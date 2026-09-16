„Nu genocidului economic”. Protest organizat la Tighina, pentru a doua zi consecutiv, împotriva eliminării scutirilor fiscale

La Tighina, pentru a doua zi consecutiv, miercuri, 16 septembrie, are loc o acțiune în apropierea postului ilegal de control de la ieșirea din oraș. Participanții protestează împotriva modificării regimului fiscal pentru agenții economici din regiunea transnistreană, relatează portalul Zona de Securitate. Oamenii au ținut pancarte cu „Nu genocidului economic”, „Transnistria este împotriva renașterii fascismului” și „Poporul transnistrean are dreptul autodeterminare”.

Cu o zi înainte, pe 15 septembrie, oamenii au fost adunați în același loc. Participanții aveau pancarte identice.

Este deja a treia acțiune de acest fel în ultima săptămână. Primul protest a avut loc pe 10 septembrie, în fața Palatului de Cultură „Tkacenko”, înaintea ședinței Comisiei Unificate de Control (CUC), la care a participat noul șef al Misiunii OSCE în Moldova, Christopher W. Smith.

În același timp, desfășurarea liberă a protestelor în regiunea transnistreană este, de facto, imposibilă, notează sursa citată. Acțiunile publice neautorizate și criticile deschise la adresa administrației locale sunt strict controlate și pot duce la persecuții.

La prima acțiune, din 10 septembrie, Zona de Securitate l-a observat printre participanți pe Serghei Șerstiuk, șeful comitetului executiv al așa-numitului „For Popular Transnistrean”, condus de Vadim Krasnoselski. Șerstiuk a participat și la organizarea protestelor împotriva Chișinăului în ianuarie 2024.

De la 1 septembrie 2026 a început prima etapă de aplicare a TVA și accizelor pentru anumite categorii de mărfuri din regiunea transnistreană, în urma unei hotărâri aprobate de Guvern la mijlocul lunii august. Astfel, sunt impozitate mărfurile neesențiale și cele de lux, inclusiv băuturile alcoolice, produsele din tutun, caviarul, parfumurile, metalele și pietrele prețioase, bijuteriile, perlele, blănurile și mijloacele de transport.

„Este un pas important pentru reintegrarea graduală a țării și pentru uniformizarea spațiului economic, vamal și fiscal. Totodată, măsura asigură condiții mai echitabile pentru agenții economici de pe ambele maluri ale Nistrului”, a anunțat anterior Guvernul într-un comunicat.

Aplicarea TVA și a accizelor se va face gradual. Prima etapă va viza următoarele categorii de mărfuri:

De la 1 septembrie 2026 – vor fi impozitate mărfurile neesențiale și cele de lux, inclusiv băuturile alcoolice, produsele din tutun, caviarul, parfumurile, metalele și pietrele prețioase, bijuteriile, perlele, blănurile și mijloacele de transport ș.a.

După 1 ianuarie 2027 – lista va fi extinsă cu produse petroliere, metale comune, minerale și concentrate ale acestora, caolin și alte tipuri de argilă ș.a.

Din 1 aprilie 2027 – vor fi incluse gazele naturale și energia electrică ș.a.

Deputatul PAS Radu Marian susține într-o postare pe pagina sa de Facebook că „banii suplimentari încasați vor fi direcționați într-un Fond de convergență, care va fi folosit pentru proiecte și programe în beneficiul cetățenilor din raioanele de est ale R. Moldova”.

„Începând de astăzi, 1 septembrie, intră în vigoare taxarea cu TVA și accize a mai multor produse destinate pentru regiunea transnistreană, cum ar fi tutunul, alcoolul, caviarul, blănurile, sau metale prețioase. Vor urma și alte produse pentru care vor fi eliminate scutirile, astfel ca alinierea fiscală să fie completă până la 1 ianuarie 2030. Decizia Guvernului a fost posibilă urmare a adoptării în Parlament a legii #67 din 30.04.2026, pe care am promovat-o.

Aceste acțiuni reprezintă un pas important pentru reintegrarea celor două maluri ale Nistrului. Pentru prima dată din 2000 încoace, se aplică principiul «aceeași țară, aceleași taxe» (…).

Cetățenii noștri din stânga Nistrului trebuie să se bucure și ei de beneficiile unui stat funcțional și viabil, iar agenții economici de pe ambele maluri trebuie să aibă parte de tratament echitabil la plata impozitelor”, a scris Marian.

Potrivit analistului Laurențiu Pleșca, doctor în științe politice și expert asociat în cadrul Platformei pentru Inițiative de Securitate și Apărare, scutirile de care s-a bucurat regiunea transnistreană sunt vechi de peste 26 de ani, acordate încă din perioada guvernării comuniste 2000-2009 și menținute până acum.

„Chișinăul anulează primele scutiri fiscale de care beneficiau companiile din regiunea transnistreană pentru mărfurile importate sau exportate. Concret, firmele din regiune vor plăti pentru prima dată TVA și accize la importul a 11 categorii de produse (băuturi alcoolice, tutun, parfumuri, bijuterii, blănuri, caviar și altele), la aceeași cotă ca firmele din restul R. Moldova (…). (Scutirile, n.r.) au costat bugetul R. Moldova zeci de miliarde de lei, bani care au ajutat, de fapt, la finanțarea regimului separatist de la Tiraspol.

E un proces gradual, construit an de an:

Din 1 ianuarie 2024, firmele transnistrene plătesc deja taxe vamale la Chișinău

Din 1 august 2026, funcționează Fondul de Convergență, pentru finanțarea reintegrării regiunii

Din 1 septembrie 2026, se aplică TVA și accize pe primele 11 categorii de mărfuri

Urmează, în 2027, materiile prime, produsele petroliere, gazele și energia electrică

2030 – integrarea completă a regiunii, introducerea leului moldovenesc, retragerea trupelor ruse, odată cu finalitatea războiului din Ucraina

Reacția Moscovei nu s-a lăsat așteptată. Încă din mai 2026, Putin a semnat un decret prin care locuitorii din Transnistria pot obține mult mai ușor cetățenia rusă, fără condițiile impuse până atunci (cinci ani de rezidență în Rusia, testele de limbă, istorie și legislație).

Premierul Vasile Tofan spune că banii colectați vor merge înapoi la cetățenii din stânga Nistrului, pentru sănătate, asistență socială și pensii. Ținta e ca până în 2030, an în care Republica Moldova speră să adere la UE, tot regimul fiscal să fie unificat pe ambele maluri. Nu e reintegrarea dintr-o zi în alta. Dar de astăzi, autoritățile şi-au asumat pe hârtie acest proces”, a spus Laurențiu Pleșca într-o postare pe Facebook.

Procesul de extindere a aplicării prevederilor fiscale va continua treptat, astfel încât spațiul fiscal al R. Moldova să fie uniformizat până la 1 ianuarie 2030.