursk, Șatalovo, Millerovo, Primorsko-Ahtarsk – Federația Rusă, din teritoriile ocupate temporar din regiunile Donețk și Crimeea, din zona Hvardiiiske, precum și din apele Mării Azov.

„Atacul aerian a fost respins de aviație, trupele de rachete antiaeriene, unitățile de război electronic și de sisteme fără pilot, precum și de grupurile mobile de foc ale Forțelor de Apărare ale Ucrainei.”

Potrivit datelor preliminare, până la ora 08:00, apărarea antiaeriană a doborât sau a suprimat 114 drone, de tip Shahed, Gerbera și alte tipuri.

Totuși, au fost înregistrate lovituri ale mijloacelor de atac aerian în 17 locații, precum și căderi ale dronelor doborâte sau ale fragmentelor acestora în alte 4 locații.