LIVE TEXT Ședința Legislativului: modificări în componența nominală a delegațiilor Parlamentului la organizațiile internaționale și a grupurilor de prietenie

În ședința de joi, 10 septembrie, deputații vor examina în prima lectură proiectele de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027, consolidarea transparenței procesului de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, dar și reorganizarea Întreprinderii de Stat „Calea Ferată din Moldova”. Pe ordinea de zi se regăsesc 25 de subiecte.Ș

UPDATE 19:00 Ședința s-a încheiat, următoarea urmând să aibă loc pe 17 septembrie.

UPDATE 18:55 Deputații au aprobat modificări în componența unor delegații ale Parlamentului la organizațiile internaționale și bilaterale, precum și în conducerea unor grupuri parlamentare de prietenie.

Adrian Băluțel a fost numit în funcția de copreședinte al Comitetului Parlamentar de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană (CPA RM-UE). Radu Marian a preluat conducerea delegației Parlamentului la Uniunea Interparlamentară (UIP). De asemenea, Olga Ursu a fost desemnată președinta delegației legislativului la Adunarea Parlamentară a Parteneriatului Estic (EURONEST).

Au fost aprobate și modificări în conducerea unor grupuri parlamentare de prietenie. Astfel, deputatul Iurie Levinschi a fost numit președintele Grupului de prietenie cu Ucraina, iar deputatul Roman Roșca a devenit președintele Grupului de prietenie cu Letonia.

În Parlamentul Republicii Moldova de legislatura a XII-a activează 12 delegații la organizațiile parlamentare internaționale și la organizațiile parlamentare bilaterale, precum și 56 de grupuri parlamentare de prietenie cu alte state.

Conform procedurii, componența nominală a acestora este stabilită în funcție de opțiunile exprimate de deputați, iar desemnarea președinților se realizează cu respectarea principiului reprezentării proporționale a partidelor politice în Parlament.

UPDATE 18:50 Parlamentul a votat în prima lectură un proiect de lege care are drept scop „consolidarea transparenței în cadrul procesului de desemnare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale”, conform unui comunicat de presă.

UPDATE 17:55 Deputata Veronica Roșca prezintă Proiectul de lege pentru modificarea Legii nr. 74/2025 cu privire la Curtea Constituțională (art.13, 21).

UPDATE 17:52 Cu votul a 62 de deputați, proiectul privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul cadastrului, formării bunurilor imobile și adreselor a fost susținut în prima lectură.

UPDATE 17:42 Este prezentat proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative privind îmbunătățirea cadrului normativ în domeniul cadastrului, formării bunurilor imobile și adreselor.

UPDATE 17:41 Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea ajustării legilor speciale cu privire la zonele economice libere a fost susținut în prima lectură de 57 de deputați.

UPDATE 17:15 Deputații analizează Proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative în vederea ajustării legilor speciale cu privire la zonele economice libere.

UPDATE 17:14 Parlamentul, cu votul a 63 de deputați, a aprobat în prima lectură proiectul de lege privind modificarea Legii horticulturii.

UPDATE 16:47 Vasile Șarban, secretar de stat la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, prezintă în Parlament proiectul de lege privind modificarea Legii horticulturii.

Proiectul prevede completarea Legii horticulturii cu noi criterii pentru stabilirea termenului de intrare pe rod. Acesta va fi determinat în funcție de sistemul de cultură, caracteristicile soiului și portaltoiului, precum și de materialul săditor utilizat. Punerea pe rod și recepționarea plantațiilor horticole în primul an de vegetație se vor face conform regulamentelor aprobate de Guvern.

Potrivit Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare, autorul proiectului, noile reguli vor adapta legislația la condițiile actuale de producere și vor ajuta producătorii agricoli să valorifice mai eficient investițiile în sectorul horticol.

Proiectul prevede și eliminarea din Legea horticulturii a prevederilor referitoare la Oficiul Horticol, inclusiv cele privind organizarea, funcționarea și finanțarea acestuia. Responsabilitățile privind elaborarea și implementarea politicilor în domeniul horticulturii vor reveni în continuare autorităților și instituțiilor publice competente.

Potrivit autorilor, măsura va evita dublarea atribuțiilor administrative și costurile suplimentare pentru producătorii și exportatorii de produse horticole.

UPDATE 15:40 După mai bine de cinci ore, proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale a fost susținut în prima lectură de 54 de deputați.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Ministerul Finanțelor și are drept scop îmbunătățirea mecanismelor de aplicare a legislației, eliminarea normelor susceptibile de interpretări neuniforme și consolidarea unui cadru normativ mai accesibil și mai eficient. Documentul conține inclusiv propuneri ale autorităților publice, ale mediului de afaceri, ale asociațiilor profesionale, precum și ale contribuabililor, potrivit Parlamentului.

În ceea ce privește impozitarea persoanelor fizice, autorii propun majorarea scutirii personale de la 29 700 la 40 020 de lei.

Proiectul de lege conține prevederi care se referă la impozitarea persoanelor juridice și a celor fizice care desfășoară activitate de întreprinzător. Impozitul pe venit al gospodăriilor țărănești va fi uniformizat cu cel al întreprinderilor individuale și va crește de la 7% la 12%.

Proiectul prevede instituirea unei taxe de viciu pentru participarea la jocurile de noroc și loterii. Organizatorii acestei activități vor vira o taxă de 6% în momentul încasării mijloacelor bănești depuse pentru suplinirea conturilor de joc sau pentru vânzarea biletelor. Detalii AICI.

UPDATE 13:40 Deputații adresează în continuare întrebări ministrei Finanțelor cu referire la proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027.

UPDATE 11:50 A început sesiunea de întrebări privind prevederile proiectului politicii fiscale pentru anul 2027.

UPDATE 11:20 Deputații examinează în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale pentru anul 2027, prezentat de ministra Finanțelor, Victoria Belous.

Proiectul politicii fiscale pentru anul 2027 a fost aprobat de Guvern marți, 8 septembrie. Potrivit documentului, impactul bugetar pozitiv direct al măsurilor este estimat la circa 5,1 miliarde de lei, dintre care 820 de milioane de lei din impozitul pe venit, 1,6 miliarde de lei din TVA și 2,7 miliarde de lei din accize.

Politica fiscală este propusă, în mare parte, să intre în vigoare pentru anul 2027, cu excepția TVA-ului la colete, pentru care propunerea este să intre în vigoare la 1 octombrie anul acesta.

UPDATE 11:18 Parlamentul a susținut ordinea de zi a ședinței.

UPDATE 10:35 Deputații aprobă ordinea de zi a ședinței.

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