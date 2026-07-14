Șeful ASP răspunde acuzațiilor lui Costiuc despre „salarii nesimțite” la Agenție: „Îl așteptăm cu drag să activeze la noi cu acel salariu de 50 de mii de lei despre care vorbește cu atâta ardoare în propunerile sale de plafonare”

Directorul Agenției Servicii Publice (ASP), Mircea Eșanu, a venit cu explicații publice privind salariul său, de 1,38 de milioane de lei, adică aproximativ 115 mii de lei lunar, și salariul primit din unii dintre angajații instituției – de circa 700-800 de mii de lei anual. Reacția a venit după ce deputatul fracțiunii parlamentare „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, a prezentat mai multe declarații de avere și interese persoane, inclusiv ale angajaților ASP, și a vorbit despre „salariile nesimțite în instituțiile de stat”.

Potrivit directorului ASP, majoritatea specialiștilor nominalizați de Costiuc, „drept persoane care au salarii „nesimțite” sau „uriașe”, activează în domeniul IT”.

„Vorbim despre un domeniu extrem de specific și de o importanță vitală pentru activitatea statului, unde se cer competențe avansate pentru a proteja datele de identitate, furnizarea acestora catre CNAS, CNAM, SFS, EVO, MAI, etc. ASP face parte din infrastructura digitală critică a statului!! Domnul Costiuc pare să ignore o realitate economică elementară: instituțiile statului nu pot face concurență directă companiilor IT private, iar fără a oferi salarii competitive pe piață, este imposibil să atragem și să menținem specialiști calificați. Fără acești oameni, întreaga infrastructură digitală a țării, fără exagerare, nu ar fi existat”, a explicat Eșanu.

Fără să spună exact salariul pe care l-a primit în 2025, de circa 115 mii de lei lunar, conducătorul ASP a indicat cum a fost format acesta și a precizat că instituția a plătit pentru prima dată, în 2025, în bugetul de stat 100 de milioane de lei.

„În ceea ce privește salariul pe care îl primesc în calitate de director: condițiile contractului meu au rămas neschimbate din 2021 când am fost angajat și anume 3 salarii medii pe instituție + o prima de complexitate de 50%. Când am preluat conducerea salariul mediu lunar al celor 3400 de angajați era nu depășea 12 400, unde mai pui că ASP avea o datorie de 210 milioane lei sub formă de credite. Astăzi salariul mediu pe ASP a ajuns la 24 800 (și tare sper să mai facem curând o majorare) fără nicio datorie față băncile comerciale și 2400 de angajați. Și o dată cu salariul mediu a crescut proporțional și salariul meu, și asta preponderent în ultimii doi ani. Nu umflat, dar proporțional cu creșterea performanțelor ASP și veniturilor TUTUROR colegilor mei din agenție. Ce mai uită să spună deputatul, e ca pentru prima dată de la fondarea sa, ASP, în 2025 a virat în bugetul de stat 100 milioane lei. Unde mai punem că reușim să oferim și 1 000 000 de eID-uri gratuit pentru populație. Dar pentru că ne dorim să fim constructivi, vin cu o propunere directă pentru domnul deputat: Dacă domnul Costiuc cunoaște specialiști IT de înaltă calificare care sunt gata să vină la ASP pe „salariile mari” care se plătesc aici, îl rugăm frumos să îi direcționeze către instituția noastră. Doar pe parte IT avem mai mult de 10 funcții vacante, inclusiv șef de direcții, care nici în ruptul capului nu-i putem atrage. Mai mult, dacă domnul Costiuc este gata să vină el însuși să preia o activitate concretă în domeniul IT la ASP, și nu doar IT, suntem bucuroși să îi oferim această șansă! Îl așteptăm cu drag să activeze la noi cu acel salariu de 50.000 de lei despre care vorbește cu atâta ardoare în propunerile sale de plafonare. Rămâne doar să ne demonstreze abilitățile sale tehnice în gestionarea registrelor critice de stat”, a mai transmis Eșanu.

Declarații lui Costiuc au venit în aceeași zi în care în portalul Moldova Curată a scris despre vicepreședintele Organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, în vârstă de 21 de ani, care a lucrat la Ministerul Culturii fără să aibă vreo diplomă de licență și a ridicat un salariu brut de 300 de mii de lei pe an.