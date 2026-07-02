LIVE Deputații s-au întrunit în ședință: Cadrul legal existent privind arbitrajul va fi înlocuit. Parlamentul a votat noua lege în prima lectură

Deputații s-au întrunit joi, 2 iulie, în ședință plenară. Pe agenda aprobată de Biroul permanent al Parlamentului figurează mai multe proiecte propuse pentru examinare în prima lectură. În ședință și-au făcut prezența 97 de parlamentari.

Deputații vor examina numirea deputatei Victoria Belous în funcția de președintă a Comisiei economie, buget și finanțe, după demisia lui Radu Marian, inițiative pentru prevenirea escrocheriilor telefonice și blocarea apelurilor suspecte, precum și modificări legislative care prevăd că persoanele condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței vor fi anunțate din oficiu în căutare.

Vor mai fi examinate proiectele privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor acestuia, consolidarea mecanismului de protecție în domeniul avertizărilor de integritate.

UPDATE 13:00 Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege prin care propune constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat. Anunțul a fost făcut joi, 2 iulie, de către deputata Doina Gherman, a doua zi după ce președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”.

UPDATE 12:50 Parlamentul a votat în prima lectură proiectul noii legi cu privire la arbitraj. Proiectul de lege a fost elaborat de Ministerul Justiției, cu sprijinul Grupului de lucru pentru îmbunătățirea cadrului normativ în materia arbitrajului, din care fac parte arbitri, avocați și reprezentanți ai mediului de afaceri, conform Parlamentului.

„Noua lege va reuni într-un singur act normativ reglementările privind arbitrajul intern și arbitrajul comercial internațional, înlocuind cadrul legal existent. Reforma urmărește uniformizarea legislației, eficientizarea procedurilor arbitrale și consolidarea rolului arbitrajului ca metodă alternativă de soluționare a litigiilor”, spun deputații.

Totodată, proiectul urmărește „transformarea arbitrajului într-un mecanism modern, mai rapid și mai previzibil pentru soluționarea litigiilor, contribuind la apropierea Republicii Moldova de standardele europene și internaționale și la consolidarea atractivității țării ca destinație pentru investiții și afaceri”.

Printre principalele noutăți ale proiectului se numără transpunerea integrală a prevederilor Legii-model UNCITRAL, consolidarea autonomiei procedurilor arbitrale, instituirea unui cadru modern pentru aplicarea măsurilor provizorii, precum și simplificarea executării hotărârilor arbitrale.

Adoptarea noii legi este un angajament asumat de Republica Moldova în procesul de aderare la Uniunea Europeană și este prevăzută în Programul Național de aderare pentru anii 2025–2029, precum și în alte documente strategice.

Proiectul urmează să fie examinat de Parlament în lectura a doua. După adoptare, noua lege cu privire la arbitraj va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027.

UPDATE 12:40 Suspendarea condiționată a executării pedepsei nu va putea fi aplicată pentru formele agravante ale traficului de ființe umane. Prevederea se regăsește în proiectul de lege privind prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și protejarea victimelor, votat de Parlament în prima lectură.

UPDATE 12:20 Republica Moldova va reglementa prin lege funcționarea sistemului eCall, care va apela automat numărul unic de urgență 112 în cazul unui accident rutier, atât pe teritoriul țării, cât și în orice stat membru al Uniunii Europene. Parlamentul a susținut, în prima lectură, proiectul de modificare a Legii cu privire la organizarea și funcționarea Serviciului 112.

Proiectul introduce în legislație noțiunile esențiale legate de eCall, ca parte componentă a Sistemului informațional automatizat 112 (SIA 112), interoperabil la nivelul Uniunii Europene.

UPDATE 12:00 Serviciul Fiscal de Stat din Republica Moldova va putea face ”schimb automat de informații” despre un număr mai mare de categorii de conturi financiare cu instituțiile similare din diferite țări. Parlamentul a adoptat un proiect de lege care prevede acest lucru.

Proiectul de lege a fost elaborat în baza amendamentului la Acordul multilateral al autorităților competente pentru schimbul automat de informații privind conturile financiare, semnat la începutul acestui an și ratificat recent de Parlament. Documentul reglementează noile categorii de informații ce vor fi schimbate între autoritățile competente din statele membre ale Forumului Global OCDE și prevede că transmiterea datelor de către societățile de monedă electronică către Serviciul Fiscal de Stat, în conformitate cu prevederile Acordului, nu constituie o încălcare a secretului profesional.

„Totodată, inițiativa legislativă actualizează cadrul juridic existent în raport cu evoluțiile piețelor financiare și cu noile riscuri fiscale, inclusiv cele generate de activele digitale precum criptomonedele. Printre noutăți se numără includerea titularilor de conturi și a conturilor raportabile în categoria informațiilor care pot face obiectul schimbului automat”, scriu autorii proiectului.

Noile norme de raportare și precauție vor intra în vigoare la 1 ianuarie 2027, iar entitățile vizate vor aplica cerințele actualizate și vor raporta informațiile corespunzătoare începând cu anul 2028.