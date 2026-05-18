Concluziile Promo-Lex după monitorizarea alegerilor locale noi și referendumurilor din 17 mai

La alegerile locale noi de pe 17 mai, observatorii Asociației Promo-LEX au raportat 40 de „incidente electorale”. Teritorial, circa jumătate dintre acestea au fost constatate la Orhei. Cele mai multe cazuri se referă la gestionarea listelor electorale, transportarea alegătorilor și încălcarea secretului votului. Totuși, Asociația scrie că în ziua alegerilor „votarea a fost organizată eficient și s-a desfășurat liniștit”.

Conform unui comunicat de presă emis de Promo-LEX luni, 18 mai, observatorii delegați de Promo-LEX au monitorizat 38 de secții.

„În toate secțiile observate a fost asigurată solemnitatea prin intonarea imnului și afișarea drapelului de stat, precum și au fost activate camerele video. Într-un singur caz nu a fost respectată procedura de sigilare a urnelor de vot, nefiind sigilată urna mobilă (Orhei 25/002)”, se arată în sinteza Asociației.

„În esență, în ziua alegerilor votarea a fost organizată eficient și s-a desfășurat liniștit. Observatorii au apreciat activitatea BESV cu calificativele bine și foarte bine”, au menționat reprezentanții Promo-LEX.

Misiunea de observare a efectuat și numărarea în paralel a voturilor în circumscripțiile Orhei și Taraclia. Diferențe față de rezultatele preliminare CEC nu au fost constatate.

Observatorii Promo-LEX au monitorizat desfășurarea alegerilor locale noi și a referendumurilor din 17 mai 2026 în 12 localități din țară. În zece unități administrative teritoriale s-au desfășurat alegeri noi, dintre care în nouă (s. Costești, r. Ialoveni; c. Ruseștii Noi, r. Ialoveni; s. Mășcăuț, r. Criuleni; com. Sărătenii Vechi, Telenești; mun. Orhei; or. Taraclia; s. Topala, r. Cimișlia; s. Plop, r. Dondușeni; c. Frumușica, r. Florești.) pentru funcția de primar, iar în una (s. Copceac, UTAG) pentru componența a consiliului local. În două circumscripții (s. Hăsnășenii Mari, r. Drochia; s. Sadîc, r. Cantemir) au fost organizate referendumuri de revocare a primarului.