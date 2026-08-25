DOC „Limitarea participării publice a cetățenilor la procesul decizional este un pas înapoi pentru democrație și nu trebuie tolerat”. Apel public al societății civile privind modificările legislative care limitează participarea publică

Mai multe organizații ale societății civile atrag atenția asupra unor modificări legislative recente care ar limita modul în care cetățenii pot contribui la procesul decizional, inclusiv prin eliminarea posibilității de formula verbal recomandări în cadrul consultărilor publice. Un apel în acest sens a fost publicat marți, 25 august, de către Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Astfel, organizațiile semnatare, printre care Asociația Presei Independente (API), Asociația Promo-LEX, Centrul de Politici și Reforme și Centrul pentru Jurnalism Independent, solicită Parlamentului să revizuiască prevederile, să restabilească posibilitatea formulării recomandărilor verbale și să asigure consultări repetate atunci când proiectele sunt modificate substanțial. Totodată, președinta Maia Sandu este îndemnată să nu promulge Legea privind participarea publică în forma adoptată.

„Aceasta nu este doar o problemă de ordin tehnic. Pentru multe persoane, inclusiv vârstnici, persoane cu dizabilități, cetățeni cu competențe digitale reduse sau locuitori din comunități rurale, intervenția verbală poate fi cea mai accesibilă formă de participare. Dacă opiniile exprimate în ședințe nu mai sunt tratate drept recomandări, consultarea riscă să devină o simplă formalitate.

Modificările introduse de deputați reduc și obligația autorităților de a organiza consultări repetate atunci când proiectele normative sunt modificate substanțial. În plus, aceste schimbări nu au fost consultate public, deși afectează direct regulile prin care cetățenii și societatea civilă participă la luarea deciziilor.

Aceste schimbări vin într-un moment în care R. Moldova și-a asumat, inclusiv în procesul de integrare europeană, consolidarea transparenței, participării societății civile și caracterului incluziv al consultărilor publice. În acest context, restrângerea mecanismelor de participare reprezintă un pas în direcția opusă (…).

Democrația nu înseamnă doar dreptul de a vorbi, ci și obligația autorităților de a asculta și de a lua în considerare opiniile exprimate. Participarea publică trebuie să rămână accesibilă, incluzivă și efectivă, nu doar formală”, se menționează într-un comunicat al CRJM.

Potrivit CRJM, prin amendamentul deputatului PAS Vasile Grădinaru, din 24 august 2026, la proiectul legii privind participarea publică în procesul decizional, s-a propus și s-a acceptat, excluderea posibilității înaintării recomandărilor în formă verbală, în cadrul ședințelor de consultare publică și examinarea acestora de către autorități.

„Argumentele prezentate verbal de autor în cadrul ședinței Comisiei juridice pentru numiri și imunități țin de presupunerea că «recomandările ar putea fi viciate, ca urmare a preluării inexacte» și că ar fi «un volum imens de lucru, complicat de făcut». Avizul Direcției General Juridice a Secretariatului Parlamentului la proiect mai argumentează că permiterea recomandările verbale „ar putea oferi un avantaj nejustificat celor care nu depun efortul intelectual de a structura o propunere legislativă coerentă”.

Aceste argumente nu doar nu pot asigura trecerea testului proporționalității în raport cu dreptul de participare publică, dar și denaturează însăși principiile participării publice și denotă o lipsă a înțelegere a participării publice de către autori. Prin același amendament, a fost propusă limitarea cazurilor de efectuare a consultărilor publice repetate în cazul introducerii elementelor noi sau revizuirea semnificativă a soluțiilor normative inițiale-doar la situațiile «care afectează conținutul sau efectele soluțiilor supuse consultării publice». Această propunere contravine Legii 100/2017, care prevede repetarea avizării, expertizării și consultării publice dacă mai mult de 30% din textul proiectului este modificat.

Amendamentul a fost acceptat integral, iar în ședința plenară din 25 august 2026 proiectul a fost votat în lectura a II-a, cu 59 de voturi, fiind susținut atât de majoritatea parlamentară, cât și de unii deputați din opoziție”, se spune în document.

Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional, care urmează să fie înlocuită de Legea participării publice, permite în prezent înaintarea recomandărilor în formă verbală și obligă autoritățile să le reflecte în procesele-verbale.

Organizații semnatare:

Asociația Promo-LEX

Centrul de Politici și Reforme

Centrul pentru Jurnalism Independent

Platforma Națională a Tinerilor pentru Participare Activă

Institutul pentru Politici și Reforme Europene

Laboratorul de Inițiative pentru Dezvoltare „LID Moldova”

AO Primăria Mea

Coaliția Sectorului Cultural Independent din Republica Moldova

AO Academia AI-Viziune pentru Democrație și Integrare Europeană

Keystone Moldova

Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)

Asociația „Women for Justice”

Fundația Soros Moldova

Asociația „Institutum Virtutes Civilis”

Transparency International Moldova

Centrul CONTACT

Centrul pentru Politici, Inițiative și Cercetări „Platforma”

Asociația pentru Protecția Mediului și Dezvoltarea Durabilă

Asociația Presei Independente (API)

Alianța INFONET

Fundația Est-Europeană

AO Centrul Național de Mediu

Amnesty International Moldova

A.O. Raza Soarelui