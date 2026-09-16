Investițiile de peste 343 de milioane de euro în modernizare a sistemelor de încălzire din blocurile locative din Chișinău și Bălți ar urma să fie declarate „de interes național”. Ce prevede programul

Ministerul Energiei a lansat un „amplu” program de modernizare a sistemelor de încălzire din blocurile locative din Chișinău și Bălți. Doar în municipiul Chișinău, investițiile se ridică la 326 de milioane de euro, iar pentru municipiul Bălți este prevăzut un proiect în valoare de 17 milioane de euro, se arată în comunicatul de presă emis de Guvern. Potrivit ministrului Energiei, Dorin Junghietu, programul va viza „peste 1700 de blocuri locative în Chișinău și aproape 300 de blocuri în Bălți”.

Astăzi, 16 septembrie, la ședința Executivului au fost aprobate două proiecte de lege care urmează să fie transmise Parlamentului, prin care lucrările de modernizare a sistemelor de termoficare din municipiile Chișinău și Bălți vor fi declarate de utilitate publică de interes național. „Măsura creează cadrul juridic necesar pentru continuarea și accelerarea investițiilor în infrastructura de încălzire, inclusiv în rețelele termice și în interiorul blocurilor de locuințe”, notează Cabinetul de Miniștri.

Potrivit sursei citate, prin acest program, sunt înlocuite sistemele vechi de distribuție a căldurii, pe verticală, moștenite din perioada sovietică, cu sisteme moderne, pe orizontală, mai eficiente. Schimbarea înseamnă că fiecare apartament inclus în program va avea propriul contor, iar locatarii vor plăti pentru căldura consumată efectiv, notează Guvernul.

„Pentru consumatori, modernizarea înseamnă posibilitatea unui control mai bun asupra consumului de energie termică, reducerea pierderilor din rețea și îmbunătățirea confortului în locuințe. Estimările arată că măsurile de eficientizare ar putea contribui la reducerea consumului de energie termică cu până la 30%. Totodată, reglarea individuală a consumului de energie termică permite consumatorilor să își gestioneze mai eficient consumul și să plătească în funcție de energia efectiv utilizată, contribuind astfel la economisirea energiei”, se arată în comunicatul de presă.

La Chișinău, prevederile vizează lucrările realizate în cadrul proiectului „Optimizarea Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică” (OSACET), cunoscut drept „Casa caldă”. Proiectul, cu o valoare totală de aproximativ 326 de milioane de euro, prevede modernizarea infrastructurii de termoficare, instalarea a 2510 puncte termice individuale, trecerea a 1.665 de blocuri la distribuția orizontală a agentului termic, proiecte-pilot de termoizolare, reabilitarea rețelelor termice primare și construcția a două stații de pompare.

La Bălți, modernizarea sistemului termoenergetic este realizată în cadrul proiectului „Sistemul termoenergetic al mun. Bălți (S.A. „CET-Nord”) – Faza II”, finanțat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Lucrările prevăd modernizarea și înlocuirea rețelelor și instalațiilor termice, instalarea punctelor termice individuale și modernizarea sistemelor comune de distribuție a energiei termice, inclusiv în blocurile locative.

„Avem nevoie de aceste legi pentru că, în prezent, lucrările se confruntă cu un blocaj. Legislația din domeniul energiei termice permite modernizarea sistemelor, însă intervențiile asupra spațiilor și instalațiilor comune ale blocurilor pot fi condiționate de obținerea acordului coproprietarilor. La scara acestor investiții, procedura poate întârzia semnificativ lucrările. Vorbim despre peste 1700 de blocuri locative în Chișinău și aproape 300 de blocuri în Bălți. Fără o soluție legală clară, riscăm să depășim termenele de implementare și să nu respectăm angajamentele asumate prin acordurile de finanțare. Proiectele propuse stabilesc un drept temporar de acces și de executare a lucrărilor strict necesare modernizării. Acesta se aplică exclusiv intervențiilor prevăzute în cele două proiecte de investiții”, a menționat Ministrul Energiei, Dorin Junghietu.

Accesul va fi limitat la bunurile și lucrările necesare, pe durata intervențiilor, cu un impact cât mai redus asupra locatarilor. Proprietarii vor fi informați în prealabil, iar eventualele prejudicii provocate de lucrări vor fi compensate integral, se arată în comunicatul de presă.