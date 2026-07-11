ULTIMA ORĂ Vasile Tofan, desemnat de președinta Maia Sandu în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova

Președinta Maia Sandu l-a desemnat pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al R. Moldova. Sandu i-a urat succes, trasând următoarele obiective pentru următorul Guvern: „asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea R. Moldoa în următorii ani, consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general și, bineînțeles, repornirea economiei ca să putem să crește standardele de viață ale cetățenilor noștri, așa cum ei merită”.

Președintele Parlamentului, Igor Grosu, i-a dat asigurări lui Vasile Tofan că va beneficia de tot suportul PAS. „Facem echipă”, a spus Grosu.

Tofan, la rândul său, a menționat că desemnarea sa în calitate de candidat la funcția de premier „nu o văd ca o realizare, nu o văd ca o linie în CV, o văd ca o responsabilitate”, trasând trei obiective: restabilirea încrederii, dezoltarea economiei și consolidarea unei echipe.

După doi zile de consultări la Președinție, șefa statului a făcut public numele candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova.

Într-un breefing de presă, Maia Sandu a menționat că obiectivele următorului Guvern trebuie să fie următoarele:

asigurarea îndeplinirii tuturor proceselor pentru ca să realizăm integrarea R. Moldoa în următorii ani; consolidarea rezilienței instituțiilor statului, dar și a societății în general; repornirea economiei, ca să putem să crește standarcele de viață ale cetățenilor noștri, așa cum ei merită”.

Intervenția Maiei Sandu a fost urmată de cea a președintelui Parlamentului, Igor Grosu, tot el – liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, care l-a propus Maiei Sandu pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de premier.

„O candidatură care se potrivește perfect pe obiectivele și angajamenetele pe care le-am făcut noi în fața cetățenilro. Obiectivul principal este integrarea europenaă. Fracțiunea PAS va oferi tot suportul, toată susținerea și vom fi aproape în acest proces foarte important. Încă o dată, domnule Tofan, mult succes. Facem echipă și vă așteptăm în Parlament”, a declarat Igor Grosu, președintele Parlamentului.

Discursurile celor doi demnitari au fost urmate de intervenția lui Vasile Tofan, care a menționat că desemnarea sa la funcția de candidat pentru fotoliul de premier este o mare responsabilitate.

„Nu o văd ca o realizare, nu o văd ca o linie în CV, o văd ca o responsabilitate. Trebuie să recunosc, sunt copleșit de această responsabilitate. O să fac tot ce stă în puterile mele ca să mă ridic la nivelul așteptărilor moldovenilor. Am intenția să trec la lucru cât de repede posibil. Sunt un om muncitor și vreau să-mi dedic toată energia, toate câte le cunosc pentru a face viața moldovenilor cât mai bună. Mă voi focusa, în primă fază, pe trei lucruri care mi se pare esențiale. Primul ține de restabilirea, obținerea, fortificarea încrederii. Această încredere poate fi stabilită doar prin a fi curajoși, a interveni curajos, a face schimbări, a face reforme și a da dovadă de curaj. Doi: nu putem îmbunătăți viața oamenilor dacă nu pornim economia, iar economia nu se face din minister. Economia se face în teren, la gospodăria țărănească, la fabrică, la parcul IT. Moneda antreprenorilor este optimismul, trebuie să aducem acel optimism. Trei: politica, guvernarea – toate sunt cu suport de echipă, n-am să pot realiza nimic de unul singur. Și am o adresare către funcționarii publici din Moldova. Eu sunt un jucător de echipă și vin ca să creăm echipă împreună”, a declarat Tofan.

Consultările privind desemnarea unui candidat la funcția de premier au durat două zile. Doar fracțiunea Partidului Acțiune și Solidaritate a dat curs invitației Președinției pentru desemnarea unui candidat. Celelalte fracțiuni au boicotat procesul.