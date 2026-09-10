Salarii sub nivelul minim garantat și neplata muncii suplimentare și a celei de noapte, constatate de avocatul poporului la o întreprindere de stat. Recalculări financiare retroactive pentru ultimii 3 ani, demiterea conducerii și dosar penal pornit de CNA

Încălcări ale legislației muncii, inclusiv achitarea salariilor sub nivelul minim garantat, calcularea incorectă a drepturilor salariale, neplata corespunzătoare a muncii suplimentare și a muncii de noapte, precum și deficiențe privind informarea salariaților și respectarea unor drepturi ale persoanelor cu dizabilități. Sunt constatările investigației inițiate din oficiu de avocatul poporului, Ceslav Panico, privind respectarea drepturilor salariale ale angajaților fostei Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, reorganizată ulterior prin absorbție de către Î.S. „Scutul Energetic”, conform unui comunicat de presă.

Ca urmare a intervenției avocatului poporului și a măsurilor întreprinse de autoritățile sesizate, au fost efectuate recalculări și achitate diferențe salariale pentru 14 foști și actuali angajați. Totodată, salariile au fost ajustate la cuantumul minim garantat de legislație, iar mecanismele de calcul al drepturilor salariale au fost revizuite. În perioada investigației a fost demis administratorul interimar al întreprinderii, iar în urma unui control financiar materialele privind neregulile constatate au fost transmise organelor competente, Centrul Național Anticorupție (CNA) pornind ulterior o cauză penală privind presupuse fapte de escrocherie în cadrul întreprinderii, a anunțat Oficiul Avocatului Poporului.

Investigația, inițiată în urma unei petiții anonime

În luna mai 2025, avocatul poporului a fost sesizat printr-o petiție anonimă formulată de un grup de angajați ai Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”. Angajații au reclamat achitarea unor salarii sub nivelul minim garantat de actele normative în vigoare și au susținut că problemele semnalate anterior Agenției Proprietății Publice (APP), în calitate de fondator al întreprinderii, au rămas nesoluționate.

În sesizare au fost invocate și pretinse acțiuni de hărțuire din partea conducerii întreprinderii, inclusiv intimidări și amenințări cu concedierea în legătură cu exprimarea nemulțumirilor privind respectarea drepturilor salariale. De asemenea, autorii au semnalat existența unor cazuri de concediere a angajaților care au formulat petiții referitoare la aceste probleme.

„Având în vedere natura alegațiilor și existența unor indicii privind caracterul sistemic al problemelor semnalate, avocatul poporului Ceslav Panico a dispus inițierea unei investigații din oficiu. Investigația a vizat respectarea drepturilor salariaților, inclusiv remunerarea la nivelul minim garantat de lege, salarizarea și timpul de muncă, pretinsele acțiuni de hărțuire și represalii, precum și eficiența intervenției autorităților competente”, se arată în comunicatul de presă.

Salariile sub nivelul minim garantat pe țară, recunoscute de întreprinderea de stat

Întreprinderii i-au fost solicitate informații privind salariile stabilite și achitate în perioada 2022–2025, temeiurile stabilirii acestora, evidența timpului de muncă, modul de organizare și remunerare a muncii în ture, a muncii suplimentare, de noapte și în zilele de repaus și de sărbătoare, precum și informații privind reclamațiile salariaților și cazurile de concediere.

În răspunsul prezentat, conform avocatului poporului, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” a recunoscut că, în perioada 2022–2025, au fost achitate salarii sub nivelul minim garantat pe țară, susținând însă că acestea ar fi fost ulterior recalculate și achitate. Întreprinderea a negat existența unor acțiuni de hărțuire din partea conducerii.

În același timp, avocatul poporului a solicitat Agenției Proprietății Publice, în calitate de fondator, să verifice problemele semnalate de angajați și modul de exercitare a atribuțiilor de administrare și supraveghere în raport cu întreprinderea.

„În cadrul examinării situației, APP a solicitat informații de la organul executiv al întreprinderii, iar după desemnarea unei noi conduceri interimare a sesizat întreprinderea asupra încălcărilor identificate și a solicitat întreprinderea măsurilor necesare pentru remedierea acestora, inclusiv în ceea ce privește stabilirea și achitarea salariului minim pe țară. În perioada respectivă a avut loc și schimbarea conducerii întreprinderii, administratorul interimar fiind demis”, notează Oficiul Avocatului Poporului.

Separat, avocatul poporului a solicitat Inspectoratului de Stat al Muncii efectuarea unui control privind respectarea drepturilor salariaților. În iulie 2025, Inspectoratul a efectuat un control inopinat la Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”. Controlul a confirmat „existența unor abateri semnificative de la legislația muncii, inclusiv neplata salariului minim garantat în sectorul real, calcularea incorectă a salariilor în perioada anterioară controlului, lipsa transparenței privind sumele reținute și neinformarea salariaților despre componentele salariului cuvenit”.

Au fost constatate și încălcări ale regimului legal al timpului de muncă și de odihnă, inclusiv neplata muncii suplimentare și a muncii pe timp de noapte. Totodată, controlul a identificat încălcări privind drepturile persoanelor cu dizabilități: neîndeplinirea obligației de rezervare a locurilor de muncă, lipsa evidenței cererilor de angajare formulate de aceste persoane, precum și neacordarea concediilor anuale extinse și a duratei reduse a timpului de muncă prevăzute de legislație.

În urma controlului, Inspectoratul de Stat al Muncii a emis un plan de remediere și a obligat angajatorul să identifice salariații cărora nu le-a fost achitat salariul minim legal și să recalculeze drepturile salariale pentru o perioadă de până la trei ani anterior controlului.

De asemenea, în perioada iulie–august 2025, întreprinderea a fost supusă și unui control financiar de stat. În urma acestuia a fost emis un raport de inspecție și o prescripție privind înlăturarea neregulilor constatate, iar materialele au fost transmise organelor competente, inclusiv Centrului Național Anticorupție. Ulterior, CNA a informat avocatul poporului despre pornirea unei cauze penale în baza art. 190 alin. (5) din Codul penal (Escrocherie).

Constatările Avocatului Poporului: încălcarea dreptului la muncă, la remunerare și a drepturilor patrimoniale ale salariaților

În urma examinării materialelor acumulate și a rezultatelor controalelor efectuate, avocatul poporului a stabilit că majoritatea alegațiilor privind încălcarea legislației muncii formulate de angajați s-au confirmat.

În particular, s-a constatat că, în perioada 2022–2025, unor angajați le-au fost stabilite și achitate salarii sub nivelul minim garantat de legislație. Totodată, ar fi existat deficiențe în calcularea salariilor și în informarea angajaților privind componentele remunerației, iar munca suplimentară și munca prestată pe timp de noapte nu ar fi fost remunerate în conformitate cu cerințele legale.

De asemenea, constatările Inspectoratului de Stat al Muncii au infirmat informația prezentată inițial avocatului poporului de fosta conducere a întreprinderii potrivit căreia salariile achitate sub nivelul minim garantat ar fi fost deja recalculate și achitate.

Avocatul Poporului a constatat, astfel, încălcarea dreptului angajaților la achitarea integrală și la timp a salariului corespunzător muncii prestate, a garanției privind salariul minim, a dreptului de a fi informați deplin și veridic cu privire la condițiile de remunerare, precum și a dreptului la respectarea regimului legal al timpului de muncă și de odihnă.

„Aceste încălcări au afectat dreptul la muncă și la condiții echitabile și satisfăcătoare de muncă, garantat de art. 43 din Constituția Republicii Moldova, precum și garanțiile prevăzute de Codul muncii privind achitarea integrală și la timp a salariului și respectarea salariului minim garantat”, a subliniat instituția.

Avocatul poporului a reținut, de asemenea, că neachitarea integrală și corectă a salariului a produs un prejudiciu material salariaților, care urmează a fi reparat prin recalcularea și achitarea diferențelor salariale datorate.

„În ceea ce privește pretinsele acțiuni de hărțuire și represalii semnalate de autorii sesizării, materialele examinate nu au oferit elemente suficiente pentru constatarea existenței unor asemenea fapte”, a concluzionat Panico.

În urma constatării încălcărilor, avocatul poporului Ceslav Panico a emis un aviz cu recomandări adresat Î.S. „Scutul Energetic”, care, în urma reorganizării, a devenit succesorul de drepturi și obligații al Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”.

În executarea avizului avocatului poporului și a măsurilor dispuse de organele de control, Î.S. „Scutul Energetic” a verificat documentele financiar-contabile și evidența salarială preluate de la întreprinderea reorganizată. În urma verificărilor au fost identificate neconformități privind stabilirea și achitarea salariilor, inclusiv nerespectarea salariului minim garantat de stat.

Ca rezultat, pentru 14 foști și actuali angajați au fost efectuate recalculări și achitate diferențele salariale datorate. Totodată, au fost încheiate acorduri suplimentare la contractele individuale de muncă, iar salariile au fost ajustate la cuantumul minim garantat de legislație.

Întreprinderea, de asemenea, a revizuit și mecanismul de calcul al drepturilor salariale, inclusiv al sporurilor pentru munca prestată pe timp de noapte și în zilele de sărbătoare, precum și procedurile interne privind salarizarea și organizarea activității.

În urma recomandărilor generale, Agenția Proprietății Publice a solicitat Î.S. „Scutul Energetic” informații privind măsurile întreprinse și a comunicat Avocatului Poporului despre inițierea unor acțiuni pentru consolidarea mecanismelor de administrare, supraveghere și control și pentru remedierea deficiențelor constatate de organele de control.

„Astfel, investigația avocatului poporului și intervenția autorităților sesizate au condus la confirmarea încălcărilor, recalcularea și achitarea diferențelor salariale pentru 14 foști și actuali angajați, ajustarea salariilor curente la nivelul minim garantat și revizuirea mecanismelor interne de calcul al drepturilor salariale”, concluzionează instituția.

În paralel, cauza penală pornită în urma materialelor controlului financiar se află la etapa urmăririi penale.

Două companii de pază ale statului au fuzionat și au fost transformate într-o societate cu răspundere limitată

S.R.L. „Detașamentul de Pază SCUT” este o companie cu capital integral de stat, specializată în prestarea serviciilor de pază fizică și tehnică pentru obiective publice și private. Compania a fost creată în anul 2026, în urma reorganizării prin fuziune a Î.S. „Scutul Energetic” și Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară”, „reunind peste șase decenii de experiență în domeniul securității obiectivelor strategice și economice”, conform APP.

Noua companie este succesoarea de drept a celor două întreprinderi reorganizate și oferă servicii de pază și securitate pentru obiective din domeniul energetic, termic, al telecomunicațiilor și pentru alte proprietăți publice ale statului, precum și pentru agenți economici în baza contractelor comerciale.

ZdG a scris, în iulie 2025, că Guvernul a aprobat procesul de reorganizare prin fuziune a două întreprinderi cu profil de securitate ale statului: Întreprinderea de Stat „Detașamentul de Pază Paramilitară” și Întreprinderea de Stat „Scutul Energetic”.

Conform unui comunicat de presă al Agenției Proprietății Publice (APP), proiectul aprobat prevedea fuzionarea celor două întreprinderi, cu Î.S. „Scutul Energetic” ca entitate absorbantă, urmată de transformarea acesteia într-o societate comercială cu răspundere limitată și capital integral de stat – „Detașamentul de Pază SCUT”.

Potrivit datelor publice, Î.S. „Detașamentul de Pază Paramilitară” avea în jur de 400 de de angajați. Întreprinderea condusă de către Harea Onisim a înregistrat, în 2024, un profit de aproximativ 509 mii de lei, având o rentabilitatea financiară de 23.04%, cea mai mare din ultimii ani.

Întreprinderea de Stat „Scutul Energetic” avea, în 2024, circa 100 de angajați. Aceasta a înregistrat pierderi în perioada 2019-2021, iar în 2023 – un profit de aproape 220 de mii de lei, iar în 2024 – de peste 500 de mii de lei. Întreprinderea condusă de către Vitalie Manole a avut, în 2025, pierderi de aproape 100 de mii de lei și o rentabilitate financiară de -7.33%, potrivit datelor APP.