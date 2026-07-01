Condamnații care lipsesc de la pronunțarea sentinței vor fi dați automat în căutare

Persoanele condamnate care lipsesc de la pronunțarea sentinței vor fi anunțate din oficiu în căutare, iar evadarea din arestul la domiciliu va deveni infracțiune. Măsurile fac parte dintr-un proiect de lege care urmează să fie examinat în prima lectură de Parlament. Raportul la proiectul de lege care prevede aceste măsuri a fost aprobat în ședința de astăzi a Comisiei juridice, pentru numiri și imunități pe 1 iulie.

Documentul a fost elaborat de Ministerul Justiției. Autorii spun că acesta are drept scop „eliminarea unor disfuncționalități care pot apărea între momentul dispunerii măsurilor procesuale de constrângere și faza de executare a pedepsei” și că „se urmărește asigurarea unei coerențe între măsurile preventive și cele de executare a pedepsei”.

„Una dintre modificările propuse obligă instanța de judecată să dispună, din oficiu, anunțarea în căutare a persoanei condamnate care lipsește de la pronunțarea sentinței, cu aplicarea concomitentă a consemnului. Măsura va reduce riscul ca persoana condamnată să profite de intervalul de timp pentru a se ascunde sau pentru a părăsi țara”, spun autorii proiectului.

O altă propunere prevede completarea Codului penal și a Codului de procedură penală prin incriminarea faptei de evadare din arestul la domiciliu. În prezent, Codul penal sancționează doar evadarea din locurile de detenție. Modificarea va oferi organelor de drept temeiul legal pentru efectuarea percheziției persoanei imediat după constatarea încălcării, permițând autorităților să intervină mai rapid și să aplice procedurile prevăzute de lege, inclusiv măsuri speciale de investigație. „Această inadvertență legislativă generează un vid de reglementare care împiedică aplicarea unor sancțiuni penale proporționale în cazurile de încălcare a măsurii arestării la domiciliu, afectând grav autoritatea hotărârilor judecătorești și siguranța procesului penal”, se menționează în nota de fundamentare a inițiativei legislative.

De asemenea, proiectul extinde aplicarea monitorizării electronice în cazul obligației de a nu părăsi localitatea sau țara, precum și în cazul eliberării provizorii sub control judiciar.

Autorii propun și majorarea cuantumului garanției depuse de organizații. În prezent, aceasta este egală cu valoarea garanției depuse de persoanele fizice, fiind cuprinsă între 15 000 și 50 000 de lei. Potrivit notei de fundamentare, această „disproporționalitate favorizează utilizarea formală a garanției unei organizații în detrimentul garanției personale, fără a oferi statului garanții patrimoniale suficiente raportate la riscul de eschivare a inculpatului”. Prin urmare, se propune să fie majorat cuantumul garanției depuse de organizații și stabilit între 50 000 și 150 000 de lei.

Cauțiunile vor fi gestionate de Agenția de Recuperare a Activelor Infracționale, prin intermediul Sistemului Informațional Automatizat „Registrul activelor infracționale confiscate”.

O altă măsură propusă este integrarea în legislația procesual-penală a instituției consemnului, în ambele sale forme – de informare și la frontieră. Astfel, va fi asigurată interoperabilitatea între organele judiciare și instituțiile administrative.

După adoptare, modificările legislative vor intra în vigoare la trei luni de la publicarea lor în Monitorul Oficial.