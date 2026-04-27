Anchetă internă la Grădina Zoologică, după ce un copac s-a prăbușit peste un copil

La Grădina Zoologică a fost inițiată o anchetă internă după incidentul de pe 26 aprilie, când un copac s-a prăbușit peste un copil de 6 ani. Anunțul a fost făcut de administratorul instituției, Roman Crețu, în cadrul ședinței Primăriei Chișinău de luni, 27 aprilie. Copilul se află în stare gravă, însă, potrivit medicilor, funcțiile vitale sunt stabile, scrie TV8.

Administrația Grădinii Zoologice a dat asigurări că „au fost întreprinse toate măsurile pentru limitarea accidentelor din cauza vântului”, în contextul în care duminică, 26 aprilie, a fost cod portocaliu de intensificări ale vântului.

„Noi solicităm ca persoanele să fie capabile și apte să estimeze condițiile meteo și să își întreprindă măsurile de siguranță proprii fără a transfera această responsabilitate autorităților”, a adăugat Roman Crețu.

Toate biletele vândute pe 26 aprilie, începând cu ora 12:00, rămân valabile și pot fi folosite în orice altă zi, cu prezentarea dovezii achiziției, a adăugat administrația.

Luni, pe 26 aprilie, copilul se afla împreună cu tatăl său pe teritoriul Grădinii Zoologice, când, din cauza rafalelor puternice de vânt, un copac a căzut peste el. Reprezentanții Primăriei Chișinău au precizat că incidentul a avut loc în momentul în care vizitatorii erau evacuați. „Incidentul de la Grădina Zoologică s-a produs în momentul în care toți vizitatorii erau evacuați de pe teritoriu, odată cu începerea vântului, când un copac verde a căzut pe teritoriu. Imediat au fost întreprinse toate măsurile de urgență și au fost anunțate organele competente”, a menționat municipalitatea.

Copilul a fost preluat de un echipaj medical și transportat în stare gravă la spital.