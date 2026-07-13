Precizările ambasadorului Germaniei la Chișinău, după nemulțumirile la afirmațiile sale despre unire: „Se bazează pe neînțelegerea declarației mele, pentru care îmi asum responsabilitatea”

Ambasadorul Germaniei în R. Moldova, Hubert Knirsch, a venit cu precizări în urma nemulțumirilor iscate în spațiul public după câteva afirmații făcute în cadrul unui interviu la Jurnal TV, din 9 iulie.

Jurnal.md a scris anterior că ambasadorul Germaniei la Chișinău ar fi pus la îndoială existența unei singure limbi și a unei singure identități între R. Moldova și România, iar declarațiile au provocat reacții dure atât la Chișinău, cât și la București.

Ambasadorul german a fost solicitat de jurnalistul Vitalie Călugăreanu să spună dacă Unirea cu România ar fi o soluție în cazul în care parcursul european al R. Moldova este blocat.

„Noi vorbim tot mai des în Republica Moldova despre Unirea cu România în ultimii ani, mai ales în ultimele luni, inclusiv președinta Maia Sandu. Noi am fost la un moment dat aceeași țară, vorbim aceeași limbă, avem aceeași cultură, aceleași tradiții și aceeași religie cu românii din România. Ați văzut probabil declarațiile Maiei Sandu despre un posibil plan B pentru Moldova în cazul în care negocierile de aderare la Uniunea Europeană se blochează și zice că Unirea cu România, care este deja membră a Uniunii Europene, ar fi o soluție la care Republica Moldova sau cele două state ar putea să apeleze la un moment dat, dacă se blochează parcursul european. Cum vi se pare această idee?”, a întrebat Vitalie Călugăreanu.

Ambasadorul Germaniei la Chișinău a subliniat inițial că este o alegere pe care poate să o facă doar cetățenii Moldovei și ai României.

„Sunt două state suverane, dacă își doresc să se unească, asta o vor face și nimeni nu poate comenta aceasta”, a spus Hubert Knirsch.

Diplomatul german a continuat:

„Eu aș pune sub semnul întrebării ceea ce ați spus despre Republica Moldova, că avem aceeași limbă, avem aceeași religie ca și România. Dacă vorbim despre valorile europene, despre valorile individuale, atunci sunt oamenii care gândesc la fel că avem aceeași limbă, dar alții poate gândesc altfel, că avem două limbi sau religii diferite. Statele moderne europene au o limbă oficială dar sigur au oameni de diferite etnii și valorile europene și drepturile europene sunt că acești oameni trebuie să fie respectați în toate aceste sensuri”.

În declarația emisă luni, 13 iunie, reprezentantul Germaniei, și-a asumat responsabilitatea pentru „neliniștea creată”.