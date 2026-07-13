Vasile Tofan discută cu miniștri din Guvernul Munteanu despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni

Prim-ministrul desemnat Vasile Tofan a publicat luni, 13 iulie, poze cu miniștrii din Guvernul Munteanu cu care s-a întâlnit, inclusiv cu premierul interimar, Eugeniu Osmochescu. Conform lui Tofan, au fost discutate „cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană care trebuie îndeplinite cu viteză maximă”.

„Săptămâna aceasta pregătim programul de guvernare cu care voi merge în Parlament pentru a cere votul de încredere, voi avea consultări cu asociațiile din diferite domenii, cu societatea civilă și cu fracțiunile parlamentare. Azi și mâine discut cu fiecare ministru despre cele mai importante obiective pentru următoarele 12 luni, blocajele existente în domeniu, dar și prioritățile legate de integrarea europeană care trebuie îndeplinite cu viteză maximă. Ce schimbăm, ce accelerăm, ce nu funcționează și e nevoie de a fi făcute altfel – orice decizie de guvernare trebuie să pornească, în primul rând, de la impactul asupra vieții oamenilor”, a scris Vasile Tofan pe rețelele de socializare.

„Marea provocare pe care o voi avea e să găsesc balanța între schimbări rapide și necesare și continuitatea care să ne asigure că nu ne alungă de pe drumul nostru de integrare europeană”, a declarat Vasile Tofan, întrebat fiind anterior dacă va păstra actuala garnitură guvernamentală și dacă se gândește la optimizări în cadrul Executivului.

Întrebat despre cum vede actuala structură a Guvernului și dacă ia în calcul anumite optimizări, precum și dacă va păstra actuala garnitură guvernamentală, Tofan a menționat că are drept provocare găsirea unei balanțe între schimbări necesare și necesitatea de a acționa rapid în vederea parcusrului european al R. Moldova.

„Sunt un om responsabil, nu-mi plac improvizările pe subiecte atât de importante. Recunosc, pe mulți miniștri nici nu-i cunosc, iar primul lucru pe care trebuie să-l fac e să cunosc echipa, să discutăm lcururile împreună și să luăm deciziile. Vreau să vă asigur de o abordare foarte responsabilă, pentru că, pe de o parte, înțeleg necesitatea unor schimbări, înțeleg dorința oamenilor pentru reforme, dar, în același timp, avem niște termeni-limită foarte ambițioși, ca până la sfârșitul lunii august chiar, să livrăm în procesul nostru de integrare europeană. Dacă pierdem această fereastră, riscăm să pierdem mult în parcursul nostru. De asta, cred că marea provocare pe care o voi avea e să găsesc balanța între schimbări rapide și necesare și continuitatea care să ne asigure că nu ne alungă de pe drumul nostru de integrare europeană”, a explicat Tofan.

Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă, 11 iulie, pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Sandu i-a urat succes, trasând următoarele obiective pentru viitorul Guvern: „asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea R. Moldova în următorii ani, consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general, și, bineînțeles, repornirea economiei, ca să putem să crește standardele de viață ale cetățenilor noștri, așa cum ei merită”.

Vasile Tofan este antreprenor, investitor și cofondatorul Mișcării civice „Europa 2028”. Acesta este partener senior la Fondul de investiții „Horizon Capital”. În 2025, Tofan a refuzat oferta PAS de a prelua funcția de prim-ministru, susținând atunci că nu ar putea încredința „viitorul Moldovei unui lider gata să lase baltă 22 de companii și o echipă de peste 51 de mii de oameni”.