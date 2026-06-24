Propunerea privind unirea României cu R. Moldova a fost adoptată tacit în Camera Deputaților de la București

Propunerea legislativă privind unirea României cu R. Moldova, inițiată de grupul parlamentar al partidului S.O.S. România, a fost adoptată tacit, miercuri, 24 iunie, de Camera Deputaților de la București. Formațiunea este condusă de europarlamentara Diana Șoșoacă, cea care i-a transmis lui Vladimir Putin, la Forumul de la Sankt Petersburg, că „românii îl iubesc”.

În context, deputatul socialist Igor Dodon a declarat că „este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele țări”. O reacție a avut și primarul capitalei, Ion Ceban: „Condamnăm orice tentativă de atentare asupra valorilor consfințite în Constituția țării noastre”.

Proiectul a fost menționat, în ședința de plen a Camerei Deputaților, de către președintele de ședință, Natalia Intotero, scrie Agerpres: „Propunere legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, Pl-x 305 din 2026, termenul pentru dezbatere și vot final fiind depășit, propunerea legislativă se consideră adoptată”.

Potrivit proiectului, „Parlamentul României reiterează atașamentul față de prevederile Actului final al Conferinței C.S.C.E. de la Helsinki, care admite posibilitatea modificării frontierelor pe căi pașnice, diplomatice. Parlamentul României decide unirea României cu Republica Moldova”.

De asemenea, „Parlamentul României abilitează guvernul țării să înceapă de urgență, imediat, negocieri cu autoritățile de la Chișinău pentru definitivarea unirii cu Republica Moldova”.

„După adoptarea prezentei legi și publicarea în Monitorul Oficial vor fi notificate autoritățile internaționale competente, Guvernul Republicii Moldova, U.S.A., N.A.T.O., O.N.U, U.E., pentru aducerea la îndeplinire a dispozițiilor legii”, mai prevede proiectul.

„Inițiativa subsemnaților deschide cu adevărat calea negocierii pentru aducerea la trupul patriei mamă a unor teritorii smulse samavolnic de bolșevici din trupul țării, cu concursul marilor puteri. Niciodată nu am fost la masa tratativelor, ci mereu am suportat deciziile altora. În contextul actual, când deja se preconizează negocieri pentru refacerea unor mari teritorii din interese economice și politice, România trebuie să își joace cartea inteligent, cu mult curaj și aplomb, alături de marile puteri. (…) Această inițiativă este una susținută inclusiv de Congresul Statelor Unite ale Americii, care la data de 28 iunie 1991, a adoptat Rezoluția Senatului 148. (…) Mai mult, în acest moment forțele majoritare politice din România și majoritatea din Republica Moldova își doresc o astfel de unire. Ar trebui repetat același proces ca în 1918, dar și Unirea Principatelor din 1859, astfel încât Parlamentul României să decidă unirea României cu Republica Moldova, ulterior Parlamentul Republicii Moldova să decidă unirea cu România”, se arată, între altele, în expunerea de motive.

Proiectul a fost depus la Camera Deputaților pe 14 aprilie, Senatul fiind forul decizional.

Deși proiectul a fost adoptat tacit în Camera Deputaților de la București, Ion Ceban a venit din nou cu acuzații la adresa PAS și a scris: „Condamnăm orice tentativă de atentare asupra valorilor consfințite în Constituția țării noastre. Respectarea statului de drept și a voinței cetățenilor este fundamentală pentru viitorul țării. Vom apăra ferm aceste principii și parcursul democratic al Republicii Moldova. Noi nu ne vindem țara și condamnăm orice declarație a politicienilor în contextul distrugerii țării. Oamenii sunt singurii care decid. Acțiunile PAS sunt tot mai evidente. Scopul lor este ca, prin acțiunile pe care le întreprind, să facă totul pentru a ajunge la situația în care Moldova este un stat eșuat.”

Deputatul Igor Dodon a scris că „este regretabil că politicienii din România au lansat o astfel de politică imperialistă, care riscă să certe ambele țări. Și este rușinos că politicienii de la conducerea Moldovei tac sau aprobă tacit expansionismul teritorial românesc” și a adăugat că așteaptă o reacție de la „autoritățile de la Chișinău”.

Deocamdată, autoritățile nu au comentat propunerea privind unirea României cu Republica Moldova adoptată tacit.

Anterior, președinta R. Moldova, Maia Sandu, în cadrul unui podcast realizat de jurnaliștii britanici Rory Stewart și Alastair Campbell, publicat în luna ianuarie 2026, a declarat că „Dacă ar fi un referendum, aș vota pentru unirea cu România”. Potrivit ei, „devine din ce în ce mai dificil pentru o țară ca R. Moldova să supraviețuiască, să existe ca democrație, ca țară suverană”, însă a menționat că unirea cu România nu este sprijinită de majoritatea cetățenilor. Apoi, într-un interviul oferit cotidianului Le Monde, Maia Sandu a zis că unirea „ne-ar permite să aderăm mai repede la UE și ne-ar putea ajuta”.