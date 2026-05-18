Ambasada României, despre scandalul votului acordat de R. Moldova la Eurovision: „Susținerea autentică a publicului transmite mai mult”

Ambasada României la Chișinău a reacționat după nemulțumirile provocate de punctajul acordat de juriul din R. Moldova în finala Eurovision 2026, subliniind că „muzica continuă să construiască punți între oameni, dincolo de orice clasament stabilit de un juriu”.

Reacția vine după ce reprezentanta României, Alexandra Căpitănescu, clasată pe locul trei în finala concursului, a primit doar trei puncte din partea juriului moldovean, în timp ce Polonia a obținut punctajul maxim, Israelul – 10 puncte, iar Ucraina nu a primit niciun punct.

În reacția sa, Ambasada a evidențiat susținerea oferită de publicul din R. Moldova reprezentantei României, care i-a acordat punctajul maxim – 12 puncte. „(…)Muzica reușește să apropie oameni, emoții și comunități dincolo de orice clasament stabilit de un juriu. Ne-am bucurat să vedem cât de multă susținere a primit reprezentanta României în Republica Moldova, din partea unui public care a trăit cu sinceritate și entuziasm fiecare moment al competiției”.

„Dincolo de punctaje, reacția oamenilor, a cetățenilor, a spus multe despre această apropiere firească, despre emoția împărtășită și despre legăturile care continuă să unească oamenii de pe ambele maluri ale Prutului. Uneori, susținerea autentică a publicului transmite mai mult decât orice clasament și arată cât de puternice sunt conexiunile construite prin limbă, cultură și emoție comună. Dincolo de voturi și de diferențele dintre preferințele publicului și cele ale juriilor, cel mai important rămâne faptul că muzica continuă să construiască punți între oameni”, se arată în comunicatul Ambasadei, care și-a continuat mesajul cu felicitări pentru participanți, inclusiv pentru Satoshi, reprezentantul Moldovei, clasat pe locul 8.

Juriul din R. Moldova pentru finala Eurovision 2026 a fost constituit din șapte membri:

Andrei Zapșa, director general adjunct pentru dezvoltare al Companiei „Teleradio-Moldova”;

Pavel Orlov, interpret, finalist în etapa națională Eurovision 2026;

Stanislav Goncear

Cătălina Solomac, interpretă, finalistă în etapa națională Eurovision 2026;

Corina Caireac

Ilona Stepan, dirijor;

Victoria Cușnir, realizatoare de emisiuni la Radio Chișinău.

Juriul din R. Moldova a oferit punctaj maxim (12 puncte) pentru reprezentantul Poloniei. Un punct a mers către Italia, iar țara vecină, Ucraina, nu a primit niciun punct din partea juriului R. Moldova. Restul punctelor au fost oferite în ordinea următoare: