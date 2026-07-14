Noii clienți Energbank beneficiază de un bonus de 200 de lei la înregistrarea online

Energbank lansează o ofertă specială pentru noii clienți. La deschiderea unui cont direct din aplicația MyEnergBank, fiecare primește un bonus de bun venit de 200 de lei. Înregistrarea se face exclusiv online, durează aproximativ două minute și nu necesită vizite la bancă sau documente suplimentare.

Oferta este posibilă datorită soluției Digital Onboarding, care permite deschiderea unui cont bancar de oriunde, folosind doar un act de identitate valabil și un telefon mobil conectat la internet.

Moldovenii din diaspora își pot crea contul inclusiv utilizând un număr de telefon internațional, iar procesul este disponibil non-stop, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare.

„Ne dorim ca primul contact al unui client cu Energbank să fie unul simplu, rapid și avantajos. Bonusul de bun venit de 200 de lei este modul prin care îi răsplătim pe cei care aleg să devină clienții noștri și să descopere experiența bancară digitală oferită de MyEnergBank. Prin Digital Onboarding eliminăm distanțele și oferim acces la serviciile bancare în doar câteva minute, indiferent unde se află clientul” – Natalia Țurcanu, Director Experiența Clientului, Energbank.

Cum poți beneficia de bonusul de 200 de lei? Este foarte simplu:

Descarcă și instalează aplicația MyEnergBank

Înregistrează-te ca client nou prin Digital Onboarding

Finalizează procesul de identificare online

Primește bonusul de bun venit de 200 de lei, conform condițiilor campaniei

La lansare, Digital Onboarding este disponibil pentru cetățenii Republicii Moldova cu vârsta de minimum 18 ani aflați în Republica Moldova, România, Italia, Franța, Spania, Germania, Portugalia, Grecia, Marea Britanie și Irlanda. Înregistrarea poate fi realizată atât cu un număr de telefon din Republica Moldova, cât și cu unul internațional din țările eligibile.

Soluția utilizează tehnologii moderne de identificare și verificare a identității, respectând cele mai înalte standarde de securitate și conformitate. Procesul include verificări automate, mecanisme de prevenire a fraudei și măsuri de protecție a datelor personale, în conformitate cu reglementările bancare aplicabile.

Descarcă acum aplicația MyEnergBank, înregistrează-te ca client nou și bucură-te de bonusul de bun venit de 200 de lei, alături de toate avantajele serviciilor bancare digitale oferite de Energbank.

Descoperă aici: Bonus de bun venit – Digital Onbording | Energbank

Despre Energbank

Energbank activează pe piața bancară din Republica Moldova din 1997 și face parte din Iute Group, grup financiar european specializat în tehnologii moderne de creditare și servicii financiare digitale. Apartenența la grup oferă băncii acces la expertiză internațională, infrastructură tehnologică avansată și practici moderne de guvernanță corporativă.