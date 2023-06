După ce a fost sancționat de Canada pentru destabilizarea R. Moldova, Veaceslav Platon își anunță revenirea în politică

Controversatul om de afaceri Veaceslav Platon, care este cercetat în mai multe dosare penale, inclusiv pentru spălare de bani, susține că va „intra” în politică, în urma includerii lui în lista de sancțiuni a Canadei pentru acțiuni de destabilizare a R. Moldova.

În reacție la anunțul sancționării sale de către Canada, Platon a spus că se va adresa Parlamentului Canadei pentru a forma „o comisie de anchetă cu privire la implicarea oficialilor canadieni în acțiuni de șantaj la adresa sa”.

„Nicio acțiune și nicio presiune nu mă vor face să renunț la drepturile asupra bunurilor mele furate și la apărarea intereselor mele (…). Toată viața mea am evitat să mă implic în politică. Am considerat-o o afacere murdară și ingrată. Rezultatul a fost ascensiunea la putere a tot felul de netrebnici, ticăloși și mincinoși. Eu însumi am avut mult de suferit din această cauză. Așadar, nu am de ales decât să intru eu însumi în politică și să încerc să transform țara într-un stat modern, avansat, în care se va vorbi despre sărăcie și mizerie ca despre un trecut îndepărtat (…)”, a scris Veaceslav Platon pe rețele de socializare.