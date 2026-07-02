DOC Fracțiunea PAS propune constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat

Fracțiunea Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) a înregistrat un proiect de lege prin care propune constituirea unei Comisii parlamentare de anchetă privind activitatea întreprinderilor de stat. Anunțul a fost făcut joi, 2 iulie, de către deputata Doina Gherman, a doua zi după ce președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”.

Comisia de anchetă va prezenta Parlamentului, în termen de 60 de zile de la data constituirii, un raport privind rezultatele activității sale, concluziile formulate şi recomandările necesare, potrivit proiectului înregistrat.

„Aceasta va examina modul în care sunt gestionate întreprinderile de stat și fondurile publice, va identifica eventualele nereguli și va formula recomandări pentru îmbunătățirea administrării acestora.

Din comisie vor face parte reprezentanți ai tuturor fracțiunilor parlamentare – atât ai majorității, cât și ai opoziției – pentru a asigura o analiză echilibrată și obiectivă”, a spus Gherman într-o postare pe Facebook.

De asemenea, conform documentului, Raportul Comisiei de anchetă va include, după caz, propuneri privind:

perfecționarea legislației în domeniul întreprinderilor de stat, administrarea şi deetatizarea proprietății publice;

instituirea unor mecanisme de control a activității întreprinderilor de stat;

identificarea unor soluții pentru angajații întreprinderilor aflate în proces de insolvabilitate.

Pe 1 iulie, în cadrul unei conferințe de presă, președinta Maia Sandu a anunțat un pachet de măsuri pentru reformarea administrării întreprinderilor de stat, în urma scandalului de la Î.S. „Moldatsa”. Printre acestea se numără controale privind cheltuirea banilor publici, verificarea de către SIS și CNA a candidaților la funcții de conducere, sancționarea celor care au încălcat legea în cadrul unei „curățenii generale” și evaluarea tuturor contractelor de consultanță finanțate din asistență externă.

„Pe termen scurt, e nevoie de un control al tuturor întreprinderilor pentru a verifica cum se folosesc banii, și aici mă refer în special la salarizare și la achiziții publice”, a declarat șefa statului. Aceasta s-a adresat cu o solicitare publică instituțiilor de control precum CNA și FISC.

„Să verifice cu rigurozitate legalitatea acestor acțiuni și decizii indiferent de partid, rudenie sau alte legături. Nimic nu poate fi paravan pentru justificarea abuzurilor și orice sumă, obținută nemeritat sau prin abuz, trebuie să fie întoarsă statului. Toți cei care au greșit trebuie să răspundă”, a menționat Maia Sandu.

În seara zilei de marți, 30 iunie, președintele Parlamentului, Igor Grosu, s-a adresat cetățenilor și a declarat că Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) „își cere scuze de la cetățeni pentru greșelile comise și își asumă responsabilitatea pentru erorile instituționale și umane făcute în gestionarea Moldatsa”. Totodată, acesta a afirmat că investigația jurnalistică realizată de Ziarul de Gardă „a fost o lecție dură, care le-a arătat unde au greșit și unde sunt vulnerabilitățile în sistem”.

Totodată, Igor Grosu a anunțat că, marți, 30 iunie, Anastasia Taburceanu a rămas fără calitatea de membră a Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS), iar Mihai Bondari, Petru Bondari și Lilia Coică au fost excluși din formațiune. În același timp, liderul PAS a declarat că solicită Guvernului demiterea lui Petru Bondari din funcția de director al întreprinderii de stat „Metalferos”.

ZdG a publicat joi, 18 iunie, o investigație în care arată că Dumitru Vangheli, șeful Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, cu un salariu de circa 110 mii de lei lunar, a inclus informații false în CV-ul cu care a câștigat funcția în urma unui concurs organizat de Agenția Proprietății Publice în 2025. Vangheli a indicat în documentul publicat pe site-urile unor instituții publice că a obținut licența de pilot la una dintre cele mai mari academii private de pilotaj din Canada, iar imediat după asta a muncit timp de doi ani în calitate de pilot pe avioane de linie la Air Canada, una dintre cele mai mari companii aeriene din lume. Ambele informații nu corespund însă realității, conform unor răspunsuri obținute de ZdG, inclusiv de la Air Canada.

După ancheta ZdG, Vangheli a fost suspendat din funcție și apoi demis.