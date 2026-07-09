LIVE Ședința Parlamentului: proiectele energetice de interes strategic vor fi autorizate în regim prioritar

Parlamentul s-a întrunit joi, 9 iulie, în ședință plenară. Deputații vor examina 15 proiecte de lege, dintre care nouă vizează armonizarea legislației R. Moldova cu normele Uniunii Europene.

În cadrul ședinței plenare, Parlamentul urmează să ratifice Convenția privind instituirea Comisiei internaționale de reclamații pentru Ucraina.

Deputații vor opera modificări legislative „care urmăresc consolidarea eticii profesionale și modernizarea managementului resurselor umane în administrația publică centrală”, conform autorilor proiectului.

Pe ordinea de zi figurează și proiecte de lege care vizează piața vehiculelor rutiere, precum și inițiativa care prevede suspendarea automată a înmatriculării vehiculelor cu defecțiuni periculoase sau cu inspecția tehnică expirată.

UPDATE 14:16 Parlamentarii și-au luat o pauză. Aceștia vor reveni la examinarea subiectelor din agendă la ora 15:30.

UPDATE 14:06 În legislația națională va fi instituit un mecanism de coordonare și autorizare a proiectelor de infrastructură energetică de interes strategic, care va oferi un regim prioritar proiectelor dezvoltate în parteneriat cu statele membre ale Uniunii Europene. Proiectul de lege care conține aceste măsuri a fost votat în prima lectură de Parlament.

Potrivit proiectului, Legea cu privire la energetică va fi completată cu un capitol distinct dedicat proiectelor „de interes comun și reciproc”. Ca urmare, va fi instituit un regim juridic special pentru infrastructura energetică strategică și va fi reglementată procedura de autorizare coordonată și accelerată pentru acest tip de proiecte. Astfel, va fi desemnat un punct unic de contact, vor fi stabilite termene maxime pentru etapele procedurii de autorizare și vor fi introduse mecanisme de coordonare și monitorizare interinstituțională, potrivit autorilor proiectului din cadrul Ministerului Energiei.

„Aceste propuneri legislative vor reduce durata procedurilor administrative, vor preveni blocajele și vor asigura predictibilitatea procesului investițional. În prezent, autorizarea proiectelor energetice de interes comun durează, în medie, aproximativ trei ani, în funcție de complexitatea acestora, iar procedura implică mai multe instituții”, se arată în nota de fundamentare.

Proiectul de lege va fi propus Parlamentului spre examinare în lectura a doua. După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial.

UPDATE 12:40 Parlamentul a aprobat în prima lectură un proiect de lege care stabilește cum vor fi prelucrate datele cu caracter personal în cadrul prevenirii și combaterii infracțiunilor. Documentul aliniază legislația Republicii Moldova la normele Uniunii Europene.

Proiectul, elaborat de Ministerul Justiției, stabilește modul în care organele de urmărire penală, procuraturile, instanțele de judecată și alte autorități competente vor putea colecta, utiliza și stoca date cu caracter personal în cadrul prevenirii și combaterii infracțiunilor, investigării faptelor penale, desfășurării urmăririi penale sau executării pedepselor.

Noile reguli se vor aplica pe tot parcursul procesului penal, de la înregistrarea unei sesizări și verificările preliminare până la desfășurarea urmăririi penale, aplicarea măsurilor procesuale, efectuarea măsurilor speciale de investigație și recuperarea bunurilor provenite din infracțiuni.

Legea va reglementa și prelucrarea datelor de către instanțele de judecată și alte autorități atunci când acestea exercită controlul asupra procedurilor penale. Totodată, prevederile se vor aplica și la examinarea sesizărilor depuse de avertizorii de integritate.

Proiectul prevede obligații suplimentare pentru autoritățile care prelucrează date cu caracter personal. Acestea vor trebui să adopte măsuri pentru protejarea informațiilor, să păstreze evidența tuturor operațiunilor de prelucrare, să desemneze un responsabil cu protecția datelor și să publice pe pagina oficială datele de contact ale operatorului responsabil.

Cetățenii vor putea solicita informații pentru a afla dacă datele lor au fost prelucrate. Dacă răspunsul este pozitiv, aceștia vor avea dreptul să acceseze datele și să primească explicații privind modul în care sunt utilizate.

Autoritățile vor putea refuza o astfel de solicitare dacă divulgarea informațiilor ar afecta o anchetă în desfășurare. Persoanele care consideră refuzul nejustificat vor putea sesiza Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau se vor putea adresa instanței de contencios administrativ.

Proiectul mai prevede că autoritățile vor fi obligate să coopereze cu Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal și să îi pună la dispoziție, la cerere, evidențele privind prelucrarea datelor. În cazul constatării unor încălcări sau al nerespectării măsurilor dispuse, instituția va putea aplica amenzi de până la 2 milioane de lei.

UPDATE 12:10 Șoferii care vor circula cu mașini fără inspecție tehnică periodică valabilă sau cu defecțiuni riscă să rămână cu înmatricularea vehiculului suspendată automat, să fie amendați și chiar să le fie ridicate plăcuțele de înmatriculare. Parlamentul a adoptat în lectura a doua, joi, 9 iulie, un proiect de lege care introduce acest mecanism, „cu scopul de a spori siguranța rutieră și de a preveni accidentele provocate de starea tehnică necorespunzătoare a vehiculelor”, spun parlamentarii.

UPDATE 12:00 Indemnizațiile de maternitate și paternitate au fost incluse în categoria perioadelor necontributive asimilate stagiului de cotizare în sistemul public de pensii. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege votat de Parlament în lectura a doua.

Proiectul de lege mai prevede introducerea în Codul muncii a noțiunii de salariat cu responsabilități familiale, măsură care va oferi angajaților garanții suplimentare. Potrivit documentului, salariatul cu responsabilități familiale este persoana care îngrijește, întreține sau acordă asistență ori sprijin financiar unui membru al familiei, inclusiv unei persoane cu dizabilități aflate la întreținere. Introducerea acestei noțiuni în legislația națională va institui garanții juridice suplimentare în domeniul raporturilor de muncă și al protecției sociale.

De asemenea, proiectul de lege reglementează o serie de garanții specifice, inclusiv în ceea ce privește munca pe timp de noapte. Astfel, părinții singuri care au copii cu vârsta de până la 16 ani vor putea fi antrenați în ture de noapte doar cu acordul lor scris. Până în prezent, această prevedere se aplica angajaților care au copii cu vârsta de până la 4 ani sau copii cu dizabilități.

Modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la data publicării în Monitorul Oficial.

Potrivit legislației, concediul de maternitate are o durată de cel puțin 126 de zile calendaristice, aceasta fiind extinsă în cazul nașterilor complicate sau multiple. De asemenea, concediul paternal se acordă pentru o perioadă de până la 15 zile calendaristice.

UPDATE 11:25 Cadrul normativ privind contractele de garanție financiară va fi armonizat cu legislația Uniunii Europene. Parlamentul a adoptat un proiect de modificare a Legii cu privire la contractele de garanție financiară.

Inițiativa legislativă a fost elaborată de Banca Națională a Moldovei și transpune integral în legislația națională Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de garanție financiară.

Proiectul face parte din măsurile prevăzute în Programul național de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană pentru anii 2025–2029.

UPDATE 11:18 Republica Moldova se va integra în sistemul european de coordonare a securității sociale. Parlamentul a votat în lectura a doua un proiect de lege ce creează cadrului juridic necesar pentru coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru schimbul electronic de date cu statele membre ale Uniunii Europene.

Noile prevederi permit Republicii Moldova să se pregătească pentru aplicarea regulamentelor europene privind coordonarea sistemelor de securitate socială și pentru conectarea la Sistemul Electronic de Schimb de Informații privind Securitatea Socială (EESSI).

Această platformă este utilizată de toate statele membre ale Uniunii Europene, de statele Spațiului Economic European, de Confederația Elvețiană și de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru schimbul rapid și securizat de informații în domeniul protecției sociale.

UPDATE 11:12 După aproape o oră de propuneri de modificare a ordinii de zi, toate respinse de majoritatea parlamentară, agenda ședinței a fost aprobată cu votul a 53 de deputați PAS.

UPDATE 11:04 Nici propunerea privind audierea procurorului general despre salariile unor angajați la stat nu a întrunit numărul necesar de voturi.

UPDATE 10:57 Majoritatea parlamentară a respins și propunerea de audiere a directorului Agenției Servicii Publice, Mircea Eșanu.

UPDATE 10:43 Deputatul Burduja (PSRM) a cerut audierea ministrului Energiei și a directorului ANRE. Nici această propunere nu a fost inclusă pe ordinea de zi pentru că a întrunit doar 39 de voturi.

UPDATE 10:39 Nici propunerea privind audierea miniștrilor Sănătății și Educației cu privire la starea blocurilor alimentare din spitale și școli nu a întrunit sprijinul majorității parlamentare.

UPDATE 10:38 De asemenea, a fost propusă audierea directorului ANRE pe subiectul alimentării cu apă în nordul țării. Din nou, doar 39 de parlamentari au votat „pentru”.

UPDATE 10:35 O altă propunere a vizat audierea secretarului general al Guvernului, Alexei Buzu, pe subiectul reformei administrației publice locale. Doar 39 de deputați au susținut propunerea.

UPDATE 10:33 Nici audierea ministrului Energiei nu a fost susținută de majoritatea deputaților.

UPDATE 10:33 Propunerea deputatului fracțiunii „Partidul Nostru” privind audierea ministrei Afacerilor Interne, Daniela Misail-Nichitin, nu a întrunit numărul necesar de voturi. Deputații au solicitat audierea acesteia în legătură cu majorarea vârstei de pensionare a angajaților MAI.

UPDATE 10:25 Deputata fracțiunii „Partidul Nostru”, Elena Grițco, a anunțat că va propune un proiect de lege pentru eliminarea imunității parlamentare.

UPDATE 10:22 Deputata Ana Calinici a salutat, din partea majorității parlamentare, faptul că R. Moldova a fost invitată să-și prezinte poziția de negociere privind Clusterul 6 – Relații externe.

UPDATE 10:20 Ședința a început cu o întârziere de 20 de minute. În sală sunt 92 de deputați.