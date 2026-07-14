Bogdan Zgherea își încheie colaborarea cu Ministerul Culturii, după investigația despre salariul acestuia. Anunțul lui Cristian Jardan

Vicepreședintele Organizației de tineret a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), Bogdan Zgherea, își încheie colaborarea cu Ministerul Culturii. Anunțul a fost făcut de către ministrul Culturii, Cristian Jardan, pe 14 iulie, după publicarea investigației Moldova Curată care a dezvăluit că tânărul în vârstă de 21 de ani activa la Minister fără să aibă vreo diplomă de licență și ridica un salariu brut de 300 de mii de lei pe an.

„Am convenit să încheiem colaborarea astăzi, înainte de termenul de expirare a contractului, în baza căruia plățile urmau să fie efectuate până la sfârșitul lunii septembrie”, a scris Jardan pe Facebook.

În anunțul său, acesta a afirmat că în calitate de ministru ar fi trebuit să reevalueze remunerarea lui Bogdan Zgherea, ținând cont de nivelul de studii, însă „menținerea în cabinetul meu al unui om cu abilități și cu o experiență de muncă acumulată deja în minister a avut întâietate”.

„Când am venit la minister, aveam nevoie de oameni care cunoșteau deja procesele începute în domeniu și mă puteau ajuta să le continui. Bogdan Zgherea era unul dintre acești oameni. Bogdan este un tânăr cumsecade, inteligent și cu mult potențial. La fel ca mulți alți tineri, indiferent dacă sunt din vreun partid sau nu, trebuie sprijiniți să vrea să rămână acasă, să lucreze, să aibă speranța că-și pot întemeia aici o familie. Nu ne cunoaștem decât din interacțiuni de lucru, nu mi-a fost impus de nimeni. A fost decizia mea ca Bogdan să continue să lucreze pentru minister. Îmi reproșez că nu am reconsiderat remunerarea sa în raport cu nivelul de studii și cu vârsta lui și că am ținut cont doar de rezultatele obținute și de implicarea sa”, a scris șeful de la Cultură, adăugând că îți dorește ca un asemenea caz „să nu descurajeze tinerii să vrea să intre în sectorul public, să performeze, să fie remunerați suficient în timp, pe măsură ce cresc în carieră”.

Potrivit lui Jardan, problema salariilor „este un subiect dureros în țara noastră, din păcate”.

„Pentru că arată exact unde avem încă neajunsuri – inechitatea, sentimentul nedreptății și lipsa de venituri mari. Toți oamenii care muncesc onest și bine trebuie să aibă salarii mari, bune pentru viața din Moldova. Totuși, salariile și veniturile să fie proporționale atât cu nivelul de studii și experiența profesională acumulată, cât și cu salariile medii pe țară”, a mai punctat Cristian Jardan.

Ministerul Culturii a negat anterior că angajarea lui Zgherea are legătură cu funcția lui deținută în partid.

În 2025, Procuratura Anticorupție a verificat situația sub aspect de „pretinse acțiuni ilegale, manifestate prin excesul de putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu”, însă nu a găsit elemente de infracțiune.

Unii experți anticorupție admit că acest caz poate fi tratat ca favoritism, ceea ce constituie o contravenție, notează sursa citată.

După apariția articolului de presă, Bogdan Zgherea venit cu explicații publice, spunând că „nu trebuie să așteptăm să fim «destul de mari» ca să construim Moldova”.