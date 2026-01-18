VIDEO „Unirea nu este interzisă de Constituție”. Nicolae Negru, scriitor și analist politic, la Podcast ZdCe

Scriitorul și analistul politic, Nicolae Negru, vorbește în cadrul Podcast ZdCe despre declarația președintei Maia Sandu referitoare la unirea Republicii Moldova cu România. Analistul subliniază că „unirea nu este interzisă de Constituție”, dar că este necesară organizarea unui referendum.

Nicolae Negru consideră că prin afirmația că ar vota pentru unire în cadrul unui eventual referendum, Maia Sandu a validat această idee la nivel internațional.

„Eu nu știu dacă această idee avea nevoie de validare, dar da, poate undeva la periferia atenției publice internaționale, nu știu dacă exista această idee, dar acum există. Ea (maia Sandu, n.r.) i-a dat viață într-un fel. Cineva, acum, în Occident se gândește: poate chiar e o soluție această reunire a Republicii Moldova cu România”.

Totodată, analistul a subliniat că prioritară este acum integrarea europeană a Republicii Moldova, dar că ideea de unire nu se opune ideii de eurointegrare.

„Ceea ce facem noi acum pentru integrarea europeană, putem să spunem că facem și pentru unire. Podurile peste Prut, interconectarea sistemului energetic, rețeaua de gaze, drumurile, toate astea sunt bune și pentru integrarea europeană, și pentru reunire”, a subliniat Nicolae Negru.