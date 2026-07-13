R. Moldova va participa pentru prima dată la o reuniune a Coaliției de Voință. Invitația a venit din partea președintelui Franței

Președinta R. Moldova, Maia Sandu, va participa luni, 13 iulie, la Paris, la reuniunea Coaliției de Voință, la invitația președintelui Republicii Franceze, Emmanuel Macron. Potrivit Președinției, Este prima dată când R. Moldova participă la o întâlnire a Coaliției de Voință.

Coaliția de Voință este un format de coordonare politică și diplomatică, co-prezidat de Franța, Germania și Regatul Unit, care reunește 37 de state, majoritatea europene. Scopul Coaliției este sprijinirea Ucrainei și asigurarea unei păci juste și durabile după încheierea armistițiului, pentru a preveni o nouă agresiune.

Potrivit Președinției, discuțiile de la Paris se vor axa pe consolidarea sprijinului pentru Ucraina.

„Participarea R. Moldova la Coaliția de Voință este o continuare firească a sprijinului oferit Ucrainei. Participarea țării noastre este pe deplin compatibilă cu neutralitatea consfințită în Constituție: coaliția este un format de cooperare flexibil, iar din ea fac parte și alte state europene neutre. Fiecare stat participant decide singur forma și amploarea contribuției sale, în conformitate cu cadrul său constituțional. (…) Cu o frontieră comună de 1 222 km, Republica Moldova este un partener de securitate de încredere pentru Ucraina și pentru restul Europei. Securitatea Ucrainei și securitatea R. Moldova sunt strâns legate: o pace justă și durabilă în Ucraina va însemna stabilitate pentru Moldova și pentru întregul continent”, a conchis Președinția”, se arată în comunicatul emis de Președinție.

De la începutul agresiunii Rusiei împotriva Ucrainei, R. Moldova a sprijinit statul vecin: a oferit refugiu ucrainenilor care au fugit din calea războiului, a asigurat coridoare de tranzit pentru exporturile ucrainene, a acordat sprijin umanitar și energetic și a contribuit la instruirea geniștilor ucraineni în domeniul deminării umanitare.