O dronă a explodat în Copanca, raionul Căușeni. Preliminar, obiectul de zbor este de tip Gheran 2. Reacția MAE

În noaptea de 13 iulie, la ora 1:03, Serviciul Operații Aeriene din cadrul Armatei Naționale a depistat un obiect zburător, care a căzut în apropierea localității Copanca, raionul Căușeni, unde a explodat. Preliminar, obiectul de zbor de tip Gheran 2 (Shahed 136) a survolat spațiul aerian al R.Moldova în urma atacurilor aeriene ale Federației Ruse asupra regiunii Odesa, Ucraina. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a venit cu un mesaj prin care a condamnat „cu fermitate” încălcarea spațiului aerian la țării.

„Acest nou incident constituie o încălcare gravă și inacceptabilă a spațiului aerian al R. Moldova și confirmă încă o dată că războiul de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei generează riscuri directe la adresa securității cetățenilor noștri și a întregii regiuni. Ministerul Afacerilor Externe își reafirmă angajamentul de a apăra suveranitatea, independența și integritatea teritorială a Republicii Moldova și va continua să colaboreze îndeaproape cu partenerii internaționali pentru consolidarea securității și rezilienței țării în fața unor asemenea amenințări”, se arată în declarația MAE, publicată în dimineața zilei de 13 iulie.

În cazul observării unor aparate de zbor suspecte, Armata Națională roagă cetățenii să nu se apropie de acestea, să nu le atingă sau să le miște, să rețină locația și să evite utilizarea telefonului în apropiere, întrucât acestea pot conține elemente explozive sensibile la unde radio.