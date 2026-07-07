ULTIMA ORĂ Eugen Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Reacția lui Alexandru Munteanu după semnarea decretului

Astăzi, 7 iulie, Eugeniu Osmochescu a fost numit în funcția de prim-ministru interimar. Un decret în acest sens a fost semnat de președinta R. Moldova, Maia Sandu. Osmochescu a ocupat funcția de ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării și va intra în funcție de la data de 8 iulie 2026, până când va fi format un nou Guvern.

„Îi mulțumesc că a acceptat această responsabilitate și îi doresc mult succes în această misiune. Am toată încrederea că va asigura continuitatea activității Guvernului cu responsabilitate”, a comentat decizia Alexandru Munteanu.

UPDATE 12:56 Eugen Osmochescu a declarat că a acceptat „această responsabilitate cu onoare și deplină seriozitate”.

„Le mulțumesc doamnei președinte pentru încrederea acordată și colegilor din Guvern pentru sprijin. În această perioadă, prioritatea mea va fi asigurarea continuității activității Guvernului, menținerea stabilității instituționale și promovarea deciziilor necesare în interesul cetățenilor Republicii Moldova. Împreună cu echipa guvernamentală, vom continua să muncim pentru binele țării și pentru îndeplinirea angajamentelor asumate”, a scris Osmochescu.

Vineri, 3 iulie, Alexandru Munteanu a anunțat că demisionează din funcția de premier. În anunțul său, Munteanu a scris: „În momentul în care am înțeles că nu-mi mai pot exercita mandatul în acord cu principiile și convingerile pe care le am, aleg să plec.”

În aceeași zi, Maia Sandu a declarat că fostul premier „a avut mână liberă” să conducă Guvernul și a respins speculațiile potrivit cărora acesta ar fi plecat din funcție pentru că nu ar fi fost lăsat să combată abuzurile. Potrivit Maiei Sandu, Alexandru Munteanu nu a pus nicio condiție înainte de a pleca din funcție, iar singura obiecție exprimată în discuțiile cu ea a vizat relația interpersonală cu ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun. Maia Sandu a anunțat, tot atunci, că va demara consultările cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru, în această săptămână.

Partidul „Mișcarea Alternativa Națională”, condusă primarul Ion Ceban, și Partidul Socialiștilor, condus de Igor Dodon, au anunțat deja, între timp, că nu intenționează să participe la consultările organizate de președinta Maia Sandu pentru nominalizarea unui candidat la funcția de premier. În replică, șefa statului a declarat că se va așeza la masa de discuții și va lua o decizie cu formațiunile care vor da curs invitației.

Potrivit Constituției, demisia premierului atrage automat și demisia întregului Guvern. Până la învestirea unui nou Cabinet, Executivul va exercita doar atribuțiile necesare administrării treburilor publice, fără a mai avea un mandat politic deplin.

Guvernul condus de Alexandru Munteanu a fost învestit în funcție la 1 noiembrie 2025, după ce a obținut, cu o zi înainte, votul de încredere al Parlamentului.

Prima reacție a lui Alexandru Munteanu după demisia din fruntea Guvernului

Anterior, Alexandru Munteanu, a venit cu o reacție după ce și-a anunțat demisia din funcția de prim-ministru. Acesta a declarat că are conștiința împăcată și a refuzat să ofere detalii despre decizia pe care a luat-o.

Întrebat de o jurnalistă dacă nu-i permite conștiința să rămână în fruntea Guvernului, Munteanu a răspuns: „Nu-mi citiți lecții de morală, conștiința mea este foarte liniștită”.

„(…) Înțeleg că se așteaptă la o controversă. Am încercat să nu mă uit pe rețele de socializare, dar cu un ochi și din ce mi-au spus cei care s-au uitat, 90% din acele scenarii care s-au vehiculat nu sunt adevărate. E o istorie mai complicată. Cred că timpul va așeza lucrurile așa cum trebuie să le așeze (…). Conștiința mea este foarte liniștită, am făcut ceea ce a trebuit să fac, iar acum îmi continui datoria, precum am spus în mesajul meu. Asigur o tranziție ușoară, profesională, suntem în proces de integrare europeană, nu putem să ne permitem să creăm niște situații de controversă (…)”, a declarat Munteanu pentru jurnaliștii de la IPN.

Detalii despre Eugen Osmochescu

Licențiat în 1994 în drept internațional la Universitatea de Stat din Moldova, Eugen Osmochescu s-a specializat în drept comparat și drept european, urmând cursurile de masterat la Maastricht University din Olanda. Revenit în țară, în anul 2000, Osmochescu a urmat cursurile de doctorat la instituția în care a fost licențiat, obținând titlul de doctor în drept internațional în 2005. Între 2024 și 2025, Eugen Osmochescu a urmat un program în domeniul sustenabilității în afaceri la Institute of Sustainability Studies, cu sediul la Dublin, Irlanda.

Potrivit informațiilor pe care le trece pe contul său de LinkedIn, la un an de la finalizarea studiilor de licență, Osmochescu se angajează în cadrul KPMG, o rețea globală de firme independente care oferă servicii de audit, consultanță fiscală și consultanță în afaceri. Astfel, a contribuit la crearea primei zone economice speciale a Moldovei. Mai târziu, angajat în cadrul „Bearing Point”, o firmă de consultanţă în management și tehnologie care implementa în Moldova proiecte finanțate de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID), a contribuit la elaborarea Codului Fiscal.

Din 1994 până în 2008, viitorul ministru a predat dreptul internațional public, drepturile omului, dreptul refugiaților, dreptul Uniunii Europene și dreptul concurenței UE pentru studenții de licență, master și doctorat la Universitatea de Stat din Moldova.

Între 2004 și 2006, Osmochescu a fost parte a programului BIZPRO, finanțat de USAID. A contribuit la alinierea legislației moldovenești la practicile internaționale și europene, de exemplu, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) sau Uniunea Europeană (UE). Următorul an a colaborat cu compania americană „Jacobs, Cordova & Associates”, contribuind la reforme ce vizau mai multe state, printre care Croația, Kazahstan, R. Moldova și Mongolia.

Timp de aproape 17 ani, Osmochescu a coordonat un proiect al Corporației Financiare Internaționale, care prevedea planificarea strategică pentru nouă țări.