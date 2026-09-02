O nouă procedură pentru selectarea candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale? Un proiect de lege a fost înregistrat la Parlament după un aviz al Comisiei de la Veneția

Parlamentul a înregistrat un proiect de lege care-și propune „reglementarea expresă a procesului de selectare a candidaților la funcția de judecător al Curții Constituționale, anterior desemnării acestora”. Potrivit autorului proiectului, documentul a fost întocmit în conformitate cu recomandările Comisiei de la Veneția.

Conform agendei Comisiei juridice, pentru numiri și imunități, membrii acesteia urmează să examineze proiectul de lege la ședința de joi, 3 septembrie.

Care este procedura de selecție propusă în proiect?

Potrivit notei de fundamentare a proiectului de lege, procedura de selectare a candidaților la funcția de judecător constituțional, se va desfăşura în mod uniformizat, dar independent de către fiecare autoritate competentă: Parlament, Guvern şi Consiliul Superior al Magistraturii.

„Fiecare autoritate va asigura publicitatea procedurii, fiind obligată, conform proiectului legii, de a publica pe pagina sa web oficială a anunțului privind inițierea procedurii de selectare, cerințele înaintate față de candidați şi termenul limită de depunere a actelor de participare”, se arată în notă.

O etapă următoare o constituie consultarea publică şi verificarea integrității candidaților cu publicarea CV-urilor şi acordarea unui „termen rezonabil pentru ca societatea civilă, mass-media sau alte părți interesate să trimită informații documentate despre eligibilitatea, incompatibilitățile sau integritatea candidaților”.

Una din etapele proceduri de selectare va fi interviul, care va fi desfășurat după expirarea termenului acordat persoanelor interesate pentru prezentarea informațiilor privind eligibilitatea, incompatibilitatea sau integritatea candidaților. In cadrul audierii vor putea fi discutate, inclusiv, informațiile din actele prezentate de candidați şi de persoanele interesate, precum şi motivația acestora de a accede în funcția de judecător al Curții Constituționale.

Etapa finală a procedurii de selectare va reprezenta publicarea rezultatelor acesteia pe pagina web oficială a autorității competente şi numirea candidatului la funcția de judecător al Curții Constituționale.

Ce spune Comisia de la Veneția?

Potrivit proiectului de lege, Comisia de la Veneția în avizul său a subliniat că numirea judecătorilor Curții Constituționale este o prerogativă suverană a organelor de numire şi reflectă încrederea acordată candidaților. „Prin urmare, acest proces nu poate fi echivalat cu procesul de selecție birocratic, pur bazat pe merit, aplicabil funcționarilor publici”.

„În acelaşi timp, Comisia de la Veneția statuează că legea nu prevede niciun criteriu care să asigure transparența procesului de selectare şi numire a judecătorilor Curții Constituționale de către autoritățile competente: Parlament, Guvern şi Consiliul Superior al Magistraturii, iar introducerea anumitor criterii menite să promoveze transparența ar spori semnificativ încrederea publicului în Curtea Constituțională, fără a submina independența justiției sau caracterul suveran al procesului de numire”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

În document se precizează că în avizul său, Comisia de la Veneția a recomandat ca prevederile legale să includă reglementări specifice pentru a consacra principiul transparenței în procesul de nominalizare a judecătorilor Curții Constituționale.