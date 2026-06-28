Doi deputați PAS „revin la Platforma DA”, anunță formațiunea politică, care și-a ales noua conducere

Deputații Dinu Plîngău și Stela Macari, care fac parte din fracțiunea parlamentară a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), au „revenit la Platforma Demnitate și Adevăr (DA) în calitate de membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic”, a anunțat formațiunea politică, care a avut duminică, 28 iunie, Congresul partidului la care și-a ales noua conducere.

Conform unui comunicat de presă, delegații Congresului formațiunii l-au ales pe Liviu Vovc în funcția de președinte al partidului, „acesta fiind mandatat să conducă procesul de modernizare și consolidare a Platformei DA în următorii ani”.

În cadrul Congresului au fost aleși și vicepreședinții formațiunii: Constantin Boeșteanu și Olga Caraman, iar funcția de secretar general i-a revenit lui Igor Serotila.

„Totodată, deputații Dinu Plîngău și Stela Macari au revenit la Platforma DA în calitate de membri ai Biroului Național Politic și ai Consiliului Național Politic. Congresul a aprobat și Strategia de dezvoltare a Platformei DA pentru perioada 2026–2028, document care stabilește principalele direcții de acțiune pentru următorii ani și are drept obiectiv reconstrucția și consolidarea partidului ca alternativă politică pro-europeană credibilă. Strategia prevede consolidarea structurilor teritoriale, creșterea implicării membrilor, formarea unei noi generații de lideri, dezvoltarea expertizei în politici publice, îmbunătățirea comunicării și aprofundarea cooperării cu partenerii europeni. De asemenea, formațiunea își propune să se pregătească pentru viitoarele alegeri locale”, se arată în comunicatul de presă.

Dinu Plîngău a publicat un mesaj despre alegerea lui Vovc, în care i-a urmat „mult succes și l-a asigurat de tot suportul său modest în exercitarea acestei deloc ușoare misiuni”. Acesta nu a menționat despre revenirea în partid și ce se va întâmpla cu mandatul său de deputat.

„Platforma DA a trecut prin diferite momente, urcușuri și coborâșuri, dar indiferent de greutățile prin care a trecut partidul, mereu au fost oameni în echipă dedicați, corecți și cu sufletul la țară. Liviu Vovc este cea mai potrivită persoană pentru a ocupa această funcție acum: este harnic, dedicat și știe cel mai bine cum stau lucrurile în partid. Sunt sigur că va face față sarcinilor pe care le-a stabilit partidul în contextul viitoarelor alegeri locale, acolo unde actualii primari, consilieri locali, raionali aspiră la un nou mandat, iar ceilalți membri doresc suportul politic și logistic necesar pentru a obține o funcție electivă la nivel local. În cadrul Congresului extraordinar am spus viziunea mea colegilor și anume că partidul trebuie să înceapă discuții cu partidele extra-parlamentare și pro-europene, pentru a consolida ceea ce a rămas în afara parlamentului. Poziția mea despre consolidare și unificare a eforturilor a fost una constantă, chiar dacă este foarte greu să realizezi această consolidare. Personal, am eșuat în cadrul Blocului Împreună, deși a fost un proiect promițător. Mi-am asumat și-mi asum vina pentru că nu am reușit mai multe, atât în ideea consolodării, cât și în privința altor aspecte. În contextul situației politice actuale, cu recentele scandaluri și controverse publice, Republica Moldova are nevoie de o alternativă pro-europeană, dar nu populistă, ci una cu oameni profesioniști și curați, care la moment sunt dispersați prin diferite partide mai mici sau în societatea civilă. Nu cred că avem nevoie de partide noi, ci de echipe și oameni mai uniți care să promoveze soluții care diferă, mai ales acum, de cele promovate de ministrul finanțelor, spre exemplu”, a scris Plîngău.

Nici Macari nu a comentat revenirea în partid, în timp ce deține un mandat de deputată PAS.

„Cursul european al Republicii Moldova nu poate fi lăsat pe mâna falșilor pro-europeni! Platforma DA rămâne ferm dedicată unei Moldove integrate în Europa, cu reforme profunde și beneficii pentru toți cetățenii. Nu vom deraia!!! Vom continua să punem umărul, vom îmbunătăți legile acolo unde este nevoie și vom ghida cetățenii pentru schimbări reale. În acest moment de cotitură, Liviu Vovc a fost ales Președinte al Platformei DA. Îi urez mult succes lui Liviu în această misiune deloc ușoară”, a scris Stela Macari pe rețelele de socializare.

Dinu Plîngău și Stela Macari, aleși în Parlament pe listele PAS, vor reprezenta „vocile celor tăcuți” și vor munci „alături de PAS” pentru investirea noului Guvern, declara Plîngău în octombrie 2025, după ce în presă au apărut informații potrivit cărora cei doi urmau să fie deputați independenți.

În iulie 2025, Dinu Plîngău a renunțat la funcția de președinte al Platformei DA și a părăsit formațiunea, alături de colega sa, Stela Macari, pentru a candida la funcția de deputat pe lista PAS la alegerile parlamentare din 28 septembrie, pe pozițiile 42 și 47. Cum PAS a obținut 55 de mandate, Plîngău și Macari au acces în Parlament.