Patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor CNA, într-un dosar privind gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și trucarea unei licitații la Î.S. „Moldelectrica”

Luni, 27 aprilie 2026, patru persoane au fost reținute în urma perchezițiilor efectuate de procurorii Secției combaterea infracțiunilor contra mediului din cadrul Procuraturii Generale, în comun cu ofițerii CNA. În cadrul celor 24 de percheziții au fost ridicate documente și bunuri relevante cauzei, în cadrul unei cauze penale ce vizează gestionarea ilegală a deșeurilor periculoase și prejudicierea intereselor unei întreprinderi de stat, anunță Procuratura Generală.

Consecvent, în urma acțiunilor întreprinse au fost reținute 4 persoane, iar alte 6 persoane au fost citate pentru a fi audiate în calitate de bănuiți.

„Obiectul cauzei este reprezentat de trucarea unei licitații privind achiziția de către Î.S. „Moldelectrica” a serviciilor de colectare și valorificare a unor deșeuri periculoase. Acest fapt a făcut posibilă desemnarea unui agent economic în lipsa autorizațiilor necesare în acest sens, fapt care a generat un pericol real pentru sănătatea populației și pentru componentele mediului”, menționează Procuratura Generală.

Potrivit PG, valoarea contractelor semnate cu agentul economic în circumstanțele descrise ar depăși suma de 4 milioane de lei.

În prima sa reacție, Î.S. „Moldelectrica” își reafirmă „deschiderea deplină și cooperarea totală cu instituțiile abilitate, oferind tot suportul necesar pentru buna desfășurare a investigațiilor”.