Polonia va crea o „armată de drone” împreună cu Ucraina pentru a securiza spațiul aerian european: „Un salt tehnologic fără precedent”

Premierul polonez Donald Tusk a prezentat luni, 27 aprilie, un plan strategic pentru dezvoltarea unei „armate de drone” de ultima generație, care valorifică experiența de război a Ucrainei în scopul de a consolida securitatea spațiului aerian al Poloniei și al Uniunii Europene împotriva unei eventuale agresiuni ruse, relatează EFE, citat de Agerpres.

Proiectul, anunțat în cursul conferinței „Calea către reconstrucția Ucrainei”, eveniment organizat în orașul Rzeszów, din sud-estul Poloniei, urmărește, potrivit lui Tusk, să imprime „un salt tehnologic fără precedent” în dezvoltarea dronelor de luptă datorită „competențelor în domeniul dronelor ale prietenilor noștri ucraineni”.

„Armata” de drone va consta dintr-o flotă modernă și foarte numeroasă de aparate fără pilot, destinată să protejeze spațiul aerian polonez și cel european de eventualele atacuri aeriene.

„Pentru punerea sa în aplicare, vor fi mobilizate capital național polonez și finanțare din partea UE, astfel încât tehnologia europeană aliată să poată sări practic peste o întreagă eră tehnologică, iar Ucraina, Polonia și Europa să fie puse la adăpost de atacurile aeriene și de orice ambiție a vreunui agresor”, a afirmat Donald Tusk.

În cadrul discursului său, premierul polonez a abordat și tema reconstrucției Ucrainei, avertizând că „nu va exista niciun fel de reconstrucție dacă agresorul nu pune capăt acestui război”, referindu-se la Rusia, și a condiționat redresarea economică de o securitate militară „garantată”.

Reuniunea, la care a participat și șefa guvernului ucrainean Iulia Sviridenko, a avut loc în așa-numita „Vale a Aviației” din Rzeszów, capitala provinciei Subcarpatia. Această conferință tehnică pe tema „Apărare și securitate” prefațează un summit major privind reconstrucția Ucrainei, preconizat să se desfășoare la Gdansk, în iunie.