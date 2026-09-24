PSRM anunță pe cine va susține la alegerile pentru funcția de bașcan în Găgăuzia. Expert: „va fi totuși candidatul Moscovei sau doar folosit pe post de jertfă, iar favoritul real să nu fie expus?”

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat că îl va susține pe fostul deputat Fiodor Gagauz la alegerile pentru funcția de bașcan al Găgăuziei, care vor avea loc pe 15 noiembrie. Anterior, deputatul socialist Grigorii Uzun a anunțat că nu va participa la scrutin, decizia fiind luată întrucât acesta nu cunoaște „limba moldovenească”, cum s-a exprimat Uzun, în contextul în care noile prevederi ale Codului Electoral, adoptate în august, obligă candidații să cunoască limbile română și găgăuză.

Potrivit expertului WatchDog, Ștefan Bejan, „acum urmează să vedem dacă Fiodor Gagauz va fi totuși candidatul Moscovei sau doar folosit pe post de jertfă, iar favoritul real să nu fie expus. De ce îmi pun această întrebare? Pentru că Gagauz nu are tracțiune în Găgăuzia și nu văd de ce Kremlinul ar risca să meargă cu un canidat slab. Explicațiile ar fi că la Moscova iar s-au trimis rapoarte false, iar Gagauz are în spate pe cineva din vârful structurilor de securitate rusești. Sau că ni se pregătesc niște alegeri după modelul Guțul”, a scris anterior acesta.

Fiodor Gagauz este originar din satul Gaidar, UTA Găgăuzia, și este jurist de profesie. Acesta a deținut mai multe funcții de conducere în structurile Ministerului Afacerilor Interne, inclusiv cea de șef al Direcției Afaceri Interne a Găgăuziei. La fel, Gagauz a fost deputat în Adunarea Populară a autonomiei.

„PSRM își exprimă convingerea că experiența vastă a lui Fiodor Gagauz în administrația publică, structurile de drept, Adunarea Populară și Parlamentul Republicii Moldova îi va permite să reprezinte cu fermitate interesele locuitorilor Găgăuziei și să contribuie la consolidarea autonomiei, dezvoltarea economică și socială a regiunii și respectarea drepturilor locuitorilor acesteia”, se arată în anunțul partidului.

Alegerile pentru funcția de bașcan și cele pentru Adunarea Populară a Găgăuziei sunt stabilite pentru 15 noiembrie 2026. Printre candidați se numără fostul procuror general și actualul deputat Alexandr Stoianoglo și fostul deputat din partea Partidului Democrat, Corneliu Dudnic. La fel, intenția de a candida a fost anunțată de fostul deputat în Parlament, Petr Vlah, dar și de Roman Tiutin, care a fost deputat în Adunarea Populară a Găgăuziei.

Alegerile pentru bașcan sunt programate pentru 15 noiembrie 2026. În aceeași zi, locuitorii autonomiei îi vor alege și pe cei 35 de deputați ai Adunării Populare a Găgăuziei.