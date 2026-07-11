Vasile Tofan, despre schimbări în structura și componența Guvernului

„Marea provocare pe care o voi avea e să găsesc balanța între schimbări rapide și necesare și continuitatea care să ne asigure că nu ne alungă de pe drumul nostru de integrare europeană”, a declarat Vasile Tofan, candidatul desemnat de președinta Maia Sandu pentru funcția de premier, întrebat fiind dacă va păstra actuala garnitură guvernamentală și dacă se gândește la optimizări în cadrul Executivului.

Vasile Tofan, proaspătul candidat desemnat de președinta Maia Sandu la funcția de prim-ministru, a răspuns mai multor întrebări ale jurnaliștilor. S-a întâmplat imediat după încheierea breefingului de presă susținut de președinta Sandu, cu participarea președintelui Parlamentului, Igor Grosu, și candidatului desemnat, Vasile Tofan.

Întrebat despre cum vede actuala structură a Guvernului și dacă ia în calcul anumite optimizări, precum și dacă va păstra actuala garnitură guvernamentală, Tofan a menționat că are drept provocare găsirea unei balanțe între schimbări necesare și necesitatea de a acționa rapid în vederea parcusrului european al R. Moldova.