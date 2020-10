Primarul „fără avere”. Un ales local din Cantemir și-a donat toate bunurile

Un primar din Cantemir indică în declarația sa de avere și interese personale că nu deține niciun bun imobil în proprietate. Alesul local din comuna Sadîc, Ilie Porumbescu, declară doar o casă de locuit de 90 m2 pe care o are în abitație, în timp ce membrii familiei sale se bucură de posesia mai multor bunuri imobile în comună.

ZdG a constatat că Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a fost sesizată despre faptul că, în realitate, primarul ar deține un număr impunător de bunuri imobile care însă ar fi înscrise fictiv pe numele altor persoane. ANI nu a venit deocamdată cu o concluzie în acest sens.

În declarația sa de avere și interese personale pentru anul 2019, primarul din partea PSRM, Ilie Porumbescu, trece o avere modestă. Alesul local a indicat că, împreună cu soția sa, au acumulat venituri totale în sumă de circa 80 de mii de lei, echivalentul a circa 6,6 mii lei lunar. Primarul a indicat că, în 2019, familia sa a câștigat circa 22 mii de lei.

Extras din declarația de avere și interese personale

La averea declarată a familiei se mai adaugă trei automobile, dintre care doar unul este în proprietate – o Mazda 6, fabricată în 2003, a cărei valoare indicată este de zero lei. În rest, primarul nu declară alte bunuri. În contradicție cu informațiile trecute în declarația de avere, ZdG a aflat că în adresa ANI a fost expediată o sesizare în care se precizează că primarul ar deține, prin intermediul membrilor familiei sale, circa 40 de hectare de pământ.

ZdG a reușit să identifice mai multe terenuri agricole care aparțin fiicelor primarului, în vârstă de 22 și, respectiv, 23 de ani. Unele bunuri au fost cumpărate, dar altele au ajuns în posesia lor în baza unor contracte de donație. Am luat legătura cu o persoană care i-a donat uneia dintre fiicele primarului două terenuri. Aceasta ne-a comunicat că, de fapt, i-ar fi cedat terenurile „temporar”: „Eu nu pot să le prelucrez singur, de atâta am donat. Nu cum … am donat, trebuia așa să fac”.

Întrebat de ce a decis să doneze terenurile, dar nu să le vândă, acesta ne-a spus că nu a vrut să renunțe definitiv la ele. „Cum să le vând? Poate mâine-poimâine am să le pot lucra”, ne-a mai spus localnicul, care s-a arătat, totodată, nedumerit, atunci când i-am spus că, la Cadastru, bunurile sunt înregistrate pe numele fiicei primarului și că nu îi mai aparțin.

„Cum așa? Eu nu înțeleg asta. Eu i-am spus că nu pot să le lucrez, să le lucreze ei și după asta când o să pot, o să le lucrez eu”, a mai adăugat acesta.

Deși, oficial, nu deține averi imobile, până a ajunge primar, Ilie Porumbescu a avut în proprietate mai multe bunuri pe care, însă, a decis, la un moment dat, să le doneze mamei sale. Datele de la Cadastru arată că primarul a deținut anterior mai multe terenuri agricole, inclusiv o construcție comercială, dar și o casă de locuit de circa 93 m2. Bunurile respective au ajuns în posesia mamei sale, Elena Baltă, căreia Ilie Porumbescu a decis să i le doneze. Tranzacțiile nu s-au oprit aici. Câțiva ani mai târziu, Elena Baltă a decis și ea, la rândul său, să le doneze mai departe. De această dată, proprietară a devenit o oarecare Maria Frolov, domiciliată în Edineț.

ZdG a reușit să afle că Maria Frolov este, de fapt, sora lui Ilie Porumbescu, care acum deține mai multe terenuri agricole, inclusiv o casă, chiar dacă nu mai locuiește în comuna Sadîc. Apelată telefonic, aceasta ne-a spus că bunurile au ajuns în posesia sa la inițiativa mamei.

„Este în vârstă și de atâta mi-a donat. Pe mine mama m-a chemat și mama mi-a donat”, ne-a spus Maria Frolov.

Solicitată să ne explice cum au circulat bunurile în familie și de ce fratele său și-a donat toată averea mamei, care l-a rându-i a decis și ea să o doneze, Maria Frolov ne-a spus că acestea „sunt probleme de familie” și că ea nici nu știa că aceste bunuri i-au aparținut cândva fratelui său.

Cum motivează primarul că nu declară niciun bun imobil

Pentru a afla de ce a renunțat la toată averea și cum se face că familia sa deține mai multe bunuri, în timp ce el nu are nicio proprietate, l-am apelat pe primarul de Sadîc, care însă nu a fost dispus să discute cu noi.

„Domnișoară, ascultă-mă te rog, dacă te-ar suna acum cineva și s-ar prezenta că e reporter sau verișorul lui Dodon, i-ai răspunde la întrebări? Pot să vă zic și eu acum că aveți un milion și nu îl declarați. Eu nu am donat mamei niciun bun. Nu am avut niciun teren, niciodată”, ne-a spus Ilie Porumbescu.

După ce i-am comunicat însă că datele de la Cadastru arată contrariul și că a deținut mai multe terenuri, inclusiv o casă, primarul și-a schimbat retorica: „Înseamnă că îi aparțineau ei. Ea le-a muncit și le-a luat înapoi”. După această declarație, alesul local a închis telefonul și nu a mai răspuns la apeluri.

Mai mulți locuitori ai comunei Sadîc ne-au comunicat că, deși terenurile agricole aparțin, teoretic, familiei primarului, Ilie Porumbescu este cel care le gestionează. Potrivit consătenilor, primarul este și proprietarul, de facto, a trei magazine din Sadîc, care nu îi aparțin însă în acte. Aceștia ne-au comunicat că magazinele aparțin SRL-ului „Ilie Iuventin” fondat de o oarecare Olga Marițoi. Până în 2019, „Ilie Iuventin” SRL a fost administrat de către Ilie Porumbescu, iar odată ce acesta a devenit primar, rolul de administrator a fost preluat de soția sa – Porumbescu Veronica. Primarul a declarat că, în 2019, a ridicat un salariu de circa 36 de mii de lei de la acest SRL. Localnicii mai susțin că, în timpul programului de muncă, primarul pleacă la Chișinău după marfă, pentru aprovizionarea celor trei magazine.

Unul dintre magazinele din Sadîc care ar fi gestionat de primar

„Eu de câte ori am fost la Chișinău, niciodată nu am decontat motorina din Primărie. De câte ori am fost la Chișinău, toate deplasările mele au fost pentru a rezolva una sau două întrebări ale satului. Da, printre aceste întrebări, poate am rezolvat ceva și al meu, dar așa face fiecare persoană și dvs., dacă ați fi în funcție, tot așa ați face, ați plecat la medic la Chișinău, dar mai rezolvați 2-3 întrebări, mai plecați și la piață”, a declarat primarul în cadrul unei întruniri cu localnicii, fiind întrebat despre vizitele la Chișinău pentru aprovizionarea magazinelor cu marfă.

Primarul, vizat în mai multe cauze contravenționale

Numele lui Ilie Porumbescu figurează în mai multe cauze contravenționale. Spre exemplu, în 2014, acesta a fost reținut la trecerea frontierei, în automobilul pe care îl conducea fiind depistate circa 250 de pachete cu țigări, ı̂n valoarea totală de 4 147,50 lei, care erau tăinuite de controlul vamal. Lui Porumbescu i s-a aplicat atunci o amendă de 3 mii de lei, pachetele de țigări fiind confiscate. Un episod similar a avut loc ulterior, în 2016, la postul vamal Cahul, unde au fost depistate peste 300 de pachete de țigări, tăinuite de controlul vamal sub căptușeala podelii automobilului pe care îl conducea.

Recent, primarul a fost implicat și într-un conflict cu paznicul bazinului acvatic din preajma comunei. Porumbescu l-a agresat fizic pe paznic, aplicându-i o lovitură cu pumnul în regiunea feței. Primarul nu și-a recunoscut însă vina, fiind totuși sancționat pentru „vătămarea intenţionată uşoară a integrităţii corporale”.

Ilie Porumbescu figurează și în mai multe cauze contravenționale în care acesta este sancționat pentru încălcarea Regulamentului Circulației Rutiere. Procesele verbale au fost însă contestate de către primar care a utilizat, de obicei, aceleași argumente și anume, faptul că la întocmirea procesului verbal erau încălcate unele aspecte de procedură. În 2018, de exemplu, fiind sancționat pentru încălcarea regimului de viteză, primarul a contestat procesul verbal, invocând că „nu i-a fost acordat dreptul la un interpret, întrucât nu cunoaște limba procesului verbal-întocmit”.

Ilie Porumbescu a fost ales primar al comunei Sadîc din partea Partidului Socialiștilor în urma alegerilor locale generale din 2019.

Materialul a fost realizat în cadrul proiectului „Media regională împotriva corupției locale”, implementat de IDIS „Viitorul” cu susținerea financiară a Programului de cooperare pentru dezvoltare și de promovare a democrației al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania. Proiectul are scopul de a promova intoleranța publică la corupție și de a sprijini eforturile anticorupție din Moldova prin implicarea activă a mass-media regionale și a OSC-urilor locale. Punctul de vedere al autorului materialului nu coincide neapărat cu opinia IDIS „Viitorul” sau cu opinia Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Lituania.