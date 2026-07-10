Cine este Vasile Tofan, candidatul pe care PAS îl va propune pentru funcția de premier. „Nu pot să spun că am răspuns la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia și tot ce știu o să le canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus”

Vasile Tofan, candidatul pe care fracțiunea PAS îl va înainta la consultările de sâmbătă, 11 iulie, pentru funcția de prim-ministru, este antreprenor, investitor și cofondatorul Mișcării civice „Europa 2028”. Acesta este partener senior la Fondul de investiții „Horizon Capital”. În 2025, Tofan a refuzat oferta PAS de a prelua funcția de prim-ministru, susținând atunci că nu ar putea încredința „viitorul Moldovei unui lider gata să lase baltă 22 de companii și o echipă de peste 51 de mii de oameni”.

Datele publicate de Horizon Capital arată că Vasile Tofan s-a alăturat companiei în august 2012, după ce a oferit consultanță în mediul de afaceri.

În perioada 2008-2010, acesta a deținut funcția de senior manager pentru Strategie Corporativă și Alianțe la Philips, iar în perioada 2006-2008 a ocupat funcția de consultant la firma multinațională de consultanță strategică Monitor Deloitte, funcții pe care le-a deținut în Amsterdam, potrivit informațiilor publicate pe pagina sa de Facebook.

Vasile Tofan deține un master în administrarea afacerilor pe care l-a obținut la Harvard Business School și o diplomă de master în administrație publică de la Universitatea Erasmus din Rotterdam.

Din 2018, antreprenorul este membru al Consiliului MAIB, bancă unde Stela Recean, soția fostului premier Dorin Recean, deține funcția de vicepreședintă a Comitetului de Conducere. Acesta mai face parte din consiliile de conducere la AmCham Moldova, Startup Moldova și Media Alternativa, care deține TV8 și 1TV.

Vineri, 10 iulie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, care este și liderul PAS, a anunțat că fracțiunea îl va înainta la consultările de sâmbătă, 11 iulie, pe antreprenorul Vasile Tofan pentru funcția de prim-ministru. Grosu afirmă că „Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management”.

„Am discutat mai multe ore împreună despre viziunea și planul domnului Tofan. Mă bucur că avem aceleași obiective și valori fundamentale – aderarea la UE în următorii ani, curățarea instituțiilor și creștere economică, precum și realizarea unor reforme esențiale începute în această perioadă.

Vasile Tofan vine cu o experiență solidă în mediul de afaceri, investiții și management, dobândită atât în R. Moldova, cât și pe plan internațional. De-a lungul anilor, a contribuit la dezvoltarea unor companii importante și a sprijinit investiții care au creat locuri de muncă și au susținut economia țării. Vasile Tofan ne-a susținut și anterior în eforturile noastre de integrare europeană. R. Moldova are nevoie de competență, integritate, prezență activă și putere de a îndeplini așteptările cetățenilor”, a spus Grosu într-o postare pe Facebook.

Într-o primă reacție, antreprenorul Vasile Tofan a declarat că „este o mare responsabilitate”.

„Mulțumesc pentru încredere. Este o mare onoare, dar recunosc, simt gravitatea momentului. Este o mare, mare responsabilitate, pentru că așteptările oamenilor sunt foarte mari și avem tare mult de muncit. Nu pot să spun că am răspuns la toate întrebările, dar pot să promit că toată energia, tot talentul, tot ce știu o să le canalizez ca să realizăm ceea ce ne-am propus, primul obiectiv fiind ca să ducem la capăt integrarea (europeană, n.r.), iar în 2028 să semnăm Acordul de aderare”, a spus Tofan.

Președinta Maia Sandu a invitat fracțiunile parlamentare la consultări privind desemnarea candidatului pentru funcția de prim-ministru al R. Moldova. Opoziția parlamentară a boicotat consultările, iar partidul de guvernământ va participa la discuții sâmbătă, 11 iulie.