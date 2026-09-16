Un tânăr, condamnat pentru furt: a găsit 10 mii de lei pe scările unui local și a însușit banii fără să caute proprietarul acestora

Un tânăr în vârstă de 25 de ani a fost condamnat la șase luni de închisoare, cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru o perioadă de probă de un an, anunță miercuri, 16 septembrie, Procuratura municipiului Chișinău printr-un comunicat.

Potrivit materialelor cauzei, pe 3 februarie 2026, aproape de miezul nopții, inculpatul se afla în incinta unui local din sectorul Ciocana al municipiului Chișinău, iar ulterior, ieșind afară, pe scările localului, a observat o sumă de bani. Acesta a ridicat bancnotele în sumă de 10 mii de lei și a plecat, fără să încerce să identifice proprietarul pentru a-i restitui.

După aproximativ 15-20 de minute de la pierderea banilor, partea vătămată a constatat că suma îi lipsea din buzunar. Aceasta a întrebat persoanele aflate în local dacă au observat banii, după care a solicitat ajutorul Poliției.

„În urma verificării imaginilor surprinse de camerele de supraveghere din local, oamenii legii au identificat făptuitorul. Pe 5 februarie 2026, de la inculpat au fost ridicați cei 10 000 de lei, iar ulterior suma a fost restituită integral proprietarului.

În cadrul ședinței de judecată, inculpatul a susținut că nu ar fi avut intenția de a însuși banii”, se spune în comunicatul Procuraturii.

În perioada de probă, acesta este obligat să se prezinte la organul de probațiune la datele stabilite și să respecte cerințele impuse.

„Reamintim că un portofel, un telefon sau o sumă de bani găsite nu devin ale celui care le-a găsit. Înainte de a pleca cu un bun care nu vă aparține, gândiți-vă că în spatele lui se află un proprietar care poate încerca să-l recupereze. Persoanele care găsesc astfel de bunuri trebuie să anunțe și să le predea celui mai apropiat sector de poliție, pentru identificarea și restituirea acestora proprietarului”, susțin procurorii.