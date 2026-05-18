Maia Sandu este așteptată la Praga, Strasbourg și Haga. Programul vizitelor externe ale șefei statului

Președinta Maia Sandu va efectua, în perioada 19–21 mai, o serie de vizite în mai multe orașe europene. Șefa statului va participa la conferința GLOBSEC, după care se va deplasa la Strasbourg, unde va lua parte la ședința plenară a Parlamentului European și va fi decorată cu Ordinul European de Merit. Agenda include și o vizită de lucru în Țările de Jos.

Conform unui comunicat de presă emis de Președinție, pe 19 mai, la Strasbourg, unde Parlamentul European își desfășoară sesiunea plenară, președinta va purta discuții cu președinta Parlamentului European, Roberta Metsola și reprezentanții grupurilor politice: Partidul Popular European (PPE), Alianța Progresistă a Socialiștilor și Democraților (S&D), Conservatorii și Reformiștii Europeni (ECR), Renew Europe, Verzii/Alianța Liberă Europeană (Verzi/ALE).

Totodată, președinta Maia Sandu va fi decorată cu Ordinul European de Merit, distincție instituită de Parlamentul European cu ocazia marcării a 75 de ani de la Declarația Schuman, acordată personalităților care „au contribuit semnificativ la promovarea valorilor europene și la consolidarea proiectului european”.

Pe 20 mai, Președinta se va afla într-o vizită de lucru în Țările de Jos, unde se va întâlni cu prim-ministrul Rob Jetten și cu ministrul de externe Tom Berendsen. La finalul întrevederii cu prim-ministrul Rob Jetten, cei doi oficiali vor susține declarații de presă comune.

Pe 21 mai, la invitația Președintelui Republicii Cehe, Petr Pavel, Maia Sandu va participa la Forumul Globsec de la Praga, „una dintre cele mai importante platforme internaționale dedicate securității și politicii externe”.

„În marja evenimentului, președinta va avea o întrevedere bilaterală cu președintele Pavel și va susține o intervenție despre experiența Republicii Moldova în a proteja democrația și a rezista ingerințelor străine”, conform notei informative emise de instituție.

Președinția a punctat că vizitele din această săptămână „au drept scop să avanseze interesele cetățenilor de a construi o țară sigură și prosperă prin parteneriate și viitoarea apartenență la Uniunea Europeană”.